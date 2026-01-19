ノーコードツールの「クロワッサン」2026年春休み商戦に向け、参加型キャンペーンの「企画相談」受付を開始

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）が提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」は、春休み（3月下旬～4月上旬）に向けた集客・販促・話題化を支援するため、企業・自治体・アイドル運営会社・クリエイター向けに「春休みキャンペーン企画相談」の受付を開始しました。来店促進、回遊促進、EC購入促進、SNS拡散など、目的に合わせた参加型施策の設計をご相談いただけます。

春休みは“家族・学生”の動きが大きい時期。短期集中で成果を狙う参加型施策ニーズが増加

春休み期間は、ファミリー・学生の外出やレジャー需要が高まり、店舗・施設・観光・エンタメ領域では短期間で「来店のきっかけ」や「再来店の理由」をつくるキャンペーン設計が重要になります。一方で、企画～制作～運用までが複雑になり、実施ハードルが高いという声も多く聞かれます。

クロワッサンは、オンラインガチャ・診断・アンケートなどの参加型コンテンツをノーコードで作成でき、春休みの短期施策でも“スピード感”をもって企画を形にしやすい点が特長です。

相談で扱うテーマ例（春休み向け）

参考：春休み期間のファミリー向け施策で、LINE友だち登録数が伸長した例

- 来店促進／再来店促進：クーポン・特典が当たるオンラインガチャ、期間限定の抽選企画- 館内回遊／滞在促進：施設内の複数導線にあわせた参加設計（例：体験後にガチャ、アンケート回答で特典 など）- SNS話題化：診断結果のシェア導線、ユーザー参加型の盛り上がり設計- EC購入促進：購入者向けのオンラインガチャ（有料（課金）ガチャ対応を含む）、新生活需要に合わせた企画立案- データ取得／顧客理解：アンケートでニーズ収集→次の施策へつなげる設計※発送／引換導線までのオンライン完結支援、不正検知・同一ユーザ制御などは提供範囲外です。

昨年の春休み企画の参考例として、温浴施設「RAKU SPA 鶴見」では、春休み期間（3月下旬・約10日間）にファミリー層をターゲットにした“春休み限定ガチャ”を実施。景品として割引券・無料券・館内利用券を用意し、LINEクーポンで付与する形式にすることで自宅からも参加できる導線を構築しました。

同事例では、オンラインガチャを通じた施策によりLINE友だち登録数が5倍増したとされています。

「春休みキャンペーン企画相談」概要

- 対象：法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイター（個人向け販売は行っておりません）- 内容：目的整理／企画の方向性／実施導線／参加設計（ガチャ・診断・アンケート）／運用観点の整理 など- 実施形式：オンライン（個別相談）- 費用：お問い合わせ内容に応じてご案内

お問い合わせ（企画相談のお申し込み）

以下のフォームより、「春休みキャンペーン企画相談希望」と記載のうえご連絡ください。

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。企業・自治体・アイドル運営会社・クリエイターのキャンペーン施策に活用されています。

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/