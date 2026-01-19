「THE OKAWA FACTORY」家具・木工産地福岡県大川市家具づくりの100のストーリー展示とさまざまな体験イベントを東京・二子玉川で実施

協同組合 福岡・大川家具工業会『THE OKAWA FACTORY』キービジュアル

福岡県大川市は、家具づくりに必要なすべての工程がまちの中で完結する、日本唯一の“木工万能産地”。製材所、資材屋、職人、デザイナー、家具製造メーカー、家具の総合商社、家具店まで。木工に関わるさまざまな担い手がこのまちに息づいています。木と人が行き交い、声と技が重なり合う。大川は、まち全体がひとつの工場なのです。

【 開催概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134754/table/4_1_8f8317922af1abc4dbc2ef3916f13515.jpg?v=202601191021 ]

◆「大川市と家具にまつわる、100の話」

490年続く大川の家具づくりの“歴史”と、日本一の家具産地となった“背景”、そして今もなお広がる“未来”の可能性を、「家具」を通して紹介する展示ゾーン。無垢材家具から最新の暮らし提案家具まで、約100点を、ジャンル別に展示。家具の魅力とともに、つくり手のストーリーを感じていただけます。

※会場イメージ

【参加事業者】（全33社）

・株式会社アルファタカバ・一龍木工有限会社・エイゼントレィディング株式会社・有限会社岡製作所

・株式会社河口家具製作所・kisai-craft ・有限会社隈木工所・古賀家具工業株式会社・有限会社寿家具大川製作所・小原木工・有限会社境木工・株式会社酒見椅子・株式会社志岐・株式会社園田産業・高野木工株式会社・株式会社たかやま・立野木材工芸株式会社・株式会社辻製作所・手作り家具工房日本の匠株式会社・土井インテリヤ工業株式会社・ナカヤマ木工・株式会社ヒラシマ・有限会社平田椅子製作所・広松木工株式会社・福山木工株式会社・株式会社マーゼルン・株式会社松田家具・株式会社丸庄・有限会社丸惣・丸田木工株式会社・株式会社モーブル・株式会社門田木工・有限会社ヨコタウッドワーク

◆こども向け木育ワークショップ※有料・当日受付制（予定）

会期中の土日限定で、親子で楽しめる木育ワークショップを開催します。大川の家具職人の手ほどきを

受けながら、木のぬくもりを感じられる本格的なクラフト体験をご提供。小さなお子様でも参加しやす

い40分程度の内容で、完成品はそのままお持ち帰りいただけます。

(1)「木のカバン」制作

(2)「スツール&ボックス」制作

開催日時：1月31日(土)・2月1日(日)・2月7日(土)・2月8日(日)

参加費：各5,000円

所要時間：40分程度

※事前予約はありません。当日の先着順の受付で無くなり次第終了です。

左「木のカバン」右「スツール＆ボックス」

◆俳優・松重豊氏 スペシャルトークショー ※観覧無料

2026年1月31日（土）14:00～14:30（予定）

家具産地・大川のものづくりの魅力や、大人の暮らしにおける“家具の愉しみ”を語るスペシャルトークショー。俳優・松重豊さんが登壇し、大川市を訪問された家具旅の思い出や、大川の職人たちとの出会い、そして家具と暮らしに対する思いを語ります。

※俳優・松重豊さんが大川市を巡る動画『松重見聞録』

※1月31日(土)10:00よりトークショーの整理券を配布予定

「家具旅 大川バイヤーズトリップ」 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000547.000041975.html

◆ OKAWA KAGU WEEK

会期中、東京都内にショールームを構える大川家具事業者の協力のもと、「OKAWA KAGU WEEK」を実施いたします。期間中は、都内の対象ショールームにて、特別割引商品や限定企画をご用意。展示会場を出て、街に広がる“もうひとつの展示場”として、大川家具の世界観を五感で体験していただけます。ぜひ展示会とあわせて、大川家具の魅力を都内各所でご体感ください。

【参加事業者】

・高野木工株式会社・株式会社ヒラシマ・有限会社平田椅子製作所・広松木工株式会社

『OKAWA KAGU WEEK』ビジュアル

●協同組合福岡・大川家具工業会について

昭和38年（1963年）に設立された、約110社以上の家具製造関連企業で組織する協同組合です。

大川家具は今から約490年前、室町時代に船大工の技術を活かして作られた指物（家具）が始まりとされています。そして指物から箱物へとその技術を繋ぎ、日本一の生産高を誇る家具産業の集積地に成⾧しました。

問い合わせ先

協同組合福岡・大川家具工業会事務局担当：谷村／古賀

TEL ：0944-87-2090

E-Mail ：tanimura@okawa.or.jp

協同組合福岡・大川家具工業会 公式ホームページ(https://www.okawa.or.jp/)