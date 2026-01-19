伯東、「InterAqua 2026」出展のお知らせ

伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433、以下 当社）は、東京ビッグサイトで開催される「InterAqua 2026」に出展いたします。

排水処理は、環境負荷低減や規制対応の観点から、環境および産業界における重要な社会的課題となっており、PFASをはじめとする難処理物質への対応が求められています。当社ブースでは、こうした課題に対するソリューションとして、「フッ素イオン除去剤」「PFAS除去剤」「カルシウムスケール防止剤」を中心に、電子産業のニーズを踏まえた排水処理関連製品を幅広くご紹介いたします。

■「フッ素イオン除去剤/ハクトロンSC-100」の特長

・厳しい排水規制に対応

・安全かつ効果的に排水中のフッ素イオンを除去することが可能

・環境負荷低減や排水処理コストを削減／工場の安定操業に寄与

■「PFAS除去剤/ハクトロンS-3000」の特長

・ケミカル（薬剤）タイプの製品

・PFAS含有工場排水においても、低濃度域への除去可能

・汚泥の産廃処理のみで処分可能のため、大幅なコスト削減が期待

・既存の排水処理設備で対応可能

■「カルシウムスケール防止剤/デポナックスP-72」の特長

・3つの異なる作用で、配管、ポンプ、タンク、熱交換器などへのカルシウムスケールの付着、沈降、堆積を効果的に抑制

・少量添加で大幅なスケール抑制が可能

・フッ素含有排水処理において、カルシウム法によるフッ素除去を阻害しない

これらの製品はいずれも、電子産業をはじめとする厳しい水質管理が求められる現場を想定し、処理性能だけでなく安全性や運用負荷の低減にも配慮して設計されています。PFASや無機フッ素への対応に加え、スケール抑制を組み合わせることで、排水処理全体の安定化と長期的なトラブル低減に貢献します。個別課題に応じた柔軟な処理設計が可能な点も大きな特長です。

また、排水処理における廃棄物削減や人員不足、環境対策など多様化する課題に対し、当社はケミカル、装置、AI、工事を組み合わせた最適なソリューションを提供しています。バイオマス由来の水溶性ポリマーをはじめとする環境配慮型ケミカルから、処理設備、運用支援までを一体で提案し、現場に即した課題解決を実現します。

さらに、国内にとどまらず、インドにおけるZLD規制の強化や水問題の高まりを背景に、インド・グルガオンに現地法人を設立しました。蒸留装置と当社独自技術を融合した排水処理ソリューションを展開し、現地ニーズに対応した包括的な支援体制を構築しています。

【出展製品】

・排水処理トータルソリューションシステム

・フッ素イオン除去剤「ハクトロンSC-100」

・PFAS除去剤「ハクトロンS-3000」

・スケール防止剤「デポナックスP-72」

・バイオマス由来水溶性ポリマー「アクアパーズDP-9 & DP-11」

・AI監視ソリューション

・インドZLD対応トータル排水処理ソリューション

【展示会情報】

今回出展する「InterAqua 2026」（https://www.interaqua.jp）の情報は以下の通りです。

・会期：2026年1月28日（水）から1月30日（金）

10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト 南展示場 南２ホール 2S-K19ブース

・出展製品：スケール防止剤「デポナックスP-72」他

具体的な製品情報や使用方法についてブースで詳しくご説明いたします。

当社は今後も、環境負荷の低減と法令遵守の両立を支える技術開発を通じて、持続可能な社会の実現と、産業界の健全な発展に貢献してまいります。

伯東株式会社

（https://www.hakuto.co.jp）

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

伯東は、「人と技術で広く世界を結ぶ」をモットーとし、先進のテクノロジーで産業社会の未来を切り拓くため、最適なソリューションを提供してまいります。また、エレクトロニクス×ケミカル領域、商社×メーカーのハイブリッド企業としてのシナジーを発揮し、独自の価値を創出してまいります。