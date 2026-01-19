【ゲラン】サステナブルへのコミットメントを体現する〈アクア アレゴリア〉シリーズ最新作。星明かりに染まる砂漠がインスピレーションの〈アプソリュ アレゴリア タバ サアラ〉が新登場。

ゲラン株式会社

1999年、ゲランは自然の息吹に捧げる革新的なフレグランスコレクション〈アクア アレゴリア〉を誕生させました。生命力と喜びに満ちた自然の美しさを、世界各地から厳選された貴重な素材と、ゲランの調香師たちの探究心によって香りとして昇華。太陽が最も輝く真昼、情熱的な夕暮れ、そして幻想的な月夜─3つの時間軸が織りなす自然の情景を、独創的な香りのレンジで表現しています。

軽やかに陽光を浴びたオーデトワレ〈アクア アレゴリア〉、夕日の余韻を濃密に閉じ込めたオーデパルファン〈アクア アレゴリア フォルテ〉。そして2024年に誕生した〈アプソリュ アレゴリア〉は、月光が描く劇的なコントラストと神秘を纏った、最も官能的で深みのあるオーデパルファン シリーズです。

〈アクア アレゴリア〉は、単なるコレクションを超えて、ゲランの創造性とサステナブルな未来への姿勢を体現する“マニフェスト”です。

アプソリュ アレゴリア

夜の神秘に捧げる頌歌

星々が美しく輝く夜空の下、自然は日中とは様変わりした姿を見せ、さらに刻一刻と変貌しながら、私たちの五感に語りかけます。青みを帯びた魅惑的な光に包まれ、多様な素材の香りがいっそうの存在感を放ち、比類なき濃密さを携えて広がりながら、鮮やかなコントラストを描きます。

魔法にかけられたようなミステリアスな情景が、ゲランを象徴する〈アクア アレゴリア〉コレクションで最も鮮烈な〈アプソリュ アレゴリア〉に新たな風を吹き込みます。官能的でリッチ、そして対比に満ちたコンポジション。これはまさに“アプソリュ（究極）” への誘いです。

アプソリュ アレゴリア タバ サアラ

星明かりに染まる、神秘的な砂漠 ピンクサンドの煌めき

夜の訪れとともに姿を変える砂漠。

天空には無数の星が瞬き、日中の熱を宿した砂丘からは淡い霧が立ちのぼる。

月光を受けた砂は紫やピンクへと色調を変え、空と溶け合うような幻想的な風景を描きます。この比類なき光景に魅せられ、ゲラン専属調香師＆フレグランス クリエイション ディレクターのデルフィーヌ・ジェルクは〈アプソリュ アレゴリア タバ サアラ〉を創作しました。タバコに新たな解釈をもたらす、濃密でミステリアスなフレグランスです。

キーとなる素材：タバコ、ラズベリーアコード、アンバーグリス

立ちのぼるタバコのスモーキーな煌めきは、ラズベリーアコードの甘みや酸味と溶け合い、アンバーの余韻とともに濃密なセンシュアリティを奏でます。タバコは“per fumum（煙を通して）”という香りの語源へのオマージュとして、黄金色に輝く砂漠の砂を思わせるニュアンスを纏いながら、最も燻された側面を強調。砂漠を包む神秘の霧を想起させるような、奥行きのあるスモーキーノートを放ちます。

紫がかった砂丘の光を映したラズベリーアコードが、タバコの温もりと対照的に、驚くほど自然に溶け込むことで、官能性は一層加速。さらにウッディ、ムスキー、そしてアンバーグリスのほのかな海風のような振動が加わり、エレガントかつ心を奪う香りへと昇華します。

自然へのコミットメント

〈アクア アレゴリア〉は、メゾンのあらゆる行動の指針となる2つの目標を全世界に表明しています。それは、自然の恵みを地球へ還元しながら、クリエイションの品質と安定性を保証することです。これらの志は、2007年に「IN THE NAME OF BEAUTY─ 美の名において─」と題したプログラムを通じて正式に発表され、かけがえのない遺産である自然の保護が、メゾンの優先事項となりました。

90％以上*の天然由来成分と、オーガニック栽培されたビーツ由来のアルコールで調合したフレグランス〈アクア アレゴリア〉は、サステナビリティに対するゲランの「360°アプローチ」を体現しています。

2021年、非営利組織・倫理的バイオトレード連合（UEBT）に加盟して以来、多様なソーシングパートナーと手を取り合い、カラブリアの柑橘園からブルガリアのバラ畑まで、自然由来原料を産出する70の代表的なサプライチェーンの監査プロセスを導入しました。この活動は、生物多様性を推進するだけでなく、労働者とそのコミュニティの権利保護にも取り組むものです。そしてゲランは、2030年までに自然由来原料を算出するすべてのサプライチェーンにおいて、UEBTの「ETHICALLY SOURCED（倫理的な調達）」認証を取得することを目標として数々のパートナーと共にたゆまぬ歩みを続けていきます。

自然への深い敬意とともに―これこそがゲランの美の哲学です。

*ISO16128準拠

アプソリュ アレゴリア タバ サアラ 125mL 29,480 円（税込）

*ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店、日本橋高島屋 S.C.、高島屋大阪店、銀座三越、西武百貨店池袋本店、ジェイアール京都伊勢丹、藤崎、公式オンラインブティック

