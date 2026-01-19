異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より人気タイトルの紙コミックスが本日、1月19日（月）発売！紙でも電子でも豪華フェアを開催中！
株式会社ファンギルド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梅木読子）は異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、人気タイトルの「紙コミックス」を発売いたします。
カラーのイラストカードや限定ぺーパーなど「書店購入特典」も充実。紙コミックス発売を記念し、リアル書店でも電子書店でも豪華フェアを開催いたします。
また、姉妹レーベル「novel スピラ」では、人気の紙コミックスの原作小説を同日発売いたします。
本作の発売を記念し、有償特典としてアクリルコースターをご用意しているほか、限定ペーパーなどの書店購入特典も実施いたします。
■コミックス発売情報『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（２巻）』
漫画：音中さわき／原作：宮之みやこ
コミックシーモア総合ランキング1位獲得、300万DL突破！超話題作の続刊！
自分の中にこんな感情があるなんて――。
愛の無い政略結婚からはじまった郁と昴の関係。
それでも少しずつ、二人の心は惹かれ合っていた。
そんな折、夜妖人も集う夜会が開かれる。
昴の妻として役目を果たすため前を向く郁だったが、その陰では華蓮と英二が二人を陥れようと共謀していた――。
さらに夜会で出会った糸原家の当主までもが不穏な動きを見せはじめ――。
絡み合う陰謀のただ中で、昴は郁を守り抜くことができるのか。
本体価格：720円(税抜)
『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（２巻）』本編をチラ見せ。
『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした（２巻）』
漫画：黒川くさび／原作：やきいもほくほく
150万DL突破！虐げられた令嬢を氷の王子が救い出す！人気作の続刊！
クラレンス殿下のそばから離れたくない――。
シャルル、そして伯爵夫人と再会してしまったカトリーナ。
使用人として連れ戻そうとする二人に対してカトリーナは必死に抵抗する。
そんな二人の悪行を許さないクラレンスが、
凍てつく氷魔法の猛威をふるう…!!
純粋無垢な身代わりの令嬢が、氷の王子と愛を育むラブファンタジー！
本体価格：720円(税抜)
『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした（２巻）』本編をチラ見せ。
■コミックス書店購入特典
『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（２巻）』の購入特典
対象作品をお買い上げの方に「書店限定イラストカード」や「書店限定特典ペーパー」をプレゼントいたします。
・紀伊國屋書店限定イラストカード(※一部店舗を除く)
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1762308235/
・とらのあな限定イラストカード
https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012759472/
・まんが王限定イラストカード
https://www.mangaoh.co.jp/product/9784910617527
・有隣堂横浜駅西口コミック王国限定1P漫画ペーパー
・未来屋書店限定1P漫画ペーパー(※一部店舗を除く)
https://www.miraiyashoten.co.jp/comipre/1047/
※なくなり次第、配布終了となります。
『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした（２巻）』の購入特典
対象作品をお買い上げの方に「書店限定イラストカード」や「書店限定特典ペーパー」をプレゼントいたします。
・有隣堂横浜駅西口コミック王国限定1P漫画ペーパー
・喜久屋書店限定1P漫画ペーパー(※一部店舗を除く)
https://www.blg.co.jp/kikuya/
・まんが王限定イラストカード
https://www.mangaoh.co.jp/showcase/topic-2025122602
・とらのあな限定両面イラストカード(イラスト＋1P漫画)
https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012759473/
※なくなり次第、配布終了となります。
■電子書店フェア情報！
紙コミックスの続話は、電子書店でいちはやくお楽しみいただけます。
黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～
https://www.cmoa.jp/title/296726/
身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした
https://www.cmoa.jp/title/294489/
今なら、【通常版】は無料や割引、【単行本版】は試読増量のお得なフェアを開催しています。
・実施期間：2026年1月19日（月）～2月4日（水）
・実施書店：コミックシーモア他
※施策期間・内容は実施書店により異なります。
■スピラ公式Xにて、豪華「Wプレゼントキャンペーン」実施
紙コミックス２巻の発売を記念して、「限定アクリルスタンド」と「最大5000円分QUOカードPay」が当たるキャンペーンを実施いたします！
期間：2026年1月19日（月）～2月6日（金）
スピラ公式X（旧twitter）アカウント「＠FG_spira(https://x.com/FG_spira)」に投稿されるポストをチェックください。
◇応募方法
１.スピラ公式Xアカウント「＠FG_spira」をフォロー。
２.対象ツイートをリポスト。
３.エントリー完了！
４.さらに引用リポストに写真付きコミックGET報告でグッズ当選確率UP！
■原作小説 発売情報
原作小説『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（１巻）』
著者：宮之みやこ／イラスト：氷堂れん／キャラクターデザイン：音中さわき
大人気コミックの原作小説、待望の書籍化！
「お前を花嫁として迎えに来た」太古より人間と夜妖人の二種族が存在する大和場帝国―― 。
髪も瞳も白雪のように淡い郁は、その奇妙な容姿のせいで家族から夜妖人のようだと虐げられていた。
金で男に売られるその日まで、使用人以下の扱いを受け逃げることすら叶わない…。
しかしある日、郁のとある秘密を知った名家の次期当主・昴が縁談を申し込んでくる。
利害の一致から結ばれた婚姻だが、傷ついた過去を背負った二人は徐々に惹かれ合い―― ？
愛を知らない夫婦が心を溶かす、運命のラブストーリーが幕を開ける―― ！
本体価格：1300円(税抜)
■原作小説 書店購入特典
原作小説『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～ 』の購入特典
対象作品をお買い上げの方に「書泉限定有償アクリルコースター」や「書泉限定特典ペーパー」をプレゼントいたします。
・書泉限定有償アクリルコースター＋限定ショートストーリー
https://www.shosen.co.jp/fair/38638/
・書店共通ショートストーリー
※なくなり次第、配布終了となります。
■異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」について
今ここで巡り合う、異世界の“恋”と“冒険”に。
「comicスピラ」は、魅力的なキャラクターたちが織り成す異世界ファンタジーを取り揃えたレーベルです。現実に疲れた時の逃避先になれるような、読み終わった後に少し前向きになれる作品を提供していきます。
「スピラ」公式HP：https://spira.jp/
「スピラ」編集部公式X（旧Twitter）：@FG_spira(https://x.com/FG_spira)
「novelスピラ」も好評発売中！
姉妹レーベル「novel スピラ」も好評発売中！新刊は偶数月17日ごろ発売予定です。
