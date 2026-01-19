日本全国の「やきとり大吉」の後継者探しをサポート！オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」がダイキチシステム株式会社と提携

株式会社ライトライト

後継者を探したい方と譲り受けたい方をつなぐプラットフォーム、オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」を運営する株式会社ライトライト（本社：宮崎県宮崎市 / 代表取締役：齋藤 隆太 / 以下、ライトライト）は、このたびダイキチシステム株式会社（本社：大阪府大阪市 / 代表取締役社長：近藤 隆）と提携したことをお知らせいたします。

提携の概要と背景

近年、日本では経営者の高齢化や後継者不在を背景に、黒字でありながら廃業を選択せざるを得ない企業が増加しています。こうした事業承継の課題は飲食業界においても例外ではありません。

日本国内および中国に約500店舗を展開するやきとり店「やきとり大吉」のフランチャイズ店舗においても、店主の高齢化により退店を余儀なくされる事例が出てきており、今後も増加することが予想されます。

本提携では、ダイキチシステム株式会社に寄せられる「やきとり大吉」の後継者不在に関する相談情報を、ライトライトが運営する「オープンネーム事業承継 relay（リレイ）」に掲載することで、後継者候補を全国から広く募ります。

日本全国各地で第三者承継マッチングを生み出してきたrelay（リレイ）と、全国にフランチャイズネットワークを展開するダイキチシステム株式会社は本提携を通じ、地域で長年培われてきた関係性も維持・継承ができる“事業承継”という選択肢が、飲食業界での独立開業を目指す方にとってのスタンダードになる未来を共に目指し、地域経済の循環や地域の持続可能性・魅力の向上に貢献してまいります。

ダイキチシステム株式会社について

1977年創業。ダイキチシステム株式会社は、「生業商売に徹する」を理念に、独自の居酒屋経営システムによる低資金の独立開業が可能なFCパッケージの「やきとり大吉」を日本国内と中国に約500店舗展開しています。店主自ら新鮮な食材を仕入れ、自分で串を刺し、お客様の目の前で調理し提供する鮮度抜群の手作りスタイルと、駅から離れた住宅街に出店する地域に根ざした店づくりを目指す立地戦略で、信頼と安心を大切にして全国に「また来たくなる店」を広めています。

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」について

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」は、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し掲載。これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募することで、共感をベースにした新しい事業承継の形を打ち出しています。2020年のサービス開始以降、これまでに約800件の後継者募集案件を公開、約160件のマッチングを生み出し、国内の事業承継マッチングプラットフォームにおいて商談率・成約率5年連続No.1（2020～2024年度）※を獲得しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】（mic-r.co.jp）（2025年11月発刊）

詳細を見る :https://relay.town/

relay 公式X :https://x.com/relaytownrelay 公式Instagram :https://www.instagram.com/relay.town/

会社概要

社 名：株式会社ライトライト

所在地：宮崎市橘通東4丁目7番28号 TOKIWA30ビル2階

代表取締役：齋藤 隆太

資本金：50,000,000円

設立日：2020年1月6日