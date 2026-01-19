「グッズ列」が消滅する未来へ。ライブ・イベント物販アプリ「EventOrder」、会員数7万人を突破
株式会社ALBA（本社：東京都新宿区、代表取締役：金井崇晃）が運営する、イベント快適物販アプリ「EventOrder（イベントオーダー）」は、2026年1月時点で会員登録者数が7万人を突破いたしました。 昨今のイベント市場における「人手不足」と、参加者の「タイムパフォーマンス（タイパ）志向」に応える「レジスキップ機能」が支持され、導入会場での行列解消に大きく貢献しています。
【本件のポイント】
会員7万人突破： 行列をなくす「レジスキップ機能（モバイルオーダー）」が評価され、サービス開始から急成長。
業界課題を解決： スタッフ業務の完全分業化により、1人あたりの対応時間を約20秒に短縮（従来比 約1/4）。
新しいイベント体験： 「並ぶ時間」を「自由時間」へ。ドーム規模でもテント5張りで待機列ほぼゼロを実現。
背景：イベントにおける「3つの課題」
リアルイベントが再び活況を呈する中、現場運営の在り方も次のフェーズへと進化を求められています。
混雑リスク： 数百人、数千人が殺到することによる、満足度低下や熱中症リスク。
人手不足： 労働人口減少により、運営スタッフの確保が年々困難に。
ファンの意識変化： 「グッズ購入のために長時間並ぶ」ことを苦行と捉える「タイパ」重視の心理。
これらの課題に対し、EventOrderはテクノロジーで「行列そのものをなくす」ソリューションを提供しています。
「レジスキップ機能（モバイルオーダー）」の特長
来場者のスマートフォンが「注文レジ」に変わります。現地で並ぶ必要はもうありません。
LINEでモバイルオーダー＆決済： 物販列に並ばず、会場に着いたら好きな場所で決済まで完了。
自由な待機時間： 商品準備中は列に拘束されず、日陰で休んだり友人と過ごすことが可能。
QRコードで受取： 準備完了通知が届いたら専用窓口へ。画面提示だけで商品を受け取れます。
導入効果：驚異的なオペレーション効率
従来の「対面販売・現金授受」と比較し、圧倒的な省人化と高速化を実現しました。
対応速度の向上： スタッフ1人あたりの対応時間は約20秒。従来の約1分30秒から大幅に短縮。
完全分業化： スタッフの業務を「受注・会計」から解放し、「ピッキング・お渡し」に専念させることで、少人数でも高速回転が可能に。
実績： 渋谷西武でのBLACKPINK ROSIE POPUPや、ドームクラスのコンサートにおいて、大幅な人員削減に成功、ドームクラスコンサートでは、わずかテント5張りの規模で「長蛇の列なし」を実現。
今後の展望
現在、PayPayドーム、ナゴヤドーム、日本武道館、全国Zeppツアーなど、大規模会場からライブハウスまで導入が進んでいます。今後は「デジタル整理券」や「在庫連動」機能の強化に加え、イベント運営の持続可能性を高めるインフラとして、さらなるサービス拡大を目指します。
■サービス概要
サービス名：EventOrder（イベントオーダー）
公式サイト：https://event-order.com/
■ 株式会社ALBAについて
会社名：株式会社ALBA
所在地：東京都新宿区西新宿7丁目17番6号
代表者：金井 崇晃
URL：https://ab-alba.info/