【1/26（月）まで】『聞いて楽しむ日本の名作 どこでもお話プレーヤー(R)』、プレゼント付きキャンペーンを開始！数量限定のウェブ限定カラーも登場！

株式会社ユーキャン

株式会社ユーキャン（東京都新宿区 代表取締役社長：品川 泰一、以下：ユーキャン）は、一生に一度は読みたい日本文学の傑作169作品の朗読音声を、手のひらサイズのプレーヤー1台にギュッと収録した『聞いて楽しむ日本の名作 どこでもお話プレーヤー(R)』のプレゼント付きキャンペーンを開始いたしました。

2026年1月26日（月）までのキャンペーン期間中にお申込みいただきますと、期間限定2大プレゼント「メガネ型ルーペ」と「ポケットボトル」を付けてお届けいたします。

https://www.u-can.co.jp/mm20260119nr/

「本を読むのは目が疲れるので、耳から物語が聞けるのがうれしい」「コンパクトでいつでもどこでも楽しめるので重宝している」と大好評の『聞いて楽しむ日本の名作 どこでもお話プレーヤー(R)』。

本商品は、豪華俳優・文化人10名の珠玉の朗読で、耳から気軽に文学の世界を堪能できる優れものです。

『聞いて楽しむ日本の名作 どこでもお話プレーヤー(R)』の魅力と特長をご紹介いたします。

◆169もの感動の名作がこの1台で！

夏目漱石「吾輩は猫である」、川端康成「雪国」、芥川龍之介「羅生門」など、一生に一度は読みたい日本の名作を全169作品（小説48作品、詩歌121作品）収録しました。日本近代文学の名作がこの1台でお楽しみいただけます。

◆“原文＋あらすじ文”だから気軽に名作に触れられる！◆

『聞いて楽しむ日本の名作 どこでもお話プレーヤー(R)』は、小説は「原文朗読」と「あらすじ朗読」を織り交ぜて構成しています。作品の冒頭・結末のほか、名場面・名台詞は原文そのままに、その間を“です・ます”調のあらすじ朗読で紹介。各作品20分前後、読みどころをスッキリまとめました（詩歌は原文を全文朗読）。

短時間で名作の世界に入り込めるので、初めて触れる作品はもちろん、かつて読んだ懐かしい作品も、気軽にお楽しみいただけます。

◆豪華10名の俳優・文化人が熱演！

市原悦子、大和田伸也をはじめとする実力派の豪華10名の俳優・文化人が圧巻の表現力、迫真の演技で物語を展開します。その絶妙な語り口によって、物語の細かい情景までス～ッと頭に入ってきます。

◆ラク～で疲れない！“聞くだけ文学”！

「本を読むのは目が疲れる」「年々目で文字を追うことがおっくうになっていた」という方でも安心。『聞いて楽しむ日本の名作』は、その名の通り“聞くだけ”で日本の傑作文学をお楽しみいただけるので、目を使わずにラクラク文学の世界をご堪能いただけます。

◆どなたでも簡単！ラクラク操作のシンプル設計！

押しやすい大きなボタン、持ち運びに便利な手のひらサイズ、さらに文字は全て日本語で書かれているので、どなたでもラクラク操作でお使いいただけます。お好きな作品を選んでボタンを押すだけで、あっという間に文学の世界へ！

◆届いたその日から楽しめる！

イヤホンや乾電池、アダプターなど、必要なものはすべてセットにしてお届けします。ご自身でご用意いただくものは何もございません。面倒な設定や配線も不要なので、届いたその日から、名作の数々を味わい深い声でお楽しみいただけます。

https://www.u-can.co.jp/mm20260119nr/

ただ今、ユーキャンの通販サイトでは、『聞いて楽しむ日本の名作 どこでもお話プレーヤー(R)』のウェブ限定カラー「シャンパンゴールド」を販売中です。

ゴールドカラーの繊細な輝きがお手元にさりげない特別感を演出する「シャンパンゴールド」。本商品を使用する日常のワンシーンを上質なものへと変える魅力的なカラーとなっております。

ウェブ限定カラーは数量限定、お申込み先着順の受付となります。

2026年1月26日（月）までのキャンペーン期間中に本商品をご購入いただくと、期間限定2大プレゼント「メガネ型ルーペ」と「ポケットボトル」を贈呈いたします。

人気の朗読プレーヤーを、お得な条件でご入手いただける好機となっております。

https://www.u-can.co.jp/mm20260119nr/

■商品セット内容

『聞いて楽しむ日本の名作 どこでもお話プレーヤー(R)』本体／朗読原稿／解説書／イ

ヤホン／単三形アルカリ乾電池（２本）／ACアダプター（専用USB電源ケーブル付き）／取扱説明書（保証書つき※保証期間：お買い上げから1年間）／かんたん使い方ガイド／収録作品一覧

■商品仕様

総収録時間：約997分／サイズ（約）：本体…縦13cm×横8cm、上部厚み3cm・下部厚み2cm、液晶…縦3.5cm×横4.7cm／重量（約）：162ｇ（電池含む）／内蔵スピーカー：28mm（モノラル）／イヤホン：φ3.5mmプラグ／電源：AC100V・50/60Hz、ACアダプター…DC5V、1A／乾電池：単三形アルカリ乾電池×２本※充電池は使用しないでください。／連続動作時間（約）：８時間（アルカリ乾電池使用時・音量20でイヤホン再生した場合）※周囲の温度や使用条件により異なります。／製造：中国／企画・製作：ユーキャン／製造元：(株)タカラトミーアーツ

※本商品は『聞いて楽しむ日本の名作』（CD全16巻／発売：ユーキャン）の音源すべてを、専用プレーヤーに収録したものです。

※本機器は音源の追加はできません。

※分売不可

※モニター環境により、実際の商品と多少色味が異なって見える場合がございます。

※仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承お願い致します。

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売