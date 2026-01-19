「LEEEP」、ＥストアーショップサーブとAPI連携を開始
株式会社REGALI（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：稲田 光一郎、以下「REGALI」）は、株式会社Ｅストアー（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：山村 兼司）が提供する伴走型ネットショップ構築システム「Ｅストアーショップサーブ」と、REGALIが提供する顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP」とのAPI連携を開始したことをお知らせいたします。
本連携により、「Ｅストアーショップサーブ」をご利用中の事業者様は、レビュー依頼・ポイント付与などの運用を手間なく自動化し、日々の施策運用負荷を軽減できるようになりました。
背景
近年、ECサイトにおいてレビューやUGC（User Generated Content）は、購買を後押しする重要な施策として活用が進んでいます。一方で、多くの事業者様からは、
- レビュー依頼の実施に手間がかかる
- 運用が担当者の手作業に依存し、施策を継続しづらい
- 注文状況や発送タイミングを踏まえた依頼設計が難しい
といった課題が挙げられています。
こうした課題は、「Ｅストアーショップサーブ」をご利用されている事業者様からも寄せられており、レビューやUGC施策を効率的に運用できる仕組みが求められていました。
これらの要望を受け、REGALIは「Ｅストアーショップサーブ」と「LEEEP」間のAPI連携を実施しました。
今回のAPI連携でできること
今回のAPI連携により、以下のデータを自動で連携できるようになりました。
- 商品情報の自動連携
商品内容や画像、価格などの情報が自動で連携され、常に最新の状態で活用できます。
- 注文データの自動連携
購入情報をもとに、「注文日」だけでなく「発送日」を起点としたレビュー依頼のタイミングを自動で設定できます。
- 会員情報の自動連携
レビュー投稿を起点としたポイント付与など、会員情報に紐づく施策を自動化できます。
これにより、レビュー運用に必要な情報を手作業で扱うことなく、日々の施策をスムーズに実行できるようになります。
本連携によって得られる価値
本連携を活用することで、事業者様は以下の効果を期待できます。
- レビュー依頼の自動化による運用工数の削減
- 注文日や発送日などに応じた柔軟なレビュー依頼設計が可能
- ポイント付与の自動化により運用負担を軽減
- レビュー収集率の改善と顧客体験の向上
単なるデータ連携にとどまらず、レビューやUGCを活用した施策を継続的に運用できる仕組みとして活用いただけます。
今後の展望
今後は、「Ｅストアーショップサーブ」をご利用されている事業者様の声を踏まえながら、施策運用がよりスムーズに進むよう、必要なデータ連携や機能連携を段階的に拡充していく予定です。
引き続きLEEEPを通じて、成果につながる仕組みづくりを支援し、EC事業者様の継続的な成長に貢献してまいります。
サービス概要
「LEEEP」は、ブランドの世界観と顧客体験を総合的にデザインし、ECを“共感と没入の体験”へと進化させるプラットフォームです。UGC、レビュー、動画、ウェブ接客など多様な機能でブランドの魅力と信頼を引き出します。1,900以上のECサイトで導入され、ノーコードで誰でも簡単にブランド体験を高められます。
LEEEPの主な特長
■ 多彩なコンテンツでEC体験をリッチ化
UGC、動画、レビュー等のコンテンツを活用し、ECサイトのコンテンツをリッチ化。
注文率・滞在時間・注文単価の向上を実現します。
■ ノーコードで簡単導入・運用
専門知識がなくても簡単に導入可能。シンプルで直感的な管理画面により、少人数チームでも効率的に運用でき、運用コストを大幅に削減できます。
■ 優れたコストパフォーマンス
幅広いコンテンツ実装を可能にしながら、コストを抑えたプラン提供を実現しています。
LEEEP公式サイト: https://leeep.jp/
会社概要
会社名：株式会社REGALI
代表者：代表取締役社長 稲田光一郎
所在地：東京都渋谷区
事業内容：顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP」の開発・提供
HP：https://regali.co.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社REGALI
担当者：北野
Email ：info@regali.co.jp