“黒の美学”を纏うショコラ｜BLVCK PARIS、バレンタイン催事に出店｜トキハ本店（大分）1/29～2/15・高島屋大宮店「アムール・デュ・ショコラ」1/30～2/14

株式会社F・L・B

株式会社F・L・Bが展開するラグジュアリースイーツブランド「BLVCK PARIS（ブラパリ）」は、2026年バレンタインシーズンにあわせ、百貨店催事へ出店いたします。

“黒の美学”を纏ったショコラコレクションを中心に、ボンボンショコラ、マカロン、グラスデザート、限定セットなど、ギフトにも自分へのご褒美にもふさわしいラインナップを会場にてご提案します。

BLVCK PARISは、“All Black”の世界観を軸に、ファッションからスイーツまで展開するライフスタイルブランドです。バレンタインに向けては、艶とマットが共存する漆黒のビジュアルと、香り・苦味・甘みのレイヤーが重なり合うショコラ体験を、ひと箱の中に閉じ込めました。

本催事では、バレンタイン限定「Classic Collection」「Layer Collection」に加え、二段仕立ての「Noir Edition」を展開。さらに、ボンボンショコラを中心にマカロンやグラスデザートを組み合わせたセットなど、会場で選ぶ時間そのものが“ギフト体験”になる商品構成を用意しています。

※各商品は数量限定のため、完売の際はご容赦ください。

Blvck Bonbon chocolat

Blvck Cake Collection

トキハ本店（大分）

高島屋 大宮店

展開商品（一部）※価格は税込ClassicLayerNoir- Classic Collection｜6pcs：\3,240（ピスタチオ／バニラ／紅茶／コーヒー／ヘーゼルナッツ／VSOP）- Layer Collection｜6pcs：\3,780（カシス×ダークチョコ／フランボワーズ×ホワイトチョコ／キャラメル×塩／ライチ×ココナッツ／トンカ豆×フィヤンティーヌ／クリームチーズ×フィヤンティーヌ）- Noir Edition｜12pcs（二段）：\6,480（Classic×Layer）Afternoon tea setMacaronGlass DessertIcing & choco CookieButter CookieTeddy Cake- Blvck afternoon tea set：\9,180- Blvck glass dessert collection（4 flavors）：\3,240- Blvck macaron assortment（5 flavors）：\3,240- Blvck butter cookie selection（9 varieties）：\4,320- Blvck teddy icing & choco cookie：\3,780- Blvck teddy chocolate cake：\2,700催事情報（会場階数まで確定）- イベント：バレンタインイベント（ショコラコレクション）- 期間：2026年1月29日（木）～2月15日（日）- 会場：8階 催場- イベント：アムール・デュ・ショコラ- 期間：2026年1月30日（金）～2月14日（土）- 会場：地下2階 特設会場BLVCK PARISについて

BLVCK PARIS（ブラックパリ）は、“All Black”の美学を掲げ、唯一無二の黒の世界観を表現するライフスタイルブランドです。ファッションからスイーツまで、黒がもたらす静けさとラグジュアリーを提案します。

パティシエについて

監修パティシエ：長谷川健太（HASEGAWA KENTA）

東海調理製菓専門学校卒業後、帝国ホテル、白金のフレンチレストランを経て、チョコレートに特化した製造メーカーの立ち上げにも参画。2022年に「SUCRETIER（シュクレティエ）」を開業し、現在はBLVCK PARISの製菓顧問として商品監修も手がける。ジャパンケーキショー（シュガークラフト部門）金賞・連合会長賞など受賞歴を持ち、Xで話題となった投稿「砂糖の呼吸」は28万いいねを獲得。日本シュガーアート協会の副会長としても活動している。

会社概要- 会社名：株式会社F・L・B- ブランド：BLVCK PARIS- Web：https://blvck.jp/