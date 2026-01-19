kiwami、SCビジネスフェア2026出展｜商業施設・鉄道向け最新ソリューションのデモ公開

株式会社kiwami

「遊び心をわすれない」をモットーに、デジタルソリューションを展開する株式会社kiwami（本社：東京都千代田区、代表取締役：三鴨千早、以下 kiwami）は、2026年1月21日（水）～23日（金）にパシフィコ横浜で開催されるSCビジネスフェア2026に出展いたします。

当社では、クリエイティブ x IT をテーマにレガシー領域となるリーテル領域を中心に実店舗のDXに取り組みを行っています。

コアサービスとなる、バーチャル店員ソリューション「xR Cast」を中心に、AIを活用した自動応対や有人リモート接客で省人化と接客の温かみを両立し、百貨店、鉄道、保険業界など、様々な業界へ広がりをみせるソリューションを一挙に展示いたします。

また、本イベントブースでは、最新事例や新プロダクトのデモンストレーションを実施致します。

出展内容

VR店員ソリューション「xR Cast」

・リモート接客ソリューション「xR Cast HoloPhone」

・店頭AI接客ソリューション「xR Cast Concierge」

裸眼VRソリューション

・独自ホログラムデバイス「HoloVase」※AIエージェントとコラボ展示

・裸眼3Dディスプレイ

・プロジェクションマッピング

ほか

・リモート接客専用機「KindPhone」シリーズ

・産業用ウェアラブル端末「kiwami Watch」

・生成AI 「Ratel AI 2」

・来場事前登録

ご来場には事前登録が必要になります。

下記サイトより、メールアドレスのご登録をお願いいたします。

https://scbf2026.smktg.jp/public/application/add/34

出展場所

小間位置 D2-8 （DXサポートゾーン）

※下図赤枠の小間が出展場所になります。

イベント開催概要

名称：第50回日本ショッピングセンター全国大会 SC BUSINESS FAIR 2026

会期：2026年1月21日 (水) ～23日 (金)〈3日間〉 10:00～17:30 (最終日は17:00まで)※

会場：パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)／アネックスホール

主催：一般社団法人日本ショッピングセンター協会

xR Cast HoloPhone（エックスアールキャスト・ホロフォン）とは？

弊社では3Dアバター及び実写で、有人のリモート接客を実現するサービスとして「xR Cast HoloPhone」を提供しています。弊社がこれまで培った独自の技術を活用した高品質なリモート接客を実現いたします。

サービスページ【https://xr-cast.com/solution/labor-saving/xr-cast-holophone/】

xR Cast HoloPhone 導入事例【https://youtu.be/W8DlegvsKOA】

ご利用シーン

・総合受付/インフォメーション窓口

・サービスカウンター

・試飲/試食デモンストレーション販売

・売り場案内/商品案内

・ホテル/宿泊施設フロント

・カウンター接客業務

・セルフ端末操作サポート

・Webサイト/ECサイト

ご利用業界

・百貨店/商業施設

・スーパーマーケット/家電量販店/ドラッグストア

・駅構内

・コワーキング/シェアオフィス

・不動産賃貸/売買/住宅展示場

・携帯ショップ

・自動車販売

・テーマパーク/娯楽施設

「xR Cast HoloPhone」では、従来の通話システムとは異なり、コンシューマーに向けた接客に特化したシステム設計を行っております。アバター活用と従来の実写モードを利用シーンに合わせて選択することができ、画像や動画などを活用してお客様へのご案内が可能です。ネット環境とお店にタブレット、オペレータ側はPC端末を用意するだけで運用を行うことができますので、複雑なオペレーションを要することなく、最短1週間でリモート接客を開始することができます。

xR Cast Conciergeとは？

店舗に来店されるお客様のお悩み事に応じて、3DCGのバーチャル店員によるご案内を行う自動応対システムです。個別対応が必要なお客様には、担当の店頭スタッフさんが携帯しているスマートフォンや、スマートウォッチに通知を行うことで、遠隔でのリモコン操作による回答や動画コンテンツ案内を行い、遠隔で接客することも可能です。アバター接客システム「xR Cast HoloPhone」と連携することで、有人リモート接客にも対応しております。また、オプション機能にて待ち番号システム機能も実装しています。

自動応対サービスページ【https://xr-cast.com/solution/labor-saving/xr-cast-concierge/ 】

待番号システムサービスページ【https://xr-cast.com/solution/labor-saving/xr-cast-concierge-wating-number-system/】

利用シーン想定

・総合受付/インフォメーション窓口

・ホテル/宿泊施設フロント

・スーパー、ホームセンターなどのサービスカウンター

・売り場案内/商品案内

・マンション管理

・ミュージアム施設などにおける施設案内

・観光案内

HoloVase（ホロベース）とは？

kiwamiでは、空中ディスプレイとスマートフォンを活用し「商品棚に置ける店員さん」をコンセプトに小型ホログラム型スマートサイネージ「HoloVase S」を開発・特許取得をいたしました。従来のサイネージやコミュニケーションロボットと比較し小型かつ低コストを実現し、様々な場所への設置が可能です。弊社独自のHoloVase専用アプリケーションを使い、ホログラムのVR店員（xR Cast）を使った接客、スマートフォンの前後カメラやセンサーを使った様々なインタラクションやシステム連携、音声認識や画像認識による商品紹介や、バーコード決済、アミューズメントやプロモーションなども含め様々な用途への活用が期待されます。また、タッチパネル操作に優れた「HoloVase M」や、「HoloVase S」の大型化を図った高さ50センチの「HoloVase L」、商品棚什器一体型の「HoloVase XD」などを展開しています。

xR Cast（エックスアールキャスト）とは？

労働者人口の減少などが深刻な社会問題化する中、近い未来には店舗や受付など接客が必要な領域で深刻な人員不足が発生する事が予見されています。そのような、接客が必要な様々な場面を単に効率化するのではなく、Virtualの店員さんを実現し、より満足度の高い顧客体験を提供するためのソリューションを弊社ではxRCastとして開発を進めております。省力化を進めながらも、A.I.や3Dホログラムなどの先進的なデジタル技術を活用した未来のお店が、さらに楽しい場所であるよう、けして人間らしさを損なわない世界を目指しています。

弊社の提供する技術

弊社は、店舗DXを実現すべく、様々な分野のデジタル要素技術を保有するクリエイター集団です。3DCGアバターを活用した通話システムや自然な対話を実現するためのA.I.システムを始めとした各種システム開発、高品位なキャラクター、コスチュームデザイン及び3Dモデリング、動画編集、高精度モーションキャプチャリングなどのクリエイティブ、省力化店舗支援のためのハードウェア構成支援など、すべて内製化して取り組んでおります。また、独自に裸眼VRという表現を提唱し、特殊なゴーグルなどを利用せずに体験可能なVR表現のソリューション開発を行っています。

株式会社kiwamiについて

株式会社kiwamiは、デジタルコンテンツ、アプリケーション、ゲーム、xR、A.I.、SNS等、様々な分野から集まったプロフェッショナル集団として「遊び心を忘れない」をモットーに様々な社会問題を解決し、「みんなが笑える優しい社会」となるよう、テクノロジーを活用しつつ人間味を忘れないサービスを提供します。

［社名］ 株式会社 kiwami

［代表者］ 三鴨 千早

［設立年］ 2019年2月

［資本金］ 2,900万円（資本準備金含）

［所在地］ 東京都千代田区外神田2丁目3-6成田ビル7階

［事業内容］ ・デジタル体験を推進するサービスの提供

・インターネット関連サービスの企画・制作

［URL］ https://xr-cast.com/

本件広報・商品説明に関するお問い合わせ：

株式会社kiwami 担当：鈴木祐史、大野李紗

MAIL : xr_sales@kiwaminet.com