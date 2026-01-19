【株式会社Ginza】「熱海後楽園ホテル」にて第35期リーダーズミーティングを開催致しました

株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、2025年12月、静岡県熱海市にある、相模湾を一望できる大型リゾートホテル「熱海後楽園ホテル」にて、第35期リーダーズミーティングを開催致しました。

リーダーズミーティングは弊社幹部社員の結束力強化の為、毎月の会議体を一泊二日かけて行う恒例の行事であり、今年も全国から各部門の役職社員が一堂に会しました。

・会議

午前は営業部門による営業研修、そして午後は各部門長からの報告会が執り行われました。

そして、元証券会社勤務で経営コンサルタントの菊池様、公認会計士の塙社外取締役、

パートナー弁護士の佐藤社外監査役による講習が執り行われました。

大変貴重な講習をありがとうございました。

経営コンサルタント 菊池様公認会計士 塙社外取締役パートナー弁護士 佐藤社外監査役

・懇親会

その後行われた懇親会では、池田社長より開会のご挨拶がありました。

・「サステナビリティ」

・「リスキリング」

をテーマにした、株式会社Ginzaの今後の経営における目指すべきビジョンと、従業員への今年一年間の感謝と労いの言葉で締められました。

乾杯のあとは美味しいお食事をいただきながら、それぞれが今期の振り返りと共にお互いの労をねぎらい、一年の締めくくりにふさわしい活気あふれる懇親会となりました。

来期の目標必達に向け、一致団結して参る所存です。

乾杯の挨拶をする石渡人事部長取締役 栗田管理本部長

株式会社Ginzaは、「オリコン顧客満足度全国第一位」に選出された実績にふさわしい企業である為に、今後もより一層精進して参ります。

2025年オリコン顧客満足度調査(マンションリフォーム専業×水回り)第一位 記念撮影

■会社概要

会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在

本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F

HP ：https://r-ginza.jp/

創業 ：1989年1月

事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム【全面改装(60平方メートル )税込198万円】、不動産

■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】

マンションリフォーム リフォーム専業×水回り 「全国第1位」 / 9年連続 優秀企業に選出されました