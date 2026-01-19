受験生の集中力を「最高の視界」でサポート！ ビジョンメガネ、累計250万人※が利用した 「メガネ分解洗浄」で受験生を応援！強化期間を1月20日より開始

株式会社ビジョンメガネ

眼鏡専門店を運営する株式会社ビジョンメガネ（大阪府大阪市、代表取締役社長 安東晃一）は、1月中旬より本格化する受験シーズンに合わせ、2026年1月20日（火）から2月28日（土）までの期間、受験生のメガネのメンテナンスを強化する「受験生応援キャンペーン」を99店舗で実施します。

本企画は、累計利用者数250万人を突破した無料サービス「ビジョンパーフェクトクリーニング（メガネ分解洗浄）」でメガネのズレや汚れによる集中力の低下を防ぎます。さらに、無料の視力測定も行ない、お使いのメガネと度数が合っているかを確認し、目に合ったメガネで受験生が万全の状態で試験に臨めるようサポートします。

メガネの不具合や度数が合っていないメガネは集中力低下の原因に

受験生にとって、勉強中や試験中にメガネがズレたり、レンズの汚れで見えづらくなることや、度数が合っていないメガネでは、大きなストレスとなり集中力を妨げる要因となります。メガネが正しい位置からズレるとピントが合わなくなり、目の疲れを引き起こすだけでなく、集中力の低下、さらには本来のパフォーマンスを発揮できないことにも繋がりかねません。集中力が削がれ、本来のパフォーマンスを発揮できないことにも繋がりかねません。

【利用者250万人突破！】「ビジョンパーフェクトクリーニング」とは

ビジョンメガネの「メガネクリーニング・分解洗浄サービス（パーフェクトクリーニング）」は、眼鏡の全てのネジを外してパーツに分解し、隅々まで洗浄する無料のサービスです。本サービスは2012年より開始され、10年以上にわたりお客様の視界を支えてきました。

さらに、2020年4月（コロナ禍）からは、分解洗浄に「除菌・曇り止め」の工程を追加しました。この進化したサービスは多くのお客様のご好評を得て、2025年12月にご利用者数が累計250万人を突破いたしました（※）。

他社で購入された眼鏡にも無料で対応しており、予約不要で以下の工程を約30分かけて丁寧に行ないます。

※2020年4月に「除菌・曇り止め」の工程を追加したサービスをご利用いただいたお客様の数。

◆パーフェクトクリーニング（分解洗浄）の工程

1. 完全分解、超音波洗浄

すべてのネジを外し、パーツに分解します。分解後は超音波洗浄機で、自宅では落とせないフレームとレンズの隙間の汗や皮脂、ホコリなどの頑固な汚れまで、丁寧に洗浄し除去します。

2. メガネのパーツ交換と組み立て

汗や皮脂で変色しやすい「鼻パッド」や、レンズを固定する「ナイロン糸」が傷んでいる場合は、無償で新しいものに交換します。また、ネジがゆるくなってくるとズレの原因になります。古くなったネジやワッシャーも新しいものに交換、ツルのゆがみを直し、ネジの締め具合を調整しながら組み立てます。これでツルがパタパタしません。

※形状により一部有料、または交換できない場合があります。

3. 除菌・曇り止め仕上げ

除菌効果のあるスプレーによる除菌と、マスク着用時の視界をクリアに保つ曇り止めを塗布して仕上げます。

4. 細やかなフィッティング

お一人おひとりのお顔に合わせて、メガネがズレてこないか、痛くないか、お顔の形や耳の位置にツル部分がきちんと沿っているかなど、試験中や勉強中にメガネがズレないよう、細かくチェックしながら掛け心地を調整します。

メガネの全てのネジを外して分解して洗浄汗や皮脂で変色した鼻パッドは、新しいものと交換

ビジョンメガネは、メガネ専門店として「最高の見える」を通じて受験生の皆様の集中力を支え、合格をかけた勝負の瞬間を万全の状態で迎えられるよう、視界のプロフェッショナルとして全力でサポートしてまいります。

メガネクリーニング・メガネ分解洗浄「パーフェクトクリーニング」概要

●料金：無料（予約不要）

●所要時間：眼鏡 1 本につき約 30 分

※店舗が混みあった場合や複数の眼鏡をご持参の場合は、30 分以上お時間を頂戴したり、

お預かりする可能性がございます。

●対応可能アイテム：眼鏡・サングラス（他社で購入された商品も、無料で承ります）

※素材、状態によっては分解洗浄・超音波洗浄できかねるものがございます

●実施店舗：99店

・ビジョンメガネ 97店（15都府県）

※リソラ大府店（愛知県）、イオン桜井店（奈良県）では実施しておりません。

・eyevory by（アイボリー バイ）ビジョンメガネ 2店（埼玉県、愛知県）

●参考情報：メガネクリーニングサービス「分解洗浄＋除菌・曇り止め」について

https://www.vision-megane.co.jp/perfect-cleaning/

会社概要

社名 ：株式会社ビジョンメガネ

本社所在地：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-12 イイダ2ビル9階

代表者 ：代表取締役社長 安東晃一

資本金 ：5,000万円

創業 ：1976年10月31日

設立 ：2009年8月10日

従業員数 ：438名（2025年12月末）

事業内容 ：眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器及びその関連商品を取り扱う小売専門店チェーン

公式URL ：https://www.vision-megane.co.jp/