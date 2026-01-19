HIRAC FUND、営業のCRM入力工数を削減するAIソリューションを提供するベルフェイスに出資

マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社

株式会社マネーフォワードのグループ会社であるマネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社が運営する「HIRAC FUND（ヒラクファンド）」は、AIによる営業生産性向上ソリューション『bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）』を提供するベルフェイス株式会社に出資いたしました。

■出資の背景

多くの企業で営業活動の効率化が進められる一方、商談後の報告業務や顧客管理システム（CRM/SFA）へのデータ入力は、依然として営業担当者の大きな負担となっています。特に、対面での商談内容は記録が残りづらく、情報のブラックボックス化や、入力作業のために帰社・残業を余儀なくされるといった課題が多くの現場に残されています。

この度出資したベルフェイスは、「最先端のAIエージェントで、営業の未来を創る。」をミッションに掲げるスタートアップです。営業の生産性向上にはCRMへの適切な情報蓄積は不可欠です。営業のCRM入力工数を70%以上削減し、各社のCRM必要な情報を構造化して蓄積することを目指し、『Salesforce(R)』連携に特化し、対面営業にも対応したAIアプリ『bellSalesAI』を展開しています。同サービスは、スマートフォンアプリもしくはPCアプリで商談を録音するだけで、AIが自動で書き起こしと要約を行い、CRMの所定項目へ情報を即時連携します。これにより、正確な情報の蓄積と営業生産性の向上を同時に実現します。

HIRAC FUNDは、『Salesforce』との強力な連携機能や、大手金融機関等の厳しいセキュリティ基準をクリアしてきた信頼性、そして同社のソリューションが企業の働き方改革やDX推進に大きく貢献すると評価し、出資を決定いたしました。

今後は、HIRAC FUNDのネットワークを活用した営業支援や、マネーフォワードグループのSaaS・Fintech知見を活かした経営サポートを通じ、同社のさらなる成長を後押ししてまいります。

■ベルフェイス株式会社について

＜代表プロフィール＞

代表取締役 中島 一明

高校中退後、15歳で土木会社に就職し社会人を経験。貯めた資金で世界一周の旅をしながら200枚のビジネスプランを作成し、21歳で「社長.tv」を運営する株式会社ディーノシステムを創業。同社を退任し、2015年にベルフェイス株式会社を設立。

＜会社概要＞

会社名：ベルフェイス株式会社

代表者：代表取締役 中島 一明

事業内容：『bellSalesAI』の開発・販売

設立：2015年4月

本社：東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

URL：https://bellface.co.jp/

■HIRAC FUNDの出資を受けてのコメント

ベルフェイス株式会社 代表取締役 中島 一明 様

この度の資金調達において、『Salesforce』に特化することを “リスク” と捉える投資家が多勢を占めるなか、HIRAC FUND様にはその優位性の側面を評価していただきました。創業から10年を迎え、既存事業を売却した直後のベルフェイスに投資していただいたことに感謝しかありません。

私たちは『Salesforce AI入力エージェント』という新たなカテゴリを創出し、人とAIエージェントが共創する未来を切り拓いていきます。

■HIRAC FUND概要

HIRAC FUNDは、テクノロジーによる社会課題解決を目指すシード・アーリーステージのスタートアップを中心に投資するVCファンドです。マネーフォワードグループの強みである「スタートアップの立ち上げ・IPO経験」、「Fintech/SaaSへの知見」、「起業家とのネットワーク・コミュニティ」、「地域金融機関との連携」を活かし、スタートアップ業界に貢献すべく、出資・支援活動をおこないます。

＜2号ファンドについて＞

名称：HIRAC FUND2号投資事業有限責任組合

ファンド総額：90.8億円

投資対象：国内外のシード・アーリーステージを中心としたIT／テクノロジー企業全般

無限責任組合員：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社

URL：https://hirac.co.jp/

■マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社について

名称：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（株式会社マネーフォワード100%子会社）

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：金坂直哉

事業内容：ファンドの募集・運営

設立：2020年5月25日

URL：https://hirac.co.jp/

＊お問い合わせはページ内コンタクトフォームよりご連絡下さい。

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

＊Salesforce は Salesforce, Inc. の商標です。