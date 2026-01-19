自治体初！横浜市「マンション管理組合向け民間連携」にスマート修繕が採択。大型建物の修繕支援を実施

株式会社スマート修繕

マンションやビルなど大型建物の修繕工事の見積、工事支援サービスを展開する株式会社スマート修繕（本社：東京都港区）は、横浜市が公募したマンション管理組合向け民間連携に採択されたことをお知らせします。

本連携では自治体初の民間連携として、横浜市と共にLINEによるマンション修繕・管理のお役立ち情報の発信を行うとともに、大規模修繕工事の見積もりの査定サービスを横浜市のウェブサイトへ掲載し、管理組合と事業者との間の「情報格差」を是正し、より合理的で透明性の高い修繕計画の策定等を支援します。

◆採択事業の概要

「横浜市版大規模修繕工事費用シミュレーター」の提供

大規模修繕工事の見積書をアップロードすることで、エリア、規模等が考慮された費用相場が算出され、相場との価格差の査定を受けることができます。これにより、工事費用の妥当性を把握しやすくなり、管理組合の修繕積立金の適切な利用や、業者選定等の参考にできます。（利用料無料）

シミュレーターURLはこちら(https://simulator.smart-shuzen.jp/kanagawa/yokohama)

LINEアカウント「横浜市マンションお役立ち情報」での情報発信

管理組合や居住者の皆さまに向けて、「LINE」アカウントでの情報発信を共同運営者として新たに開始します。

（配信内容の一例）

・マンション修繕の実態

・マンションならではのトラブル対策

・マンション関連のセミナー情報

・市のサポート情報（補助金・相談窓口）

・民間事業者の先進的なサービス

◆横浜市ご担当者様からのコメント

今回のご提案は、管理組合のニーズや利便性に適合し、見積件数などの十分な実績も評価の対象となったため、採択いたしました。管理組合と事業者との情報格差という課題に対して、大きなインパクトをもたらすことを期待しています。

◆採択にあたり、スマート修繕の役割

弊社は、不透明になりがちな大規模修繕工事の市場において、中立的な立場から工事費用の適正化を支援するプラットフォームとコンサルタント業務を提供してまいりました。

今回の採択は、弊社の持つ月額数十億円を超える膨大な見積データベースに基づいた専門家による高精度なシミュレーション技術と、管理組合など大型建物のオーナーサイドに向け適切な情報発信を実施し、累計3,000組合以上のお問い合わせをいただいているマーケティング力をご評価いただけたと考えております。

本事業を通じて、弊社は「大規模修繕工事費用シミュレーター」の実装とLINEを活用した情報基盤の構築を担います。これにより、修繕積立金不足や工事費高騰などの社会課題に対し、公平性・透明性の高い解決策を提示します。

横浜市の管理組合の皆様が、将来にわたって資産価値を維持できるよう伴走してまいります。

横浜市記者発表資料はこちら(https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kenchiku/2025/0119line.html)

以上が横浜市との連携内容となります。

◆「スマート修繕」の概要

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス。プロが独自の見積データベースを活用した見積査定を行うことで、修繕工事のコストダウンをかなえます。また、専門コンサルタントが劣化診断から工事会社のご紹介、工事支援まで徹底伴走し、一貫したサポートを提供。お客様に代わって各種の調整を実施することでお客様の手間を省きつつ、専門的な内容も分かりやすくご説明します。お客様にとっては契約や費用が発生しないため、すでに他社による見積がある状態でも、負担なくセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

サービスサイト：https://smart-shuzen.jp

オウンドメディア：https://smart-shuzen.jp/media

◆株式会社スマート修繕について

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス「スマート修繕」のほか、マンションの建替バリューを見える化する「スマート建替（ベータ版）」、大型建物の修繕工事の見積金額の査定を行う「スマート修繕顧問」、管理組合向けの金融商品の共同開発等、建物再生領域における事業を展開しています。専門知識のないマンション管理組合や不動産オーナーなどが、業界の事情に左右されることなく、フェアに取引できることを目指しています。

◆会社概要

◆お問い合わせ

- 商号：株式会社スマート修繕- 代表：豊田 賢治郎- 資本金：8億4,996万0,994円（準備金含む）- 入会団体：一般社団法人日本経済団体連合会（経団連） 企業会員- 事務所登録：一級建築士事務所（東京都知事登録 第66294号）- 事業内容：- - 大型建物の共用部工事の見積もり、選定支援、工事支援サービス- - 大型建物の修繕工事の見積金額の査定サービス- - マンション建替の経済性、負担度可視化サービス（β版）- 所在地：東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 510- 企業URL：https://smart-shuzen.jp/company

