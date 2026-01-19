【期間限定：5,000円割引キャンペーン】オリジナル紙袋のBIGサイズ限定（モノトーン紙袋）で特別割引キャンペーンを開催中！

株式会社DRIVE

ブランディングを手掛ける株式会社DRIVEが運営する、オリジナル紙袋・パッケージメーカーのberryB（ベリービー）（本社：大阪市中央区、代表：芦谷正人）は、2026年3月31日まで「モノトーン紙袋BIGサイズ限定割引キャンペーン」を実施いたします。

※キャンペーン適用には下記のキャンペーン内容と対象商品等を必ずご確認ください。

キャンペーン内容

アウターや厚手の商品、ボリュームのあるアイテムを入れる機会が増えるこの季節。

「通常サイズでは少し小さい」「大きめサイズを少量から試したい」

そんな声にお応えする形で、実用性の高いBIGサイズのオリジナル紙袋をお得にご注文いただけるキャンペーンをご用意しました。

2026年3月末まで、発注枚数にかかわらず、総額から5,000円を割引させていただきます。

今回のキャンペーンは、モノトーン紙袋のBIGサイズであれば枚数に関わらず割引対象となるため、

初めてBIGサイズを導入される方や、まずは少量から試してみたいといった方にもおすすめです。

対象商品「モノトーン紙袋」商品ページ

https://www.berry-b.jp/product/easy-bw/(https://www.berry-b.jp/product/easy-bw/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2601_monotone_BIG_cp)

◯ キャンペーン詳細

- 対象期間2026年3月31日（火）ご発注分まで- 対象商品モノトーン紙袋：BIGサイズ（高さ400×横幅550×マチ150mm）商品の詳細はこちら(https://www.berry-b.jp/product/easy-bw/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2601_monotone_BIG_cp)からご覧いただけます。- キャンペーン内容部数にかかわらず、総額から5,000円割引いたします。- キャンペーン利用方法お問い合わせフォーム(https://www.berry-b.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2601_monotone_BIG_cp)、または見積もりフォーム(https://future.berry-b.jp/estimate/?type=easy&utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2601_monotone_BIG_cp)よりキャンペーンコード「bBCC-0003」とキャンペーン利用希望の旨を明記の上ご連絡ください。1.ご希望のボディカラー、ご発注検討枚数をご指示ください。（在庫の確認をいたします）2.ご請求書発行前に、必ずキャンペーンコードをお伝え下さい。※ご請求書発行後の適用は致しかねます。

「モノトーン紙袋」とは？

【最小ロット100枚 / 最短納期10日】

「モノトーン紙袋」はブラック・ホワイトの定番カラーを採用した、ベリービーの人気商品です。

高級感があり、ブランドやシーンを選ばず、幅広い用途でご利用いただけます。

◯ こんな方におすすめ

活用シーンのご提案

- 冬シーズンや大きめアパレル用に、大きめサイズの紙袋を探している- 通常サイズ以外のサイズ展開を検討している- シンプルで汎用性の高い紙袋を使いたい- BIGサイズ紙袋を、まずは少量から試してみたい- アウターや厚手の商品、ボリュームのあるアイテムの持ち帰り用に- 新年度・卒業・入学などギフトシーズンに向けた準備として- ポップアップストア、展示会、期間限定イベントでの紙袋として

冬物商品やギフト需要が高まるこれからの時期に、BIGサイズ紙袋の需要も増えやすくなります。

お得に導入できるこの機会をぜひご活用ください。

パッケージ専門デザイナーと直接相談できる、東京青山・大阪ショールーム

大阪ショールーム打ち合わせ風景

東京青山と大阪にあるショールームでは、紙袋専門のデザイナーがオリジナル紙袋づくりのサポートをいたします。オリジナル不織布バッグ、貼箱、紙管など多彩なパッケージの見本を直接手に触れながらご相談していただけます。

気になった商品はサンプルとして無料で持ち帰りいただくことも可能です。さらにパッケージデザイナーが作成したトレンドをまとめた資料などもお渡ししておりますので、ぜひお気軽にご予約くださいませ。

ショールーム ご来店予約

https://www.berry-b.jp/showroom/reserve(https://www.berry-b.jp/showroom/reserve?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2601_monotone_BIG_cp)

・東京青山ショールーム

神宮外苑イチョウ並木の眺望が広がる、おしゃれな青山通り沿いにあるベリービーバッグの「東京・青山ショールーム」。クリエイティブな気分になれるショールームでお客様の素敵な紙袋づくりをお手伝いいたします。

［住所］〒107-0062 東京都港区南青山2-11-14 イチーズビル3F

［営業時間］月曜～金曜 10:00～18:00（完全予約制／平日のみ）

［電話番号］03-6434-9935

・大阪ショールーム

大阪の都心に位置する「大阪ショールーム」は駅近でアクセス抜群！デザイン会社らしく、こだわりのインテリアがそろったおしゃれなショールームです。

豊富な資材や製作実績を見ながら、きめ細かなお打ち合わせをしていただけます。

［住所］〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-7-13 トヤマビル本館4F・5F

［営業時間］月曜～金曜 10:00～18:30（完全予約制／平日のみ）

［電話番号］0120-4792-72

berryB（ベリービー）とは

デザイナーと老舗紙袋メーカーのコラボで生まれた、オリジナル紙袋の”berryB”



アパレル、ヘアサロン、製造メーカーなどのコンサルティングも手がけるグラフィックデザイン制作会社「DRIVE,inc.」のプロデュースでオリジナル紙袋メーカー「ベリービー」は生まれました。「世界のパッケージ業界をもっと面白く」そんな思いからスタートしたベリービーバッグは業界の常識にとらわれません。

［取り扱い商品］

紙袋・不織布バッグ・ポリ袋・封筒・ボックス（貼り箱）・紙管・リボン・シール

ベリービー公式サイト：https://www.berry-b.jp/(https://www.berry-b.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2601_monotone_BIG_cp)