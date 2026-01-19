三井住友カード、「冬旅GOGOキャンペーン！」を開催

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年1月19日（月)より対象カード限定で「冬旅GOGOキャンペーン！」を開始します。

三井住友カード株式会社

＜キャンペーン概要＞

1.キャンペーン名称

冬旅GOGOキャンペーン！

2.条件

条件１.

対象の航空会社・JR各社で1万円（税込）以上ご利用いただく。

条件２.

全国の対象バス会社にてVisaのタッチ決済でご乗車いただく。

※エントリーは不要です。

※旅行代理店からの対象航空会社の予約は対象となりません。

※JR各社での利用において、スマートEX・エクスプレス予約でのご利用も対象です。

※Visaのタッチ決済は、カード現物、またはカードを登録したスマホでのタッチ決済どちらも対象となります。

※カードのご利用日が当キャンペーンの対象期間以外の場合は対象となりません。

※停留所でのショッピングやICチャージのご利用は、当キャンペーンの対象となりません。

3.期間

2026年1月19日（月）～2026年2月28日（土）

4.対象カード

キャンペーンページに記載のある三井住友カード

※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224405.jsp?dk=sp_083_0020876)をご確認ください。

5．対象の事業者

条件１.

【航空】

・AIRDO

・ANA

・JAL

・スカイマーク

・ソラシドエア

・STARFLYER

・IBEX

・ORIENTAL AIR BRIDGE

・ Peach

【JR各社】

・JR東海

・JR西日本

条件２.

【バス会社】

キャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224405.jsp?dk=sp_083_0020876)に記載のある91事業者

※JR各社での利用において、スマートEX・エクスプレス予約でのご利用も対象です。

※対象の事業者では当該キャンペーンに関する回答はできません。

6. 特典

特典１.：

条件１.達成で、ご利用を1口として、抽選で2,000名に5,050ポイントプレゼント！

特典２.：

条件１.２.達成で、もれなく500ポイントプレゼント！

※条件１.と２.の達成順序は問いません。

※特典１.においては、1万円（税込）のご利用を1口とし、期間中の合計利用金額で1万円（税込）ごとに口数は増えます。（例：2万円（税込）のご利用の場合は2口）

※特典は本会員お1人さまにつき1回までとなります。

※特典１.の当選発表は2026年4月末頃までに特典ポイント付与をもって代えさせていただきます。

※特典２.の提供時期は2026年4月末頃を予定しております。

※Oliveアカウントの解約、または口座変更やカード券種変更などに伴いOliveアカウントを切替えされた場合、利用条件は引き継がれず、切替え前のアカウントへ特典付与はできません。

7.キャンペーンページURL

キャンペーン詳細を必ず下記ページよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224405.jsp?dk=sp_083_0020876