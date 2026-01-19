三井住友カード、「冬旅GOGOキャンペーン！」を開催

写真拡大

三井住友カード株式会社


三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年1月19日（月)より対象カード限定で「冬旅GOGOキャンペーン！」を開始します。




＜キャンペーン概要＞

1.キャンペーン名称　

冬旅GOGOキャンペーン！



2.条件

条件１.


対象の航空会社・JR各社で1万円（税込）以上ご利用いただく。


条件２.


全国の対象バス会社にてVisaのタッチ決済でご乗車いただく。



※エントリーは不要です。


※旅行代理店からの対象航空会社の予約は対象となりません。


※JR各社での利用において、スマートEX・エクスプレス予約でのご利用も対象です。


※Visaのタッチ決済は、カード現物、またはカードを登録したスマホでのタッチ決済どちらも対象となります。


※カードのご利用日が当キャンペーンの対象期間以外の場合は対象となりません。


※停留所でのショッピングやICチャージのご利用は、当キャンペーンの対象となりません。



3.期間　

2026年1月19日（月）～2026年2月28日（土）



4.対象カード

キャンペーンページに記載のある三井住友カード


※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224405.jsp?dk=sp_083_0020876)をご確認ください。



5．対象の事業者

条件１.


【航空】


・AIRDO


・ANA


・JAL


・スカイマーク


・ソラシドエア


・STARFLYER


・IBEX


・ORIENTAL AIR BRIDGE


・ Peach



【JR各社】


・JR東海


・JR西日本



条件２.


【バス会社】


キャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224405.jsp?dk=sp_083_0020876)に記載のある91事業者



※JR各社での利用において、スマートEX・エクスプレス予約でのご利用も対象です。


※対象の事業者では当該キャンペーンに関する回答はできません。



6. 特典　

特典１.：


条件１.達成で、ご利用を1口として、抽選で2,000名に5,050ポイントプレゼント！


特典２.：


条件１.２.達成で、もれなく500ポイントプレゼント！



※条件１.と２.の達成順序は問いません。


※特典１.においては、1万円（税込）のご利用を1口とし、期間中の合計利用金額で1万円（税込）ごとに口数は増えます。（例：2万円（税込）のご利用の場合は2口）


※特典は本会員お1人さまにつき1回までとなります。


※特典１.の当選発表は2026年4月末頃までに特典ポイント付与をもって代えさせていただきます。


※特典２.の提供時期は2026年4月末頃を予定しております。


※Oliveアカウントの解約、または口座変更やカード券種変更などに伴いOliveアカウントを切替えされた場合、利用条件は引き継がれず、切替え前のアカウントへ特典付与はできません。



7.キャンペーンページURL　

キャンペーン詳細を必ず下記ページよりご確認ください。


https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224405.jsp?dk=sp_083_0020876