今年も、越後妻有の冬がやってくる。雪とともに生まれる文化とアートをめぐる「越後妻有の冬 2026」

今年も越後妻有の冬がやってくる！夏には想像もつかない豪雪地となる越後妻有。雪深い地域だからこそ生まれる景色や食文化、そしてアートを「越後妻有の冬 2026」として一挙にお楽しみいただけます。

開催期間は、2026年1月24日（土）から3月8日（日）まで。

越後妻有の冬の文化をリサーチした企画展や、雪そのものを気軽に楽しめるアクティビティ、保存食の知恵を活かした御膳を味わえる「雪見御膳」など、冬しか体感することのできない越後妻有にぜひお越しください。

最新情報や各プログラムの詳細は、公式ウェブサイトをご確認ください。

https://www.echigo-tsumari.jp/event/20260124-0308/

※荒天の場合は公開休止となる可能性があります

※自家用車でご来場の際は、四輪駆動車かつスタッドレスタイヤが必須となります。細心の注意を払って走行ください。

１. 「越後妻有の冬 2026」共通チケット

「越後妻有の冬 2026」をお得に楽しめる共通チケットを駆使して、冬の越後妻有とアートをお楽しみください。チケット特典には、芸術祭施設だけでなく、温泉施設の明石の湯や十日町市博物館もございますので芸術祭作品巡りとあわせてぜひご活用ください。

２. 企画展

■越後妻有里山現代美術館 MonET・屋外企画展「ホンヤラドウーSnow Meeting」

夏秋の企画展「こたえは風に吹かれている」を手がけたBankART1929が再びディレクションを担う冬の企画展。MonETの建物を、雪を楽しんだり感じたりしながら、人々が集う大きな”ホンヤラドウ”として演出します。アトリエ・ワン共同主宰の塚本由晴と、塚本研究室出身の建築コレクティブ・6lines studioが、中庭に移り変わる雪の風景《snowscape》を生成し、夏秋に参加した山本愛子、井原宏蕗も冬を彩る新たな展開をみせます。会期中にはワークショップも実施します。

【日時】2026/1/24（土）～3/8（日）10:00-17:00（16:30最終入場）

【料金】無料 ※一部体験型作品は有料（共通チケットまたは、企画展チケットを提示で無料）

【ライトアップ】1、2月は20:00まで、3/1（日）以降21:00まで

・越後妻有 MonET 連続企画展Vol.9 倉知朋之介

日常生活のなかで脈略なく発生する「可笑しさ」と、それを生じさせる事物の振る舞いに着目し、自らが主演・演出を手がけた映像インスタレーションを制作している作家・倉知朋之介による企画展を開催します。

【日時】2026/1/24（土）～3/22（日）※祝日を除く火水定休

【料金】一般1,200円／小中600円、または「越後妻有の冬 2026」共通チケット

■まつだい「農舞台」フィールドミュージアム・フィールドミュージアム企画展：狩野哲郎「山に沈む、谷に浮く」

昨夏～秋にかけて公開していた「あいまいな地図、明確なテリトリー」を、さらに雪という自然のテリトリーが広がる冬に展開させる試み。ワークショップでは既存の作品を雪から保護する囲い（雪囲い）をつけ、降雪後にその「雪に埋もれる作品」の一部を掘り出し、新たに設置する「雪に浮かぶ作品」をともに鑑賞します。作家は、”日常的な視野ではともすれば見落としがちな何かに目を向け、考えるための「わな」のようなもの”として、本作を圧倒的な雪の中で展開します。植物、動物、人間それぞれの「縄張」が一時的に顕在化される様は、ここでしか見ることのできない体験となるでしょう。

【日時】2/21（土）～3/8（日）の土日祝 10:00-16:00 ※荒天の場合は中止

【料金】冬のフィールドミュージアム券：一般1,200円／小中600円、または「越後妻有の冬 2026」共通チケット

※冬のフィールドミュージアム券には、まつだい「農舞台」、まつだい郷土資料館の入館料を含む

【ワークショップ】「作品を掘り出すワークショップ」2/21（土）、28（土）開催 ※要予約、荒天の場合は中止

・郷土資料館企画展：田中望「季節をとじる、恵みをひらく」

春に取った山菜を乾燥させたり、秋に取ったきのこを瓶づめにするなど、越後妻有で親しまれてきた保存食は、畑や田んぼから作物を収穫できない冬に大事に食べられ、豪雪地の食を豊に彩っていました。作家は今では作り手も少なくなってきた保存食をテーマに地域のリサーチを行い、暮らし、生業を軸とした季節のつながりや多様性をひもとく展示を公開します。土日祝限定で館内で楽しめる囲炉裏体験では、企画展で紹介する保存食の試食もお楽しみいただけます。

【日時】1/25（日）～3/22（日）10:00-17:00 ※祝日を除く火水定休

【料金】「越後妻有の冬 2026」共通チケット、または冬のフィールドミュージアム券：一般1,200円／小中600円、または個別鑑賞料一般400円、小中学生200円

・里山雪の遊園地Photo by Nakamura Osamu

降雪期フィールドミュージアムは真っ白な雪に覆われます。 道さえなくなって、春～秋の姿からは想像もできないフィールドミュージアムで、季節限定のアート、地域体験、スノーアクティビティをお楽しみください。

【日時】2/21（土）～3/8（日）の土日祝 10:00-16:00 ※荒天の場合は中止

■奴奈川キャンパス・大村雪乃企画展「断片的な逸話（アネクドート）」「SHIBUYA rainy day」2025

文房具用の丸シールを用いて作品をつくる作家・大村雪乃による企画展を開催。越後妻有のブナ林と東京の夜景を描いた作品の展示します。あわせて館内では、越後妻有をモチーフにした丸シールワークショップをいつでもお楽しみいただけます。

【日時】1/24（土）～3/8（日）10:00-16:00 土日祝のみ公開

【料金】「越後妻有の冬 2026」共通チケット、または一般800円／小中学生400円

【ワークショップ】1枚800円／所要時間30分

・雪上グラウンドPhoto by Nakamura Osamu

校庭の雪上グラウンドで巨大福笑いや的あてなど、普段はできないような雪遊びを気軽に楽しもう！

【日時】1/24（土）～3/8（日）10:00-16:00 土日祝のみ開催 ※荒天の場合は中止

■アケヤマ -秋山郷立大赤沢小学校-・シンポジウム「都市と山、共に生きる方法を考える」Photo by Kanemoto Rintaro

芸術人類学者の石倉敏明氏をお招きし、基調講演およびシンポジウムを開催します。シンポジウムには、石倉氏に加え、アーティストの深澤孝史（アケヤマ監修）、永沢碧衣（アケヤマ参加作家）が登壇。本シンポジウムでは、近年社会問題として注目される熊との共生をテーマに、都市と山の暮らしのあり方について、都市に暮らす方と山に暮らす方がともに考える場を設けます。

【日時】2/28（土）14:00-16:00

【料金】1,000円（共通チケット提示で800円）※別途入館料として共通チケットか個別鑑賞券800円が必要

■お問い合わせ

NPO法人 越後妻有里山協働機構

住所： 新潟県十日町市本町六の一丁目71‐26 クロステン4階第７会議室

TEL：025‐761‐7767

Mail：info@tsumari-artfield.com

web（越後妻有の冬 2026）：https://www.echigo-tsumari.jp/event/20260124-0308/