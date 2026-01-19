三井住友カード、「冬旅GOGOキャンペーン！」を開催
三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年1月19日（月)より対象カード限定で「冬旅GOGOキャンペーン！」を開始します。
＜キャンペーン概要＞1.キャンペーン名称
冬旅GOGOキャンペーン！
2.条件
条件１.
対象の航空会社・JR各社で1万円（税込）以上ご利用いただく。
条件２.
全国の対象バス会社にてVisaのタッチ決済でご乗車いただく。
※エントリーは不要です。
※旅行代理店からの対象航空会社の予約は対象となりません。
※JR各社での利用において、スマートEX・エクスプレス予約でのご利用も対象です。
※Visaのタッチ決済は、カード現物、またはカードを登録したスマホでのタッチ決済どちらも対象となります。
※カードのご利用日が当キャンペーンの対象期間以外の場合は対象となりません。
※停留所でのショッピングやICチャージのご利用は、当キャンペーンの対象となりません。
3.期間
2026年1月19日（月）～2026年2月28日（土）
4.対象カード
キャンペーンページに記載のある三井住友カード
※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224405.jsp?dk=sp_083_0020876)をご確認ください。
5．対象の事業者
条件１.
【航空】
・AIRDO
・ANA
・JAL
・スカイマーク
・ソラシドエア
・STARFLYER
・IBEX
・ORIENTAL AIR BRIDGE
・ Peach
【JR各社】
・JR東海
・JR西日本
条件２.
【バス会社】
キャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224405.jsp?dk=sp_083_0020876)に記載のある91事業者
※JR各社での利用において、スマートEX・エクスプレス予約でのご利用も対象です。
※対象の事業者では当該キャンペーンに関する回答はできません。
6. 特典
特典１.：
条件１.達成で、ご利用を1口として、抽選で2,000名に5,050ポイントプレゼント！
特典２.：
条件１.２.達成で、もれなく500ポイントプレゼント！
※条件１.と２.の達成順序は問いません。
※特典１.においては、1万円（税込）のご利用を1口とし、期間中の合計利用金額で1万円（税込）ごとに口数は増えます。（例：2万円（税込）のご利用の場合は2口）
※特典は本会員お1人さまにつき1回までとなります。
※特典１.の当選発表は2026年4月末頃までに特典ポイント付与をもって代えさせていただきます。
※特典２.の提供時期は2026年4月末頃を予定しております。
※Oliveアカウントの解約、または口座変更やカード券種変更などに伴いOliveアカウントを切替えされた場合、利用条件は引き継がれず、切替え前のアカウントへ特典付与はできません。
7.キャンペーンページURL
キャンペーン詳細を必ず下記ページよりご確認ください。
https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224405.jsp?dk=sp_083_0020876