アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』特別企画「杜王町」のマップハンカチや「ストレイ・キャット」のポーチなどキャラクターの世界観をまとう雑貨アイテムが登場！

ブルーミング中西株式会社

1879年（明治12年）創業のブルーミング中西株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：中西一）は、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』の世界観をデザインに盛り込んだ雑貨アイテムを2026年1月23日（金）より発売いたします。販売は、当社直営のオンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】をはじめ、全国の一部百貨店、バラエティストア、自動販売機にて順次展開いたします。

■企画コンセプト

好きを持ち歩く。ジョジョの世界観を日常に 。

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』の世界観を、ハンカチ、エコバッグ、ショルダーポーチなどの日常使いできる雑貨アイテムに落とし込みました。

“杜王町”の地図をデザインしたマップハンカチや、「ストレイ・キャット」をモチーフにしたポーチなど、キャラクターの個性や物語性を感じられるラインナップが揃います。

学校やオフィスなどの普段使いはもちろん、“好きなモノと一緒に”出かけられるアイテムとして、週末のお出かけや旅先でも楽しめます。作品の魅力をさりげなく取り入れられる、ファン心をくすぐるコレクションです。

■商品ラインアップ

〇プリントハンカチ 2柄

各種：価格：\2,200(税込) サイズ：約50×50cm

「東方仗助」と「クレイジー・ダイヤモンド」をイメージしたデザインと、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』の舞台となっている「杜王町」の地図をプリントしたハンカチの2柄を展開します。

50cm角の大判サイズで、髪に巻いたりバッグの持ち手に結んだりと、ファッションのアクセントにも。インテリアとしてお部屋に飾るのもおすすめです。

〇タオルハンカチ 4柄

各種 価格：\1,100（税込） サイズ：約25×25cm

キャラクターのイメージをジャカード織で表現。表面の凹凸が楽しい1枚となっています。 吸水性の良い素材を使用し、実用性が高く毎日持ち歩きたくなるようなアイテムです。

「東方仗助/クレイジー・ダイヤモンド」、「岸辺露伴/ヘブンズドアー」、「矢安宮重清/ハーヴェスト」、「ストレイ・キャット」の4柄を展開します。

〇ポーチ/ ショルダーポーチ 各種2柄

ポーチ 各種：価格\3,300（税込）サイズ：約10x13x5cm

ショルダーポーチ 各種 価格：\4,180（税込）サイズ：約18x11.5x3cm

持ち運びに便利なマチ付きポーチには、「ストレイ・キャット」を散りばめたポップでカラフルなデザインと「吉良吉影」をイメージしたクールでスタイリッシュなデザインの2柄を展開。さらに、新たなアイテムとしてショルダーポーチが登場します。

スマホが入るコンパクトなサイズのショルダーポーチ。デイリーユースはもちろん、旅先やライブなど、様々なシーンで活躍します。「空条承太郎」、「支倉未起隆」の2柄を展開します。

〇エコバッグ 2柄

価格：\3,630（税込）サイズ：約38×35×10cm

中身が見えず安心のファスナー付きエコバッグ。普段段使いはもちろん、ジムや旅先で増えた荷物を入れるのにもちょうど良いサイズ感です。裏地・内ポケット付き。付属のバンドでコンパクトにまとめられます。「東方仗助」、「岸辺露伴」の2柄を展開します。

〇エコバッグ（ケース付き） 1柄

各種 価格：\4,400（税込） サイズ：バッグ：約32×31×11cm ケース：約12x16cm

「To Be Continued」をあしらった、人気のエコバッグに新色が登場！付属のストラップはアジャスター付きなので肩掛け、斜めがけどちらにも対応可能。お揃いのケースでコンパクトに持ち歩けます。デイリーユースにぴったりなアイテムです。

■販売場所

・オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】

URL：https://www.handkerchief-gallery.com/shopbrand/ct467

◎全国の一部百貨店

◎バラエティストア

◎自動販売機

https://www.blooming.co.jp/jihankiblooming

https://x.com/jihanki1879

■札幌

大丸札幌店 8階免税カウンター横

札幌パルコ 7階エスカレーター横 ※1/23設置予定

札幌三越 本館 地下2階 地下鉄口 ※1/23設置予定

札幌三越 本館8階 免税カウンター横 ※1/23設置予定

■関東

JR新宿駅 南改札外コンコース フラワーショップ(フルラージュアン様）

池袋駅西口地下街 東武ホープセンター ヴィ・ド・フランス様横

丸広百貨店川越店 アネックスC館 1階

■関西

Osaka Metro 御堂筋線なんば駅 中改札外

あべのHoop 1階 エスカレーター横

ブルーミング中西株式会社 大阪店

京阪モール 地階 食品館出入口外

■福岡

福岡市地下鉄 博多駅中央改札内

※販売期間、展開商品、決済方法は自動販売機により異なりますのでご注意ください。

※期間中、予告なく販売商品の変更または販売終了になることがあります。

■アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』

エジプトでの宿敵DIOとの死闘から11年後。1999年、空条承太郎は祖父ジョセフ・ジョースターの隠し子、東方仗助に会うため、日本のM県S市、杜王町(もりおうちょう)にやってきた。

しかし、発見された仗助は承太郎と同じ特殊能力、「スタンド」を持っていた。

そして、承太郎の来訪を皮切りにまるで惹かれあうように、新たな「スタンド使い」達が動き始める。

「この町には何かがある・・・」生まれ育った杜王町を守るため、仗助は立ち上がる―。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

