【ホテル長楽館｜LE CHENE】SLH加盟記念 重要文化財の個室で愉しむ、テタンジェ「コント・ド・シャンパーニュ」

株式会社 長楽館長楽館 本館1階「迎賓の間」

ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、フレンチレストラン「LE CHENE（ル シェーヌ）」において、SLH（Small Luxury Hotels of the World）加盟記念企画の第2弾として、シャンパーニュ・メゾン〈テタンジェ〉のプレステージ・キュヴェとともに愉しむ1組限定のプライベートディナーを提供します。

本企画は、一組のゲストのためだけに設えた時間と空間を通して、長楽館とSmall Luxury Hotels of the Worldが共有する価値観を、エクスクルーシブな体験としてかたちにしたものです。

■SLH × テタンジェ × 長楽館

SLHは、世界各地の独立系ラグジュアリーホテルが加盟する国際的なホテルコレクションであり、テタンジェはSLHがパートナーシップを結ぶシャンパーニュ・メゾンのひとつです。

本プランでは、特級畑（グラン・クリュ）に格付けされた区画のシャルドネのみを使用し、長期熟成を経てリリースされる「コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン」フルボトル1本を提供します。

■料理と空間

本プランでは、春から初夏にかけての京都・滋賀の食材を中心に構成した全11品のコース料理を提供します。各料理は、素材の特性や季節性を考慮した構成とし、シャンパーニュおよびワインペアリングとの組み合わせを前提にご用意。会場となる個室は、明治期に建てられた国指定重要文化財 長楽館本館内に位置し、シャンデリアや家具など当時の意匠を残す空間です。

テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ■プラン概要

プライベートディナー テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ

・提供期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

・会場：長楽館 本館2階「鳳凰の間」または1階「迎賓の間」

・ご利用人数：2名様～6名様（1日1組限定・完全予約制）

・料金：120,000円／2名様

追加1名様：38,720円

※コース料理、ワインペアリング、テタンジェ フルボトル1本、個室料を含む

※サービス料10％・消費税込

・開始時間：18:00／18:15／18:30

■フレンチレストランLE CHENE（ル シェーヌ）

長楽館本館1階に構えるフレンチレストラン。

店名の「CHENE（柏）」は、長楽館創建者・村井吉兵衛の家紋「三つ柏」に由来しています。

世界の賓客をもてなす迎賓の場としての精神を受け継ぎ、京都・滋賀の旬の恵みを生かした季節感あふれる一皿を提供しています。

料理例：前菜「ブールノワゼット スナケ」料理例：魚料理「甘鯛のクルスティアン」料理例：メイン「丹波牛」

株式会社 長楽館

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、1986年に京都市有形文化財に、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されました。

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バー、そして併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年、イギリスに本部を置く世界的ホテルブランドグループ「スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド（Small Luxury Hotels of the World）に加盟しました。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

