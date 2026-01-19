「ファイテン ハワイ店」に続き「ラスベガス店」でも販売開始！海外でも話題の「メタックスアロマティックローション」

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は、2026年１月より、「メタックスアロマティックローション」をハワイに続き、いよいよアメリカ・ラスベガスでも販売いたします。「メタックスアロマティックローション」はファイテン株式会社（所在地：京都市中京区、代表取締役：平田好宏、以下 ファイテン）とのコラボ商品です。



Phiten Las Vegas Decatur Shop

メタックスアロマティックローション

■香りの良さがハワイ店で人気！


Phiten Hawaii Shop 内

リッチアロマディフューザーWOOD

AROMA BLOOM ブレンドオイル

2025年8月より「ファイテン ハワイ店」にて「メタックスアロマティックローション」の販売を開始しました。多くのファイテン商品の中でも香りの良さから人気となっております。


お客様だけでなく、スタッフからも高評価をいただいており、さらに店内ではAROMA BLOOMの「リッチアロマディフューザーWOOD」とブレンドオイルの「ナイトタイム」を使用し、香りの演出も行っております。


■ハワイ店での人気がアメリカ・メインランドへの販路拡大へ

導入時から販売好調で、コンスタントにご注文いただくほどに。


その実績を評価いただき、2026年1月より、アメリカ・ネバダ州にある「ファイテン ラスベガスディケーター店」での販売が決定しました。


今後も国内外問わず「AROMA BLOOM商品」の販路拡大を行ってまいります。





ファイテン×AROMA BLOOMコラボ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


＜店舗情報＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■Phiten Las Vegas Shop


　2605 S. Decatur Blvd #119, Las Vegas, NV 89102 (Decatur & Sahara)


　営業時間：月～土10:00～18:00



■Phiten Hawaii Shop


　801 Kaheka Street, Honolulu HI 96814 USA (at the entrance of Don Quijote Kaheka Store))


　営業時間：月～日10:00～18:00　金曜のみ10:00～19:00


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



＜取扱商品＞


■メタックスアロマティックローション


　https://aromabloom-online.com/collections/body_care/products/100525


■リッチアロマディフューザーWOOD


　https://aromabloom-online.com/collections/diffuser/products/95074_95075


■AROMA BLOOM ブレンドオイル「ナイトタイム」


　https://aromabloom-online.com/collections/aromaoil/products/95088_95087


＜取扱いブランド＞


■AROMA BLOOM ＜https://www.aromabloom.jp/＞


