2026年は「セルフケア×おいしい」がキーワード。自分をいたわる〈ひと皿ごはん〉レシピ本が発売

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月19日（月）に『ゆるっとひと皿ごはん』を発売いたしました。

『ゆるっとひと皿ごはん』

●ヘトヘトな日でも、ひと皿で心と体が満たされるごはんを

時短・簡単レシピもいいけれど、コスパやタイパばかりを追い求めていると、かえって余裕がなくなって疲れてしまうもの。忙しい毎日のなかでも、自分自身をいたわり、いつくしむライフスタイルがトレンドとなっている今、注目を集めているのが「ひと皿ごはん」です。



作るのは1品だけ。なのに、ひと皿で一汁三菜レベルの満足感。

『ゆるっとひと皿ごはん』は、ひと皿で、ごはんもお肉も野菜もしっかり食べられて、心も体も癒やしてくれるレシピがInstagramで話題の料理家・橋本紗和さんの初著書です。材料も作り方もごくごくシンプルなのに、なぜかていねいに見えるレシピは、がんばれない日にもやさしく寄り添ってくれます。

「料理はちゃんとしなきゃ」という思い込みをそっとほどきながら、丁寧“すぎ”ないけれど、心にはしっかり届く料理を。気負わず、自分のペースで楽しめる一冊です。

▲著者近影

たまに作る料理は楽しいのに、自分のためのごはんや忙しい日のすきまに作るごはんは、どうしてか気分が上がらない――。それでも、おうちで食べるごはんには特別な温かさがあり、この「おうちごはんの温もり」をもっと手軽に味わえたら――そんな想いから、「ひと皿ごはん」は生まれました。＜「はじめに」より一部抜粋＞

▲にらほっこり坦々うどん▲小松菜あんかけ丼

【こんな方におすすめです】

「ごはんで体を労わりたい」

「頑張りすぎずにおいしく作りたい」

「献立を考えるのが面倒」

「疲れてくたくた――。でも手作りのごはんを何か食べたい！」

「年齢的に、食生活をもっとシンプルにしたい」

「食材本来の味を楽しみたい」

「やさしいごはんでほっこりしたい」

「腹ぺこの家族を待たせずに、ごはんを作りたい」

「おひとりさまごはんでも、丁寧に食べたい」

●1献立で調理するのは1品だけでOK

紹介するレシピは、炭水化物が豊富なごはんやめん類と、たんぱく質を多く含む肉や魚介、ビタミン・ミネラル・食物繊維がとれる野菜の3要素をひと皿に組み合わせています。

●材料も手順もシンプル！ 約20分で完成

「いただきます」まで20分以内で完成するレシピがほとんどです。素材の味わいを活かしたシンプルでやさしい味つけだからこそ、気分や好みに合わせて自由にアレンジできるのも魅力です。簡単なのに、どこか丁寧に見える――そんな“がんばれない日に寄り添う”レシピを、全90品収録しました。

［コンテンツ］

第1章 「ゆるっとひと皿ごはん」BEST10

Instagramで発信した「ひと皿ごはん」の中から、フォロワーの支持が高かった10レシピを、ランキング形式でご紹介します。どれもパパッと作れて、体も心もほっこり！

第2章 ごはんの「ひと皿ごはん」

おかずをのせたのっけごはんや丼もの、雑炊やリゾット風など、ごはんの魅力を最大限に引き出すひと皿レシピをご紹介します。和風、中華・エスニック風、そして洋風テイストにまとめたので、今の気分にぴったりのひと皿がきっと見つかるはずです。

第3章 めん&パンの「ひと皿ごはん」

パスタ、そば、そうめん、うどん、中華めん、そして米めん。バラエティ豊かなめん類は、のせたり、混ぜたりするだけで、見た目も味も満足のひと皿に大変身！ 具だくさんのサンドイッチとともに、晩ごはんはもちろん、休日のランチにも大活躍間違いなし！

第4章 満足主菜の「ひと皿ごはん」

たんぱく質と野菜を組み合わせたボリュームのある主菜をひとつ作れば、あとは炊いておいたごはんやパンを添えるだけで、充実した食卓に！ 豚肉、鶏肉、魚介類、大豆製品、卵と、主食材別に掲載しているので、今あるもので作れるレシピを探せます。

コラム

ヘトヘトな日のお助けごはん

ちょっと余裕がある日のスープ

明日が助かる常備菜

ほか

［著者プロフィール］

橋本紗和（ゆるっとさわごはん）

生まれも育ちも神奈川県のほっこり料理家。「料理は好きだけれど、細かい作業は得意じゃない。食べることは大好きだけど、胃腸は強くない（むしろ弱々）。昔話に出てきそうな茶色いおかずとごはんと野菜が大好き」――そんな日常から生まれたレシピを、2022年よりInstagramにて発信。多くの共感を得たことで、「食卓にほっとする瞬間を届けたい」という思いが募り、料理家を志す。調理専門学校にて腕を磨きつつ、ひと皿で満足でき、シンプルで食べると気持ちがほっとする、「こころ整う滋味ごはん」を提案している。

◆Instagram：https://www.instagram.com/gohantowatashi.1228/

ネット書店限定！ ダウンロード特典 書籍未収録レシピカード

Amazonでご購入いただいた方には、書籍未収録のレシピカードをプレゼントいたします。

▶Amazon限定

https://www.amazon.co.jp/dp/4058026499(https://www.amazon.co.jp/dp/4058026499)

※2026年3月31日（火）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

※書籍未収録レシピカードは、紙の書籍をご購入いただいた方のみの特典となります。電子書籍は対象外となりますので、ご了承ください。

［商品概要］

『ゆるっとひと皿ごはん』

著：橋本紗和

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年1月19日

判型：B5判／112ページ

電子版：同時配信予定

ISBN：978-4-05-802649-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380264900(https://hon.gakken.jp/book/2380264900)

