ファインディ、新執行役員および新専門役員就任のお知らせ

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、2026年1月1日付で新たに4名の執行役員および3名の専門役員を任命し、経営体制を強化いたしました。本任命は、当社の経営理念とビジョンの達成に向け、社内での育成や挑戦を通じて成長してきたメンバーを、実績と将来性の両面から評価し抜擢しました。本任命を通じて、対外的な接点や機会を拡大するとともに、事業および組織のさらなる成長を推進してまいります。

◆新経営体制について（2026年1月1日付）

◆新執行役員・専門役員のコメント

執行役員 Findy転職事業担当 田頭 一真

＜経歴＞

神奈川県川崎市出身。2016年に株式会社ドリコムへ新卒入社後、IPを活用したゲームアプリのディレクター業務に従事。2018年に3人目社員として当社に参画。Findy Freelance事業の立ち上げおよび事業拡大を牽引。同事業部およびFindy転職事業の事業部長を経て、2026年1月より執行役員に就任。

＜コメント＞

2018年の入社以来、ビジョン「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる」の実現と事業成長に向き合ってきました。Findy転職事業では独自AI解析を通じ、最適なマッチングを追求してきました。一方、AIの進化は働き方と求められるスキルを大きく変え、キャリアの可能性を広げると同時に不安や迷いも生み出しています。

この変革期に創業来大切にしてきた「Technology×Humanity」を軸に、テクノロジーで個人の選択肢を広げ、人が対話で想いを紐解き、未来の挑戦への意思決定を支援していきます。今後転職支援にとどまらずキャリア形成も支える基盤へ進化させ、未来を切り拓くエンジニアの挑戦と可能性を広げることに尽力します。

執行役員 Findy Freelance事業担当 末本 充洋

＜経歴＞

香川県高松市出身。慶應義塾大学経済学部を卒業後、2017年に新卒でインテリジェンス（現パーソルキャリア）に入社、法人営業に従事、2019年4月にファインディへ入社。セールス・B2Bマーケティング・カスタマーサクセスを担当し、2023年より「Findy」事業責任者、その後2025年10月より「Findy Freelance」事業責任者を担当、2026年1月より執行役員に就任。

＜コメント＞

2019年の入社以来、「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる」というビジョンのもと、事業成長に邁進してまいりました。このたび執行役員という大役を拝命し、身の引き締まる思いです。生成AIの進化により、開発プロセスやキャリアの在り方が大きく変化する今、エンジニアが挑戦できる環境と、企業が最適な人材と出会える環境の双方を進化させていくことが重要だと感じています。これまでの経験を糧に、「Findy Freelance」のさらなる成長と、社会へのより大きな価値提供に挑戦してまいります。

執行役員 プラットフォーム事業・Findy Tools事業担当 山田 郷

＜経歴＞

神奈川県横須賀市出身。上智大学卒業後、2019年にSansan株式会社へ新卒入社。Eight事業部にて、中小企業向け名刺管理SaaSの営業・マーケティングを経て、PMMとして事業成長に貢献。

2022年11月に当社へ参画。Developer Relations室の立ち上げを経て、「Findy Tools」を立ち上げる。現在はプラットフォーム事業の責任者として、ファインディ主催のカンファレンス事業、Findy Tools、Tech Branding領域を管掌し、2026年1月より執行役員に就任。

＜コメント＞

劇的な変化を遂げる生成AI時代だからこそ、人と人がオフラインで向き合い、知見や想いを共有する場の価値は、より一層高まっています。

ファインディに入社して以降、開発生産性Conferenceをはじめとするカンファレンスを通じて、日本と世界の知見が交差する場を創出し、エンジニアの技術への熱量に向き合ってきました。この熱量をユーザー・クライアントの皆様の価値へと転換していきたいと思っています。

変革の中心で、日本にとどまらず世界レベルの挑戦を楽しみながら、プラットフォーム事業として、これまで以上の価値提供に取り組んでまいります。

執行役員 CPO 稲葉 将一

＜経歴＞

東京都練馬区出身。早稲田大学卒業後、新卒でリクルートに入社。

国内転職事業にて、プロダクトデザイン、プロダクトマネジメントに従事。その後、海外HR事業にて、アジア8ヶ国における事業企画、プロダクトマネジメントを担当。2022年より当社に参画。「Findy Team+」立ち上げフェーズにて、プロダクトマネジメント、マーケティングをリード。2024年よりプロダクトマネジメント室を立ち上げ、当社プロダクトを横断で管掌し、2026年1月より執行役員(CPO)に就任。

＜コメント＞

生成AIは、エンジニアリングの民主化と高度化を同時にもたらしています。「何をつくるか」の意思決定のスピードと質が、イノベーションの成否を分ける時代です。

ファインディが保有する国内最大級のプロダクトづくりにまつわるデータアセットは、人とAIの協働における最適な意思決定を導く羅針盤となります。

CPOとして、このパラダイムシフトをリードし、AI時代のスキルや志向に基づく人材マッチングからプロダクト・事業開発の継続的な進化まで、イノベーションを加速させるソリューションを提供し、ものづくりの熱狂をグローバルに連鎖させていきます。

専門役員 CISO 高島 信

＜経歴＞

愛媛県今治市出身。株式会社オリエントコーポレーションにて、エンジニアおよびセキュリティ業務に従事。その後、株式会社ビズリーチにてセキュリティ組織の立ち上げや上場準備に携わり、株式会社トラストバンクでも同組織の構築を牽引。2024年7月に当社参画。セキュリティ組織の立ち上げを経て、セキュリティおよびコーポレートITの責任者を務める。2026年1月より専門役員（CISO）に就任。

＜コメント＞

2024年の参画以来、セキュリティ組織の立ち上げと体制構築に注力してまいりましたが、このたびCISOに就任いたしました。

生成AIをはじめとする技術活用が進む今、セキュリティは単なる「守り」ではなく、事業成長やエンジニアの挑戦を加速させるための重要な基盤であると考えています。

ファインディをご利用いただく皆さまが、セキュリティへの不安を感じることなく、本質的なエンジニアリングや組織づくりに専念できるよう、柔軟かつ信頼性の高い環境づくりをリードしてまいります。

専門役員 Developer Relations担当 北川 雅士

＜経歴＞

兵庫県姫路市出身。関西学院大学卒業後、大和総合研究所へ新卒入社。リース会社や地方銀行向けの金融系システム開発案件に従事後、新入社員向け人事研修企画などを担当。

その後、2020年にFindyに入社し、転職事業ユーザーサクセスに2人目メンバーとして参画、グロースを経験。2022年よりDeveloper Relations室の立ち上げを行う。

2025年10月より、転職事業の2C MarketingとProduct Marketingも兼任して管掌。2026年1月より専門役員に就任。

＜コメント＞

多くのエンジニアの皆さま、コミュニティの方々との出会いとご協力のおかげで、このたび専門役員を拝命しました。心より感謝申し上げます。入社以来、キャリアアドバイザー業務からDevRel室の立ち上げ、コンテンツ企画・運営まで、学びと出会いの機会づくりに取り組んできました。今後はプロダクト開発とコンテンツ企画全般も担い、Findyの事業成長に一層貢献してまいります。日本の開発に携わる皆さまがより良い選択を重ねられる機会や場づくりに邁進しますので、引き続きご一緒に面白い企画をつくっていければ幸いです。

専門役員 事業開発担当 内田 博咲也

＜経歴＞

埼玉県ふじみ野市出身。2018年に新卒でデロイトトーマツコンサルティング合同会社に入社し、全社・事業戦略策定、合弁会社の立ち上げ・実行支援等を経験。2021年10月に当社に参画し、新規事業「Findy Team+」立ち上げをリードし、その後副部長としてセールス領域全体を管掌。2024年9月より社長室立ち上げに伴い、エンジニア向け転職事業関連サービスの新規立ち上げ、生成AI関連の新規事業を複数同時立ち上げ、新規販路開拓（アライアンスなど）、資金調達等を担当。2026年1月より専門役員に就任。

＜コメント＞

日本の未来を創る挑戦をさらに加速できることに身が引き締まる思いです。

日本は人口減少という課題に直面していますが、生成AIはこれを克服し、グローバルに伍する国へと返り咲く武器になると確信します。

事業開発領域の管掌として、当社と日本の非連続な成長を実現すべく、生成AIなど先進技術を活用した新規事業開発、グローバル事業展開・マーケティング、AI活用の社内展開と人材育成という3つの観点で取り組みます。

事業横断・中長期の視点で次の成長柱を創出し続け、「挑戦するエンジニアのプラットフォーム」を通じて日本のIT業界全体を支え、国力向上に貢献してまいります。

◆ファインディ株式会社について

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約26万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの4,000社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。