【銀座コージーコーナー】1月20日から「福岡県産あまおうのパフェ」がスタート！旬の苺の濃厚な甘みを存分に活かしました

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年1月20日（火）から2月下旬頃まで、カフェ・レストラン併設9店舗で「福岡県産あまおうのパフェ」を販売します。

デラックスサイズの「あまおう」を4粒使用

銀座コージーコーナーのカフェ・レストランで提供している「旬のフルーツ直行便」は、全国各地に旬のフルーツを探し求め、“今だけしか味わえない”おいしさを、パフェなどのデザートでお楽しみいただく人気のシリーズです。

1月といえば何と言っても「苺」！食べごろの福岡県産の苺「あまおう」を使ったパフェが今年も登場します。

「あかい・まるい・おおきい・うまい」と4拍子揃ったブランド苺「あまおう」。中でも特に粒の大きい“デラックスサイズ”を贅沢に4粒も使用しました。「あまおう」の濃厚な甘みと相性のよいバニラアイスやホイップクリーム、食感や味わいのアクセントに香ばしい玄米フレークやラズベリーのグラニテ（※）をパフェグラスに丁寧に重ね入れ、上面には艶やかな「あまおう」をボリュームたっぷりに飾りました。ジューシーな苺そのもののおいしさから、最後のひと口まで存分にお楽しみいただけるパフェです。

旬ならではの果実のおいしさを、カフェ・レストランのゆったりとした雰囲気の中でぜひご堪能ください。

※グラニテ：果汁やリキュール、シロップなどを半凍結させた、シャーベット状の氷菓。

＜販売店舗＞

銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店

※銀座1丁目本店のみ、他店よりドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になります。

【商品概要】

福岡県産あまおうのパフェ

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/restaurants/61723.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/restaurants/61723.html)

価格：1,455円（税込1,600円）／ドリンク付 1,801円（税込1,980円）

販売：1月20日（火）～2月下旬頃

特長：「あかい・まるい・おおきい・うまい」と4拍子揃った人気の苺、「あまおう」の濃厚な甘みと芳醇な香りを堪能できる、この時期だけのデザート。「あまおう」の中でも特に粒の大きいデラックスサイズを贅沢に4個も使用したパフェをお楽しみください。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。