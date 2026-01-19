「味の民芸」で1月22日から、熊本県産『ひのしずく』いちごフェアを開催！

株式会社サガミホールディングス

株式会社サガミホールディングスのグループ企業である味の民芸フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 代表取締役社長 榊原 晃）は、手延べうどんと和食の『味の民芸』において、2026年1月22日（木）から、『ひのしずく』いちごフェアを開催いたします。

『ひのしずく』は熊本産のブランドいちごで、大粒で鮮やかな赤色、高い糖度、ジューシーな果肉が特徴です。熊本県内限定で栽培されており、 熊本の清らかな水と、いちごのみずみずしいイメージから『ひのしずく』と名付けられました。この希少ないちごを使用し、甘く華やかな各種甘味に仕立てました。この機会にぜひご賞味ください。

熊本県産【ひのしずく】いちごフェア

みやざき農園のひのしずくを使用します

◆販売開始 ： 2026年1月22日（木）～

◆販売店舗 ： 全国 味の民芸51店舗

【メニューのご紹介】

『至福のいちごパフェ』

税込1,680円

熊本県産『ひのしずく』に、いちごアイス・いちごソースといちごを使った素材をふんだんに使用。スポンジ・生クリーム・ピーカンナッツ・マスカルポーネクリーム・焼き菓子など、相性の良い食材を散りばめました。おいしさも食感も楽しめる至福のパフェです。

『いちごのミニパフェ』

税込890円

『ひのしずく』に、甘酸っぱいいちごのソース、いちごアイス、コクのマスカルポーネクリーム、ピーカンナッツ、生クリームなどを合わせました。満足感の高い一品です。

『フレッシュいちご』ここだけ練乳付

税込860円

『ひのしずく』の甘さ、みずみずしさをそのままご堪能ください。いちごとの相性抜群な「ここだけ練乳」付。

花畑牧場カタラーナ使用『いちごのカタラーナ』

税込680円

熊本県産『ひのしずく』と北海道花畑牧場の十勝カタラーナを合わせました。アイスクリームのような口どけの濃厚焼きプリンに、ほろ苦いカラメル、いちごの酸味が絶妙なハーモニーを奏でます。ピーカンナッツを使用しています。

『いちごのクリームあんみつ』

税込750円

味の民芸の人気甘味『クリームあんみつ』をひのしずくバージョンに衣替え。瑞々しい『ひのしずく』に、いちごアイス、上質な甘さの十勝産あずき、つるりとした寒天、白玉、あんず、ぎゅうひなどを盛り込みました。黒蜜をかけると、口の中が幸せで一杯です。

※いちごアイス、いちごソースに使用しているいちごの品種はひのしずくではありません。

【みやざき農園について】

みやざき農園は、熊本県中央部に位置する清流氷川に抱かれた穏やかな風土で、熊本のブランドいちご「ひのしずく」の栽培を行っている農園です。

土づくりにこだわり、太陽の光を効率よく浴びることでいちごは自ら「甘み」を作り出します。

化学肥料や農薬を極限まで減らし、一株一株を信じて見守り育てました。

自然の力だけで磨き上げられた、ピュアで濃厚な至福の「ひのしずく」をお楽しみください。

https://miyazaki-ichigo.com/

【味の民芸について】

関東地方を中心に、西は岡山まで全国5１店舗を展開する、和食麺処レストランです。落ち着いた「和」の空間で、自慢の手延べうどんをはじめ、蕎麦、各種和食メニュー、旬にこだわった限定メニューなどをご提供しております。ご家族やご友人とのお食事から、お一人でのお食事まで、幅広くご利用いただけます。

【手延べうどんの特徴】

落ち着いた「和」空間でお食事が楽しめます

包丁を使わずに、延ばし続けて作るため、表面はツルツルとしており、喉越しの良さは天下一品です。手打ちうどんは、麺が太めで硬質な弾力を持つ力強いコシが特長である事から、両者を比較して讃岐（手打ち）の男うどん、備中（手延べ）の女うどんという言葉も生まれたということです。

【出汁とつゆへのこだわり】

手延べ麺をつくるためには、生地づくりから麺の完成までに約30時間以上かけております

「北海道産利尻昆布」と「かつお節」「うるめ節」「さば節」を使用し、毎日店舗にて無添加の『出汁』を引いています。

この『白だし』をベースに特製の返しを加え、つるつるとした手延べうどんに合う『黄金だし』や『つけつゆ』を作成しております。

【サステナビリティの取り組みについて】

毎日店舗で「味」のベースとなる「白だし」を作成

株式会社サガミホールディングスは国連 WFP のレッドカップキャンペーンの参加企業として、『和食麺処サガミ』『味の民芸』店舗売上の一部を国連ＷＦＰに寄付し、世界の子どもたちに学校給食支援を行っております。

※国連WFPレッドカップキャンペーン詳細はこちら：https://www.jawfp.org/redcup/

ホームページ http://www.ajino-mingei.co.jp/

Instagram https://www.instagram.com/ajinomingeitenobe/