【自治体初】福岡県田川市、「日本一べんりな田舎まち」の実現に向け自治体主体のWeb3プラットフォーム「Tagawa Digital Connect」を公開

福岡県田川市（市長：村上 卓哉）は、Web3技術を活用し、市民参加と官民連携を促進するデジタル交流プラットフォーム「TAGAWA Digital Connect」を公開いたしました。本プラットフォームは、地方自治体が主体となって管理・運営し、地域創生に資する政策にWeb3を組み込んだ日本初の市民参加型プラットフォームです。 キリフダ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：赤川 英之、以下「キリフダ」）は、プラットフォームの構築及びブロックチェーン技術を用いたNFTの作成等をサポートしています。

TAGAWA Digital Connectの公開の背景と目的

田川市では、都市部との情報格差や多世代間のつながりの希薄化によって地域力の低下を招くという課題を抱えています。特に、若年層の地域活動への関心が低いという現状に対し、市はWeb3技術を用いたデジタルプラットフォーム「TAGAWA Digital Connect」を構築することで、この課題の解決を目指しています。

TAGAWA Digital Connectについて

「TAGAWA Digital Connect」は、キリフダが提唱する「Web3型地方創生モデル」をもとにした住民の積極的な地域参画や交流を促すためのデジタルプラットフォームです。

本プラットフォームでは、デジタルたがわ民として活動に紐づいたNFTである「デジタルたがわ民証（たみのあかし）」（NFT）が発行されます。また、今年度は市内で行われるイベントや活動等に対して参加を証明するデジタルバッジ（NFT）が発行され、市民は自分の活動のログ（記録）を残していくことができます。

マイページイベント一覧バッジ一覧

マインクラフト講座全3回全ての参加者に配布したバッジHADO TAGAWA CUP 2025優勝者に配布したバッジ

実際に取得されたデータやNFTの種類は下記のように、可視化することができ、ユーザーの興味を可視化することができるようになります。

現在、市内の複数イベントにおいて参加証明のデジタルバッジ発行が開始されており、今後配布するイベントの種類や規模を増やしていくことで本プラットフォームをより充実させてまいります。

また、今後本プラットフォームは市民等が自らNFTを発行することができるようなしくみの構築を進めることを予定しており、地方自治体が主体となって管理・運営するWeb3プラットフォームとしては自治体初（*）の取り組みになります。

*当社調べ

今後のロードマップ

次のとおり事業を推進することにより、世代を超えた交流と地域への愛着を深め、持続可能なコミュニティ形成を目指します。

- デジタルたがわ民証の獲得レベルに応じた特典制度を導入し、若年層の参加意欲を高めます。- 多世代交流イベントを企画したり地域で開催されたりするイベント、活動等に対して、参加者にユニークなNFTバッジを発行することにより世代間のつながりを可視化し、相互理解を促進します。- 地域の課題解決プロジェクトをプラットフォーム上で立ち上げ、参加者にNFTで貢献度を認証するなど市民の主体的な地域活動への参加を促します。- プラットフォーム上で創作コンテンツを発信するコンテンツクリエイターを募集し、クリエイターの作品発表の場を提供するとともに、クリエイターの稼げる仕組みを構築します。- 市民の自発的な活動や貢献に対し、地域内で利用可能な日本円ステーブルコインなどの金銭的なインセンティブを付与することで、「貢献」と「経済」が循環する自律的なコミュニティ基盤を構築します。

キリフダ株式会社について

キリフダは「Web3で創造性と価値が循環する社会を実現する」をミッションに掲げ、ブロックチェーンの社会実装を支えるソリューションプロバイダーです。これまで大阪ガスの地域コミュニティアプリ「&pokke」の開発支援 や、神奈川県の人材育成に関する実証事業への技術提供 など、自治体・企業のWeb3活用において豊富な実績を有しています。

【会社概要】

会社名： キリフダ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

代表者： 代表取締役社長 赤川英之

設立： 2022年3月14日

事業内容： ブロックチェーン事業、NFT事業

HP： https://kirifuda.io