「A2Care秋田ボトルセット」受注販売開始

エーツーケア株式会社

エーツーケア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石原嘉文、以下「A2Care」）は、スポンサーを務めるJ2リーグ所属のサッカークラブ「ブラウブリッツ秋田」の公式オンラインストアにて、「A2Care秋田ボトルセット」を受注販売いたします。

「愛おしいを護る」想いを、秋田の循環へ

「A2Care秋田ボトル」は、日常の安心・安全を支えるとともに、手にした方の想いが、誰かの一助や喜びへとつながっていく存在です。

この想いをカタチにするため、A2Careは「A2Care秋田ボトル」を通じて、製作・販売・ご購入・還元の流れを生み出し、地域の社会福祉と環境衛生の価値が循環する仕組みづくり（ハッピーシェアプロジェクト）に取り組んでいます。

本ボトルの製作には、社会福祉法人一羊会が参画しています。障害者就労支援の一環として製造工程を担っていただくことで、地域の社会福祉と環境衛生の価値が持続的に高まっていくことを目指しています。

ブラウブリッツ秋田が“つなぐ”起点に

本販売は、ブラウブリッツ秋田公式オンラインストアという発信力を活かし、ファン・サポーターの皆さまのご理解とご支援を、地域福祉の循環へとつなげる取り組みです。

クラブが人と地域を“つなぐ”起点となることで、秋田の魅力発信をはじめ、社会福祉への参画や日常における環境衛生の向上を、より多くの方々とともに実現してまいります。

◼︎商品内容

A2Care秋田ボトル（詰替え用空ボトル・下記いずれか1種）

A2Care詰替え 300mL（除菌消臭剤）

※上記を専用箱入りの「A2Care秋田ボトルセット」としてお届けいたします。

※デザインは全5種（秋田犬／なまはげ／花火／竿燈／ブラウブリッツ秋田）

・販売価格：2,750円（税込）

・ボトルサイズ：W75 / D65 / H250（mm）

※本商品は1回のご注文につき配送料660円（税込）を頂戴いたします。

※本商品と他の商品を同時に購入された場合、送料がそれぞれに対し発生いたします。予めご了承ください。

◼︎受注販売スケジュール

本販売は、ご注文をいただいてから社会福祉法人一羊会にて一つ一つ手作業で製作し、想いを込めてお届けするため、受注販売とさせていただきます。

・初回受注期間：2026年1月19日（月）18：00 ～ 2月17日（火）17：59まで

・販売場所 ：ブラウブリッツ秋田 公式オンラインストア（URL：https://blaublitz.shop/）

・製造・発送 ：受注締切後、2026年3月27日（金）までに、

社会福祉法人一羊会にて「A2Care秋田ボトル」の製造および発送を完了予定

※2回目以降の受注販売スケジュールについては、ブラウブリッツ秋田公式サイトをご確認ください。

A2Care

「MA-T(R)︎」という革新的技術を用いた水溶液による、確かな除菌・消臭力。そして安全性。

A2Careはこれらを両立させた、全く新しい環境衛生商品です。

驚きの効果を実現したのは、新メカニズムの要時生成型亜塩素酸イオン水溶液「MA-T(R)︎」。99.99％の精製水と0.01％の有効成分でできた、独自技術の結晶です。これによりA2Careは、対象物に的を絞って効果を発揮することに成功。この狙い撃ちのメカニズムがA2Care最大の特長であり、高い安全性を両立できる秘密です。

https://www.a2care-anatc.com/

ブラウブリッツ秋田

秋田市、由利本荘市、にかほ市、男鹿市、潟上市を中心とする秋田県全域をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）に加盟するプロサッカークラブ。ホームスタジアムは「ソユーススタジアム」。



【クラブ名称の由来】

TDKサッカー部クラブ化実行委員会が一般公募し、にかほ市の女性の案が採用された。

「ブラウ」はドイツ語で「青色」を意味し、前身のTDKサッカー部を継承。

「ブリッツ」は「稲妻」を意味し、県魚のハタハタ（別名カミナリウオ）のように、

冬の稲妻とどろく季節に泳ぐ姿が如く力強さをもって、クラブが発展していく様子を表現。

https://blaublitz.jp/

社会福祉法人一羊会

1990年、現在の運営母体となる無認可施設を創設。1995年には、法人認可を受け秋田市内初の通所型更生施設「杉の木園」としてスタート。以来、障害のある人たちの思いや願いを大切に、一人ひとりがその人らしく生きていけるよう、「社会参加の機会の提供」「働く場の保障」「所得保障」「暮らす場の保障」を目指し、現在4ヶ所の事業所と5ヶ所のグループホームの設置などの事業展開をしてまいりました。ご本人の「これまで」と「今」「これから」も大切に考えながら、ともに過ごしていきたいと考えています。

https://suginoki.jp/about/