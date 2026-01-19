3Dプリントによる空間づくりの実験場。デザインスタジオ積彩、新たな制作拠点でオープンファクトリーを開催

株式会社積彩３Dプリントをより世の中に「ひらく」ためにー。デザインスタジオの積彩、3Dプリンタが大量に並んだビル一棟を、制作拠点へ。

株式会社積彩（代表取締役：大日方 伸、本社：東京都荒川区、以下「積彩」）は、三度目のオフィス移転を機に、3Dプリンティングを用いたものづくりの現場を初めて一般公開するイベント「SEKISAI OPEN FACTORY 2026」を、2026年2月6日（金）～8日（日）の3日間、東京・日暮里の積彩オフィスにて開催いたします。

積彩はこれまで、3Dプリンターを用いて、色彩や素材、構造の実験を重ねながらものづくりを行ってきました。

本イベントではこれまでの全ての実験、途中段階の試作、失敗品も含め、すべてが同じ場所に集まり、積彩の思考を体現。完成したアウトプットの裏側に眠る膨大な試行錯誤の蓄積をそのままご覧いただけます。

実験からアウトプットまでがシームレスにつながる環境を体感することで、積彩のものづくりへの姿勢や思想、その熱量を感じていただけたらと思います。

SEKISAI OPEN FACTORY 2026 開催概要

- 開催日時2026年2月6日(金)、7日(土)、8日(日)11:00～18:00（滞在時間に制限はございません。お好きな時間に入退場いただけます。）※初日6日(金)は18:00よりトークイベント、19:30より懇親会をおこないます。- 開催場所株式会社積彩東京都 荒川区 東日暮里４丁目３４－２ YMビル(https://www.google.com/maps/place/%E3%88%B1%E7%A9%8D%E5%BD%A9%EF%BC%88sekisai%EF%BC%89/@35.7267516,139.7726987,15.35z/data=!4m6!3m5!1s0x60188f00220553c1:0x82a571bc0cd9181!8m2!3d35.7275116!4d139.7792724!16s%2Fg%2F11xf_rft28?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)鶯谷駅、日暮里駅、三河島駅が最寄駅となります。駐車場はございませんのでお車の方は近隣のコインパーキングをご利用ください。- 参加費無料（事前チケット予約制：Peatix(https://sekisaiopenfactory-2026.peatix.com/?utm_medium=web&utm_content=4771787&utm_source=related%3A3708609&utm_campaign=related)）※トークイベント(https://sekisai.com/topics/sekisainosekisou_1)（3Fで開催）にご参加を希望される方は、「入場チケット」＋「トークイベントチケット」の両方をご選択ください。※座席数に限りがございます。キャンセルされる場合は、お手数ですが事前にご連絡ください。※チケットをお持ちでない場合でも、当日空席がある場合はご聴講いただけます。※自社ブランドQUQU(https://ququ.jp/)のカスタムカラーオーダーがお安くなる特別チケットもございます。

SEKISAI OPEN FACTORY 2026 特設ページ(https://sekisai.com/topics/openfactory_2026)

トークイベント「積彩の積層」特設ページ(https://sekisai.com/topics/sekisainosekisou_1)

トークイベント「積彩の積層」（2/6 (金) 3F 18:00～）

ゲストをお呼びし、積彩代表・大日方とのトークイベントを開催いたします。

2/6(金) 18:00よりイベントスタート。オンラインでの配信も予定しております。

詳細は こちらのページ(https://sekisai.com/topics/sekisainosekisou_1) をご覧ください。

登壇者プロフィール

大日方 伸（おびなた・しん）

株式会社積彩 代表取締役CEO / デザイナー

2022年に3Dプリント技術に特化したデザインスタートアップ積彩を創業。デジタルモノづくりを前提とした「装飾性の解放」をテーマに、3Dプリント技術とデザインをかけ合わせて幅広いスケールのデザインを手がける。受賞・採択歴に、Forbes CULTURE-PRENEURS 30(2025)、未踏アドバンスト・イノベーター採択(2025)、Innovative Technologies(2022)、Design Shanghai Picks Award(2024)、富山デザインコンペティショングランプリ(2020)など。

photo by 齋藤誠一

秋吉浩気（あきよし・こうき）

VUILD株式会社 代表取締役CEO / 建築家 / メタアーキテクト

1988年、大阪府生まれ。芝浦工業大学工学部建築学科卒業後、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科政策・メディア専攻X-design領域にてデジタルファブリケーションを専攻。2017年に建築テック系スタートアップVUILDを創業し、「建築の民主化」を目指す。デジタルファブリケーションやソーシャルデザインなど、モノからコトまで幅広いデザイン領域をカバーする。主な受賞歴にUnder 35 Architects exhibition Gold Medal賞(2019)、グッドデザイン金賞（2020）、Archi-Neering Design AWARD 最優秀賞（2022,2024）、みんなの建築大賞大賞(2024)。著書に『メタアーキテクトー次世代のための建築』（スペルプラーツ出版刊 2022年）、『建築家の解体』（VUILD BOOKS刊 2022年） 。

https://vuild.co.jp/

トークイベント概要

- 登壇者大日方伸（株式会社積彩 代表取締役CEO / デザイナー） 秋吉浩気（VUILD株式会社 代表取締役CEO / 建築家 / メタアーキテクト）- 開催日時2026年2月6日(金) 18:00 - 19:30- 会場（オフライン参加）株式会社積彩 3F（オンライン参加）YouTube配信- 参加方法（オフライン参加）Peatix(https://sekisaiopenfactory-2026.peatix.com)サイト内の案内ページよりチケットをご予約ください。（オンライン参加）事前予約は不要です。後日、積彩公式SNS(@sekisai.design(https://www.instagram.com/sekisai.design/))等で配信リンクをお知らせしますのでぜひフォローしてお待ちください。- 参加費無料

※満席となっておりましたが、若干数、参加枠を追加いたしました。

ご参加を希望される方は、ぜひこの機会にご検討ください。

※トークイベント「積彩の積層」｜詳細はこちら(https://sekisai.com/topics/sekisainosekisou_1)

アフターパーティ(懇親会)ついて（2/6 (金) 3F 19:30ごろ～21:00）

トークイベント終了後、アフターパーティ(懇親会)を開催いたします。

ドリンクと軽食をご用意いたしますのでぜひお気軽にご参加ください。

QUQU(https://ququ.jp/) 販売・カスタムカラーオーダーについて（3F 終日開催）

オープンファクトリー期間中、積彩の自社ブランド 「QUQU(https://ququ.jp/)」 の販売およびカスタムカラーオーダーイベントを開催します。



QUQUの定番商品（フラワーベース、テーブルライト、ピアス・イヤリング、バングル など）をご購入いただけるほか、「カスタムカラーオーダー」として、以下のオーダー体験をお楽しみいただけます。

カスタムカラーオーダー内容

・お好きな 3色 を選んでオーダーできるフラワーベース

・お好きな 2色 を選んでオーダーできるテーブルライト

・お好きな 3色 を選んでオーダーできるイヤリング／ピアス



独自のデジタルプリンティング技術により、見る角度によって色やテクスチャーが変化するQUQUのプロダクトを、ぜひあなただけのオリジナルカラーでお作りください。

※所要時間は30分程度です。お好きな時間にお越しください。

※オーダー品はご注文後に制作し、1ヶ月以内に郵送にてお届けします。

※お支払いはキャッシュレス決済による前払い制となります。

QUQU割引チケットについて

入場チケットとあわせて、QUQUのカスタムオーダーがお得になる割引チケットを枚数限定でお選びいただけます。

[ オープンファクトリー2026 限定・割引チケット ]

・QUQUカスタムカラーオーダーで使用できる10％OFF チケット

お申し込み：Peatix(https://sekisaiopenfactory-2026.peatix.com/?utm_medium=web&utm_content=4771787&utm_source=related%3A3708609&utm_campaign=related)

※「入場チケット」と「QUQUカスタムカラーオーダー10%OFFチケット」をあわせてご選択ください。



ぜひ、あなただけの特別な色を見つけにいらしてください。大切な方への贈り物にもおすすめです。

株式会社積彩について

積彩は、3Dプリンティングを専門とするデザイン・ファブリケーションスタジオです。

コンセプト設計からデザイン、製造までを一貫して手がけ、3Dプリンティング技術を駆使して、多様なシーンに対応する唯一無二の空間体験を創出します。

特に、独自開発の3Dプリント着色技法によるサーフェスデザインは、光や視点の変化に応じて多彩な表情を生み出す魔法のような意匠効果を実現。その革新的な表現は、国内外で高く評価され、富山デザインコンペティション2020 グランプリ受賞、Innovative Technologies 2022 受賞、Design Shanghai Picks 2024 受賞など、数々のアワードを受賞しています。

Webサイト：https://sekisai.com

Instagram：@sekisai.design(https://www.instagram.com/sekisai.design/)

お問い合わせ先：info@sekisai.com

3D Printed Lifestyle Products 「QUQU」について

QUQUは、すべての人が自分らしさ(=Your Color)を見つけ、愛し、自由に暮らすことを提案するライフスタイルブランドです。

最先端の3Dプリント技術を駆使して作られた魔法のような色彩表現や、自在に色が選べるカスタマイズサービスを提供しています。

オンラインストア ：https://ququ.jp/

Instagram : @ququ.jp(https://www.instagram.com/ququ.jp/)