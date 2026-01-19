WithGreen 人気No.1 ″砂肝サラダ”創業から100万食、販売達成！～常識を覆した、砂肝×サラダ～

株式会社 WithGreen

砂肝ともやしナムルのサラダ

サラダボウル専門店を運営する株式会社WithGreen(本社：東京都中央区、代表取締役：武文智洋)が提供する、創業当初から販売を続ける”砂肝”を使用したサラダが、合計販売数100万食を達成しました。サラダに砂肝という組み合わせがまだ馴染みのなかった2016年の創業時から、その可能性を信じ魅力を伝え続けてきた”砂肝サラダ(TM)”。今ではWithGreenの代表的なメニューとして、全国47店舗で多くのお客さまに愛されています。

常識を覆し、”砂肝サラダ”が新たな定番へ。

開発のきっかけは、焼き鳥の5種盛りでした。誰からも愛される砂肝の持つコリコリとした歯ごたえは、焼き鳥の盛り合わせに欠かせません。この食感を主役に、栄養価が高く、毎日食べたくなるような新しい定番サラダを作りたいという想いから誕生したのが”砂肝”を使用したサラダです。実際に試してみるとサラダとの相性もよく、砂肝はタンパク質に加え、女性に嬉しい鉄分も豊富です。開発チームの女性スタッフと何度も試食を重ね、「これなら美味しく続けられるね」と確信を得た食材です。きっと多くの方に喜んでいただけると考えました。とはいえ、サラダと砂肝の組み合わせは多くの方にとって認知度が高いわけでもなく、どうすれば魅力を最大限に伝えられるか試行錯誤し、誰もが知っている安心感のある美味しさを組み合わせることにしました。人気のもやしナムルと、ファンも多い韓国風味のごま塩ドレッシング。この鉄板の組み合わせが、砂肝の新しい魅力を引き出すヒントとなりました。新感覚でありながら、馴染みも感じられる特別なサラダです。さらに、一杯で満足していただけるよう、腹持ちの良い玄米をプラス。砂肝と玄米だけでは少し地味に見えてしまう色合いには人参を、そしてフレッシュな食感を加えるために大根をと、一つひとつの食材に意味を込めています。調理法も焼いたり炒めたりするのが一般的な砂肝ですが、私たちはオリジナリティを追求し、特製の醤油だれでじっくり煮込むという方法に辿り着きました。これにより、砂肝の旨味を最大限に引き出し、サラダ全体に深みを与えてくれます。美味しい商品が完成したものの、「サラダに砂肝？」という常識の壁は厚く、2016年販売当初はなかなか人気が出ませんでした。しかし、私たちはこのサラダの美味しさを伝え続け、「一度食べるとやみつきになる」と口コミで広がり、創業から9年かけ、今では多くのお客さまに愛される看板メニューとなりました。食感、栄養、そして満足感。私たちのこだわりが詰まった一皿を、ぜひお楽しみください。

※"砂肝サラダ"は株式会社WithGreenの商標です（商標登録出願中）。

人気を誇る『砂肝ともやしナムルのサラダ』とは

「喜ばれるサラダを開発したい」という想いから、誕生した『砂肝ともやしナムルのサラダ』。

砂肝のコリコリ食感と人参・もやしナムル・大根のシャキシャキ感がやみつきになる、最後の一口まで美味しく楽しんでいただける一皿です。さらに玄米を加えることで、満足感のある主食になるサラダに仕上げました。砂肝は低カロリーながら、タンパク質、鉄分、亜鉛、ビタミンB群、ビタミンKが豊富に含まれているため、貧血予防や筋肉維持、免疫機能のサポートなどの効果が期待できます。年末年始のごちそう続きで食事のリズムを見直したいタイミングにも、無理なく取り入れていただけるサラダです。

美味しく食感を楽しみながら、みなさまの健康をサポートする、『砂肝ともやしナムルのサラダ』をぜひお召し上がりください。

砂肝ともやしナムルのサラダ

売価：

S\1,260 M\1,330 L\1,460（税込）

トッピング：もやしナムル/人参/玄米/大根/砂肝

おすすめドレッシング：ごま塩

カロリー(Mサイズ・ドレッシングを除く)：

212kcal

タンパク質 15.4g 脂質 3.0g 炭水化物 33.9g

サラダに砂肝？と思われるかもしれませんが

常連さん・パートナーから人気が高いサラダです。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。

サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で47店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。





【サラダボウルについて】

一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。





【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

従業員数 ：1,100名（2026年1月現在）

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/