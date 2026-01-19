【120種から飲み比べ！】自分好みに濃さを調整できる体験型フェス 「超ハイボール祭」埼玉・けやきひろばで初開催！アツアツ鍋が楽しめる「なななべ」同時開催！

一般社団法人梅酒研究会超ハイボール祭inけやきひろば

さいたま新都心けやきひろばで初開催！ハイボールで“自分だけの一杯”を見つけよう！

120種以上のお酒が集まる「超ハイボール祭inけやきひろば」を、2026年2月20日(金)～23日(月・祝)の4日間限定で開催いたします。希少ウイスキーから飲みやすいスイーツリキュールまで“炭酸水で割って楽しむお酒”を一堂に集めた新感覚フェス。飲み比べて、見つけよう！あなただけの最高のハイボール！

チケットはこちら :https://www.s2.e-get.jp/umeshu/pt/?lg=-1&s=20260220

1.飲み比べを楽しもう！(メインイベント)

ウイスキー70種以上、スピリッツ15種、柑橘＆ベリー系10種、スイーツリキュール25種を一堂に集め、全120種類を超える多彩なラインアップをご用意しました。

それぞれのカテゴリーから、お好みに合わせて自由に飲み比べをお楽しみいただけます。

超ハイボール祭会場の様子

１.120種以上から自由に飲み比べ

ウイスキー70種以上、その他にもスピリッツ、柑橘・ベリー系、スイーツリキュールなど、全120種類以上のお酒をラインアップ。チケット制で、少量ずつ飲み比べが可能です。

２.自分で作る「マイ・ハイボール」

受付で配布される炭酸水を使い、自分好みの割合でハイボールを作成。※氷は無料配布

甘味・酸味・苦味などを可視化したテイストチャートを用意。直感的に好みのお酒を選べるため、はじめてのお酒でも安心して楽しめます。

2.超ハイキッチン(フードブース)

ハイボールとの相性を追求した、とっておきのお料理をご用意！一緒に味わうことで生まれる絶妙なマリアージュが美味しさを何倍にも引き立ててくれます。

さらにそのほかにも、ビール×リキュールの豪快スタイル「ボイラーメーカー」をご用意しています。ほろ苦ビールに甘口カシスを合わせた、遊び心ある一杯をぜひ。

■キッチンメニュー

・ホタテベーコン

・アスパラベーコン、

・唐揚げ（塩味・醤油味）

・うどん（アサリコンソメ・カルボナーラ・ボロネーゼ）

・ホットチョコ

・ボイラーメーカー

※画像はイメージです

3.超ハイバザール(即売会場)

飲み比べ会場でお好みのハイボールと出会ったら「超ハイバザール（即売会場）」でベースのお酒を購入できます。ご自宅での晩酌はもちろんお土産にもおすすめ。ぜひご自宅や大切な方への贈り物としてもお楽しみください。

超ハイバザール(即売会場)も120種以上ご用意

銘柄によっては数に限りがあり、品切れとなる場合がございます。近年、国内でも数多くの蒸溜所が開設され、生産が始まった国内のウイスキーは、まだまだ出荷量が少なく、ご購入いただけるものも限りがございます。熟成に長い年月を要するウイスキーの味わいが深まるのを「待つ」ことで、産まれたばかりの国内の蒸溜所を「応援」していただけますと幸いです。

公式サイトへ :https://super-highball.jp/keyaki/＜同時開催＞アツアツ鍋企画「なななべ」

寒い季節だからこそ楽しんでほしい、あったか企画も同時開催！その名も『なななべ』。全国各地の人気鍋、全7種類を一度に楽しめる、この時期ならではの食べ比べ企画です。

同時開催 なななべ でポカポカに♪※画像はイメージです※画像はイメージです

メニュー

・京都牛しゃぶおでん

・韓国スンドゥブ鍋

・天然水揚げずわい蟹鍋

・明太とろろ鍋

・博多もつ鍋

・博多水炊き鍋

・広島牡蠣おでん

体も心もぽっかぽかになる、冬の超ハイボール祭をぜひお楽しみください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t2zV4NRD5kg ]

【開催日時】2026年

2月20日(金) 15:00～20:00

2月21日(土) 12:00～19:00

2月22日(日) 12:00～19:00

2月23日(月) 12:00～17:00

【会場】

けやきひろば｜さいたま新都心(https://www.saitama-arena.co.jp/access/)

(埼玉県さいたま市中央区新都心10番地)

さいたま新都心駅から徒歩3分

北与野駅から徒歩7分

【料金】

■チケット情報

前売チケット 販売期間：1/9～2/19

・専用クーポン14枚（プラカップ付）2,400円

・専用クーポン14枚（オリジナルグラス付）3,300円

当日チケット 販売期間：2/20～2/23

・専用クーポン12枚（プラカップ付）2,400円

・専用クーポン12枚（オリジナルグラス付）3,300円

超ハイボール祭オリジナルグラス

主催：超ハイボール祭実行委員会

共催：七鍋実行委員会

special partner：コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

後援：さいたま市

飲酒運転は絶対におやめ下さい。20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられてます。

【ボランティアスタッフ募集】

約345名募集しております！先着順のため人数が集まり次第終了となります。

エントリーはこちら :https://ws.formzu.net/fgen/S82226943/みなさまのエントリーお待ちしております！

お問い合わせ先 超ハイボール祭実行委員会事務局

■電話：029-224-4475

■Mail： info@super-highball.jp

■イベントホームページ

■インスタグラム https://www.instagram.com/super_highball/

■X(旧Twitter) https://x.com/super_highball_

■Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61578743450166

■公式LINEアカウント https://lin.ee/r7I0xWK