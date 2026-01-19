毎日のごはんづくりがラクになる！『NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック　ハツ江おばあちゃんの ムダなくおいしい！ つくりおき』が1月19日発売

まとめてつくっておけば、後がラクラク。食材のムダも減らせて節約もできる。つくりおきはいいことずくめよ！


『NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック　ハツ江おばあちゃんの ムダなくおいしい！つくりおき』が、1月19日にNHK出版より発売されます。主菜と副菜が合計約100品。温めればすぐに食べられるものが盛りだくさん！ ひとつつくればその後展開して味変を楽しめたり、冷凍して長く保存できる下味ストックもたっぷり紹介します。




●CONTENTS●

知っておきたい！　つくりおきの3つのルール

Part1　まずは多めにつくってストックしてみましょ


鶏ハム


鶏ハムのカルパッチョ風／鶏ハムのコロコロサラダ／洋風茶碗蒸し


ミートソース


ミートソーススパゲッティ／ポテトミートグラタン


マッシュポテト


ゆで豚


ゆで豚のねぎ塩だれ／ゆで豚のきのこスープ


はちみつ酢たまねぎ


たこの酢たまねぎカルパッチョ／豚しゃぶ酢たまねぎ


ラタトゥイユ


チキンソテーのラタトゥイユがけ／ラタトゥイユの落とし卵／ラタトゥイユのトーストのせ



鶏ハムのカルパッチョ風

ラタトゥイユのトーストのせ

Part2　冷蔵庫にあると安心よ！ あす、あさってのためのつくりおき


●肉


鶏もも肉の角煮風／鶏肉の柚子こしょう照り焼き／鶏むね肉の彩り野菜ロール／鶏むね肉の南蛮漬け／しっとりゆで豚のねぎあえ／えのきの肉巻き トマト煮／豚こまとごぼうの甘辛しょうが炒め／フライパンチャーシュー／牛肉とじゃがいも、春菊のペッパーチーズ炒め／牛肉とたまねぎの甘辛煮／のりナゲット／ひじきみそつくね／ひき肉とごぼうのごまみそそぼろ／和風キーマカレー


●魚介


ゆでざけともやしの梅だれあえ／さけのしょうがたっぷりつけ焼き／かじき竜田のねぎしそだれ／たいのトマトバジルソテー／さば缶から揚げ／さばじゃがみそ煮


●卵・大豆製品


肉巻き卵／台湾風卵焼き／豆腐ナゲット／厚揚げのそぼろ煮


●野菜


にんじんのたらこ炒め／にんじんと大豆、昆布の煮物／にんじんのハニーマスタードマリネ／大根のしょうゆマヨ炒め／大根の中華漬け／かぶのわさびマリネ／かぶのエスニック甘酢漬け／れんこんのカレーマヨサラダ／れんこんのウスターソース炒め／ごぼうのオイスターごま甘酢がらめ／ごぼうのさんしょうきんぴら／小松菜のごま昆布ナムル／春菊とじゃこの赤じそ炒め／簡単ラーパーツァイ／白菜とハムのヨーグルトレモンサラダ／キャベツの塩水漬け／ゆでキャベツの塩昆布あえ／蒸しブロッコリーのチーズごまあえ／ブロッコリーのハニーマスタードマヨ／みょうがの甘酢漬け／丸ごとねぎの甘酢しょうゆ漬け／ねぎのマスタードマリネ／レンジなすの香味あえ／なすのビネガーマリネ／なすのしょうが煮／トマトのだしびたし／ソフトドライトマト／ミニトマトとあんずのピクルス／ピーマンと油揚げのおかか煮／ピーマンとしらすの焼きびたし／きゅうりの甘辛煮／ゴーヤーのきんぴら／きのこのおかか黒酢炒め／きのこの塩きんぴら



鶏もも肉の角煮風

さば缶から揚げ


台湾風卵焼き

蒸しブロッコリーのチーズごまあえ

Part3　変幻自在なの！ ‟おかずのタネ”のつくりおき


さば缶カレー


さば缶カレーライス／さば缶カレーサンド／シャキシャキピーマンのカレーあえ／キャベツのさばカレー炒め


レモン鶏そぼろ


即席エスニックスープ／レモン鶏そぼろずし／鶏そぼろとほうれんそうのソテー／鶏そぼろとにんじんのサラダ


こっくりみそ豚


厚揚げのみそ豚焼き／みそ豚マーボートマト


甘酢ちりめん


きゅうりと油揚げの甘酢ちりめん／豚バラとなすの甘酢炒め


おろしたまねぎトマト


豚しゃぶのたまねぎトマトサラダ／フラメンカエッグ


さわやか薬味じょうゆ


納豆ご飯の薬味じょうゆがけ／こんがり手羽先の薬味じょうゆ／まぐろのさわやか薬味丼／ゆで卵の薬味じょうゆ漬け



レモン鶏そぼろ

さわやか薬味じょうゆ

Part4　下味保存するだけ！ いろんな料理が生まれるわよ


ひき肉ストック


レンチンそぼろ／ガパオライス／ひき肉とにらのチヂミ／キッシュ風オープンミートオムレツ／エスニックだんご汁


さけストック


さけフレーク／さけの一口照り焼き／さけの甘酢煮／さけのチーズピカタ／さけの炊き込みご飯



ガパオライス

さけの一口照り焼き

・材料別さくいん


【監修】高木ハツ江（たかぎ・はつえ）

NHK「きょうの料理ビギナーズ」の講師を務めるキャラクター。ほのぼのとした語り口で、料理の基本をやさしく、わかりやすく説明する。好奇心旺盛のスーパーおばあちゃんで、さまざまなジャンルの料理に精通している。現代の暮らしに合ったビギナー向けのレシピを紹介している。









●商品情報


NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック　ハツ江おばあちゃんの　ムダなくおいしい！つくりおき

NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック　


ハツ江おばあちゃんの


ムダなくおいしい！つくりおき



監修：高木ハツ江


編：NHK出版


出版社：NHK出版
発売日：2026年1月19 日
定価：1,320円（税込）
判型：B5変型判 並製
ページ数：96ページ（オールカラー）
ISBN：978-4-14-199374-2
NHK出版→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061993742026.html


Amazon→https://amzn.asia/d/2xlcsU6


楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18460975/





