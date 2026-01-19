¿Í¤È¼«Á³¤ÎÀÜÅÀ¡ÖÎ¤»³¡§SATOYAMA¡×¤òÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ÇÌä¤¤Ä¾¤¹¡¡¡ÖÂæÏÑSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö³¨ËÜ¡×ÆüËÜ¸ìÈÇ½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï 2026 Ç¯ 2 ·î¡¢ÂæÏÑ¤ÎÎ¤»³¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÂæÏÑSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö³¨ËÜ¡×¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò4ºîÉÊÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥«¥¿¥°¥í¥È¥Ó¤Î²Î¡Ù
¡ØÉ´Ê¬¶¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù
¡Ø¾®¤µ¤ÊÂæÏÑÇòµû¤ÏÂçÇÈ¤òÀ¸¤à¡Ù
¡ØÇò¤¤ÀÐ¤ÏÎ¦¤Ë¾å¤¬¤ê ¹õ¤¤ÀÐ¤Ï³¤¤ØÀø¤ë¡Ù
¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³¨ËÜÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂæÏÑ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¡¦¼ï籽Àß·×Í¸Â¸ø»Ê¡ÊSEED DESIGN¡Ë¤ÎÄÄ¸¥´ýÁí·ÐÍý¡ÊCEO¡Ë¤¬ÍèÆü¤·¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¡¦½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢³¨ËÜÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÂæÏÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¡Ö¼ï籽Àß·×¡ÊSEED DESIGN¡Ë¡×¤ÎÄÄ¸¥´ýÁí·ÐÍý¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¤»³¥é¥¤¥Õ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖSoil mag.¡×¤ÎÁ¾ÅÄÍ¼µª»ÒÊÔ½¸Ä¹¤¬ÅÐÃÅ¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº£¡¢¿Í¤È¼«Á³¤Î¶¦À¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡ØÎ¤»³¡Ù¤Î²ÁÃÍ¤ò¤¤¤«¤ËÌä¤¤Ä¾¤·¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î»ëÅÀ¤«¤é²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤È¿Í´Ö¤ÎÊ¡Íø¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Î¤»³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¬¼þ°Ï¤Î¼«Á³¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÇÀÎÓµù¶È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æó¼¡Åª¼«Á³ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°Ý»ý¡¦ºÆ¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Á³¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñºÝÅª¤Ê¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎ¤»³¤äÎ¤³¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¼þ°Ï¤Î¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¤½¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤è¤êÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÊ¡Íø¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤òÀ¤³¦¤ÇÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼Ò²ñÀ¸ÂÖ³ØÅªÀ¸»º¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¡¦¥·ー¥¹¥±ー¥×¡ÊSEPLS¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ÏÆüËÜ¹ñ´Ä¶¾Ê¤È¹ñÏ¢Âç³Ø¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¹âÅù¸¦µæ½ê¡ÊUNU-IAS¡Ë¤¬¶¦Æ±¤ÇÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://satoyamainitiative.org/ja/
¼ï籽Àß·×¡ÊSEED DESIGN¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢¼ê»Å»ö¤ò°¦¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¡ÖÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤³¤È¡×¤òÁÏºî¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÇîÊª³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤ä¼«Á³¤È¿ÍÊ¸¤Î´Ø·¸À¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¼«Á³¤Ø¤Î´Ø¿´¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÃÎ¼±¤ÎÃê½Ð¤äÅÁÅý¤ÎÀºÎý¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÚÃÏ¤äÎò»Ë¡¢Ê¸²½¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ä¼ÂÁ©¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¡ÖiF Award¡×¡¢2014Ç¯¤ËÂæÏÑ¡ÖGolden Design Award¡×¤ª¤è¤Ó¹á¹Á¡ÖDFA¥¢¥¸¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÂ¿¿ô³ÍÆÀ¡£Å¸¼¨¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¡¢³ÆÃÏ¤ÎÊª¸ì¤¬¤â¤ÄÈþ¤·¤µ¤È²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ØÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°Facebook¡§ https://www.facebook.com/seeddesign
Á¾ÅÄ Í¼µª»Ò
ÊÔ½¸¼Ô¡£Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Î»³´Ö½¸Íî¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ömiguel.¡×¤ò±¿±Ä¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢Î¹¡¢ÇÀ¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Ê¤É¤ò¼ç¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼èºà¡¦¼¹É®¡¦»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¡£2021Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿Î¤»³¥é¥¤¥Õ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖSoil mag.¡×ÊÔ½¸Ä¹¡£¥Ñー¥Þ¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦»Í°æ¿¿¼£»á¤ÎÃø½ñ¡ÖÃÏµåºÆÀ¸·¿À¸³èµ¡×¡Ê¥¢¥Î¥Ë¥Þ¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Î´ë²è¡¦ÊÔ½¸¤òÃ´Åö¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://soilsoil.jeez.jp/index.htm
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/soilmag/
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡»þ¡§ 2025 Ç¯ 12 ·î 22 Æü¡Ê·î¡Ë14:00～15:30
²ñ¡¡¾ì¡§ À¿ÉÊÀ¸³èÆüËÜ¶¶Æâ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÖFORUM¡×
¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®3ÃúÌÜ2－1 COREDO¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹ 2F¡Ë
»£±Æ¡§Satoshi Kaneko
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
£±.³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡§¡¡¡¡¡¡½ÐÈÇ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º ¼èÄùÌò ¸åÆ£Í¤²ð
£².¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§¡¡ÇÀ¶ÈÉôÇÀÂ¼È¯Å¸µÚ¿åÅÚÊÝ»ý½ð¡¡½ðÄ¹ ÄÄ½Ó¸À¡Ê¥Á¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¹ñºÝ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡ÊIPSI¡Ë»öÌ³¶ÉÄ¹ ÅÏÊÕ¹ËÃË
£³.³¨ËÜ¾Ò²ð¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ï籽Àß·×¡ÊSEED DESIGN¡ËÁí·ÐÍý ÄÄ¸¥´ý¡Ê¥Á¥ó¡¦¥·¥¨¥ó¥Áー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4¤Ä¤ÎÇÀÂ¼¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±ÇÁü
£´.¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡¡¼ï籽Àß·×¡ÊSEED DESIGN¡ËÁí·ÐÍý ÄÄ¸¥´ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î¤»³¥é¥¤¥Õ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖSoil mag.¡×ÊÔ½¸Ä¹ Á¾ÅÄÍ¼µª»Ò
£µ.¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÊÄ²ñ
¢£¡ÖÂæÏÑSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö³¨ËÜ¡×¥·¥êー¥ºÀ©ºî¤È½ÐÈÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÇØ·Ê
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½ÐÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¼èÄùÌò ¸åÆ£Í¤²ð¤è¤êÇ¯Ëö¤ÎÂ¿Ë»¤Ê»þ´ü¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î³¨ËÜ¤¬À©ºî¤µ¤ìÆüËÜ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤È¡¢2026Ç¯2·î¤ÎÁ´¹ñÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿À¿ÉÊÀ¸³èÆüËÜ¶¶¤Ê¤É°ìÉô½ñÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤µ¤ì¤ë»Ý¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢2010Ç¯¤ËÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¾§¤·¤¿¡ÖSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤ÎÇÀ¶ÈÉôÇÀÂ¼È¯Å¸µÚ¿åÅÚÊÝ»ý½ð¤¬¤³¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢2017Ç¯¤«¤é¡ÖÎ¤»³¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¹ñºÝ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡ÊIPSI¡Ë¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2022Ç¯2·î¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃÏ°è¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿4¤Ä¤ÎÇÀÂ¼¤Î»öÎã¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÇÀÂ¼»ö¶ÈÌµ¸Â²ñ¼Ò¡Ù¡Ø¶ä¿§¤Ëµ±¤¯¹áÁð»³Â¼¡Ù¡Ø³¤¤ÎÃÊ¡¹Èª¡¢²ÈÂ²¤ØÁ÷¤ëÀÄ¤¤¼ê»æ¡Ù¡Ø¹âÂæ¤Î¾å¤Î¿å¸»ÃÏ¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æº£²óÂè2ÃÆ¤Î4ºý¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥Ó¥Ç¥ª¤òÄÌ¤¸¤ÆÂæÏÑÇÀ¶ÈÉôÇÀÂ¼È¯Å¸µÚ¿åÅÚÊÝ»ý½ð¤ÎÄÄ½Ó¸À½ðÄ¹¡¢SATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¹ñºÝ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡ÊIPSI¡Ë¤ÎÅÏÊÕ¹ËÃË»öÌ³¶ÉÄ¹¤è¤ê¡¢¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ëÃÎ·Ã¤ä·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢³¨ËÜÈ¯Çä¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¨ËÜ¾Ò²ð
³¨ËÜÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¼ï籽Àß·×Í¸Â¸ø»Ê¡ÊSEED DESIGN¡Ë¤ÎÄÄÁí·ÐÍý¤è¤ê¡¢4ºîÉÊ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÍÆ¤äÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂæÏÑ¤ÎÇÀÂ¼¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂê¤äÅÁÅý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4ºîÉÊ¤ÎÈþ¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÆüËÜ¤ÎÎ¤»³¥é¥¤¥Õ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖSoil mag.¡×¤ÎÁ¾ÅÄÍ¼µª»ÒÊÔ½¸Ä¹¤¬ÅÐÃÅ¡£
¤Þ¤º¡¢Á¾ÅÄÊÔ½¸Ä¹¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÂç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·§¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄóµ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Îµï½»ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®¤Ç¡¢¼«Âð»ê¶á¤Ë·§¤¬½ÐË×¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¡Ö¼«Á³¤È¿Í¤È¤¬¤¤¤«¤Ë¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÄÁí·ÐÍý¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾õ¤ò¶¦Í¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂæÏÑ¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤Ï¹âÉ¸¹âÃÏ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë·§¤¿¤Á¤¬¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ë±ÂÉÔÂ¤äÀ¸Â©ÃÏ¤ÎÁÓ¼º¤«¤é¿ÍÎ¤¤Ø¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿Í¤È¼«Á³¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ÖÎ¤»³¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤«¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤ØÊë¤é¤·¤ÎÃÎ·Ã¤äÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ¡Ö³¨ËÜ¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÄÁí·ÐÍý¤Ï¡ÖÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØÎ¤»³¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ù¤ÎÍýÇ°¤òÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À©ºîÇØ·Ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÄÄÁí·ÐÍý¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ì¤ëÊª¸ì¤¬¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò·Áºî¤ë¡×¤È¤½¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Ë¿¨¤ì¡¢Á¾ÅÄÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡Ö¼õ¤±·Ñ¤°¤Ù¤ÃÎ·Ã¤äÎò»Ë¤ò¡¢¼«¿È¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ØSoil mag.¡ÙÅù¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íè¤Ø»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Áµ¿±þÅú
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢À©ºî¤òÃ´¤Ã¤¿¼ï籽Àß·×Í¸Â¸ø»Ê¡ÊSEED DESIGN¡Ë¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤ä¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë³¨ËÜ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÄÄÁí·ÐÍý¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¡ÖÎ¤»³¡×°Ê³°¤Ë¤âÂæÏÑ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤ä¿©Ê¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö³¨ËÜ¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¡¢Âç¿Í¤Î´Õ¾Þ¤Ë¤â¤¿¤¨¤¦¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¡Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¡Ë¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÉÁ¤¹þ¤ó¤À¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿À©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³¤³°¤«¤é¸«¤¿ÂæÏÑ¤ÎÎ¤»³¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÓÏ¹¥¤äÎ®¹Ô¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£¡¢²¿¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥íー¥«¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ë¿¼¤¯½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎ®¹Ô¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥íー¥«¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª¤ï¤ê¤Ë
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÎ·Ã¤äÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÄÁí·ÐÍý¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¬ÅÔ»Ô¤«¤é¸Î¶¿¤ÎÇÀÂ¼¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ï¡Ø¼ºÇÔ¡Ù¤Î¾Ú¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¼ã¼Ô¤¬¸Î¶¿¤ËÌá¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤äµ»½Ñ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Î¤»³¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡ÖÂæÏÑSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö³¨ËÜ¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½ñÀÒ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¡ÖÎ¤»³¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÂæÏÑ¤ÎÃÏ¤ÇË¤«¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÁÏÂ¤Åª¤Ê²ò·èºö¤¬¤¤¤«¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò³¨ËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î³¨ËÜ¤¬ÅÁ¤¨¤ë4¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ÂÁ©Åª¤Ê´õË¾¤ÎÀß·×¿Þ¡×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤³¤ì¤é¤Î¡Ö´õË¾¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤ÎÂ¸µ¤Ë¤¢¤ë¼«Á³¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£½ÐÈÇÇÀ¶ÈÉôÇÀÂ¼È¯Å¸µÚ¿åÅÚÊÝ»ý½ð¡ÊÈ¯¹Ô¸µ¡Ë
ÇÀ¶ÈÉôÇÀÂ¼È¯Å¸µÚ¿åÅÚÊÝ»ý½ð(ARDSWC)¤Ï¡¢2017Ç¯¤è¤ê¡ÖSATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¹ñºÝ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡ÊIPSI¡Ë¡×¤Ë»²Í¿¤·¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÎ¤»³¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Á³¶¦À¸¡¢ÇÀÂ¼¶¦±É¡×¤Î³Ë¿´Åª¤ÊÀº¿À¤ò½Å»ë¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÎ¤äÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.ardswc.gov.tw/Home/
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º¡ÊÈ¯Çä¸µ¡Ë
¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º¤Ï¡¢À¸³è¤ËÂ©¤Å¤¯Ê¸²½¤äÉ÷·Ê¡¢¤½¤³¤Ç°é¤Þ¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ò¡ÈËÜ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤ÆµÏ¿¤·¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎËÜ¤¬¡¢³§ÍÍ¤ÎÆü¡¹¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³è¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¹¤¯À¤³¦¤Ë»ëÌî¤ò¸þ¤±¡¢¡Ö¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Ê¤¤²¿¤«¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.twovirgins.jp
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
¡ØÇò¤¤ÀÐ¤ÏÎ¦¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¹õ¤¤ÀÐ¤Ï³¤¤ØÀø¤ë¡¡¤¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º SATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ù(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910832/)
Ãø¼Ô¡§¼ï籽Àß·×Í¸Â¸ø»Ê¡ÊSEED DESIGN¡Ë
Äê²Á¡§ËÜÂÎ1,650±ß¡Ê¡ÜÀÇ¡Ë
»ÅÍÍ¡§B4ÊÑ/¾åÀ½/43¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-86791-083-2
È¯¹Ô¡§ÇÀ¶ÈÉôÇÀÂ¼È¯Å¸µÚ¿åÅÚÊÝ»ý½ð
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º
ß°¸Ð¡¦Ô÷ÊÉß´¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥´ÀÐ¤ÇÃÛ¤«¤ì¤¿ÇÀºîÊª¤ò¼é¤ëÀÐ³À¤ä¡¢¸¼Éð´ä¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥·ー¥Õー¡ÊÅÁÅýÅª¤ÊÀÐÀÑ¤ßµùË¡¡Ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤ÀÐ¤È¹õ¤¤ÀÐ¤¬¡¢³¤¤ÈÎ¦¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÆÈÆÃ¤Î¼Ò²ñÅª¡¦À¸ÂÖÅª¤Ê·Ê´Ñ¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢ÇòÈ±¡Ê¹âÎð¼Ô¡Ë¤ÎÃÎ·Ã¤È¹õÈ±¡Ê¼ã¼Ô¡Ë¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®¤µ¤ÊÂæÏÑÇòµû¤ÏÂçÇÈ¤òÀ¸¤à¡¡¤¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º SATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ù(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910825/)
Ãø¼Ô¡§¼ï籽Àß·×Í¸Â¸ø»Ê¡ÊSEED DESIGN¡Ë
Äê²Á¡§ËÜÂÎ1,650±ß¡Ê¡ÜÀÇ¡Ë
»ÅÍÍ¡§B4ÊÑ/¾åÀ½/43¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-86791-082-5
È¯¹Ô¡§ÇÀ¶ÈÉôÇÀÂ¼È¯Å¸µÚ¿åÅÚÊÝ»ý½ð
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º
ÆîÅê¸©¤ÎÔ¾Î¤ÄÃ¤Ë¤¢¤ë°ì¿·¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢½»Ì±¤¬ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÂæÏÑÇòµû¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÇÀºî¤Ç²ÏÀîÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»º¶È¤ÎÅ¾´¹¤ä¶µ°éÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥«¥¿¥°¥í¥È¥Ó¤Î²Î¡¡¤¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º SATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ù(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910801/)
Ãø¼Ô¡§¼ï籽Àß·×Í¸Â¸ø»Ê¡ÊSEED DESIGN¡Ë
Äê²Á¡§ËÜÂÎ1,650±ß¡Ê¡ÜÀÇ¡Ë
»ÅÍÍ¡§B4ÊÑ/¾åÀ½/43¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-86791-080-1
È¯¹Ô¡§ÇÀ¶ÈÉôÇÀÂ¼È¯Å¸µÚ¿åÅÚÊÝ»ý½ð
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º
ÂæÃæ»ÔÌ¸Êö¶è¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£Ì¸Êö¤ÏÂæÏÑ¤Î¤ªÊÆ¡Ö±×Á´¹áÊÆ¡×¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸ÞÊ¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÌ±¤È¹ÔÀ¯¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀË¡¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤ËÍ¥¤·¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¥«¥¿¥°¥í¥È¥Ó¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¡È¿ÆÁ±Âç»È¡É¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÉ´Ê¬¶¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¡¤¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º SATOYAMA¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ù(https://www.twovirgins.jp/book/9784867910818/)
Ãø¼Ô¡§¼ï籽Àß·×Í¸Â¸ø»Ê¡ÊSEED DESIGN¡Ë
Äê²Á¡§ËÜÂÎ1,650±ß¡Ê¡ÜÀÇ¡Ë
»ÅÍÍ¡§B4ÊÑ/¾åÀ½/43¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-86791-081-8
È¯¹Ô¡§ÇÀ¶ÈÉôÇÀÂ¼È¯Å¸µÚ¿åÅÚÊÝ»ý½ð
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º
¿·ÃÝ¸©ËÌÔ¾¶¿¤ÎÆîÔ¾¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¤ÈÇ¯Ä¹¼Ô¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹ÔÀ¯¶èÊ¬¤ò±Û¤¨¤¿ÇÀÂ¼¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ö¶¦¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¡¢¶¦¤Ë±É¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«¼çÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º¡§https://www.twovirgins.jp/
¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖOTONARI(https://otonaristore.com/)¡×¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ä´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇäÃæ¡ª
¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º¥°¥ëー¥×¡§https://twovirgins-group.com/