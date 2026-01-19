「グッズ列」が消滅する未来へ。ライブ・イベント物販アプリ「EventOrder」、会員数7万人を突破

株式会社ALBA

株式会社ALBA（本社：東京都新宿区、代表取締役：金井崇晃）が運営する、イベント快適物販アプリ「EventOrder（イベントオーダー）」は、2026年1月時点で会員登録者数が7万人を突破いたしました。 昨今のイベント市場における「人手不足」と、参加者の「タイムパフォーマンス（タイパ）志向」に応える「レジスキップ機能」が支持され、導入会場での行列解消に大きく貢献しています。

【本件のポイント】

会員7万人突破： 行列をなくす「レジスキップ機能（モバイルオーダー）」が評価され、サービス開始から急成長。

業界課題を解決： スタッフ業務の完全分業化により、1人あたりの対応時間を約20秒に短縮（従来比 約1/4）。

新しいイベント体験： 「並ぶ時間」を「自由時間」へ。ドーム規模でもテント5張りで待機列ほぼゼロを実現。

背景：イベントにおける「3つの課題」

リアルイベントが再び活況を呈する中、現場運営の在り方も次のフェーズへと進化を求められています。

混雑リスク： 数百人、数千人が殺到することによる、満足度低下や熱中症リスク。

人手不足： 労働人口減少により、運営スタッフの確保が年々困難に。

ファンの意識変化： 「グッズ購入のために長時間並ぶ」ことを苦行と捉える「タイパ」重視の心理。

これらの課題に対し、EventOrderはテクノロジーで「行列そのものをなくす」ソリューションを提供しています。

「レジスキップ機能（モバイルオーダー）」の特長

来場者のスマートフォンが「注文レジ」に変わります。現地で並ぶ必要はもうありません。

LINEでモバイルオーダー＆決済： 物販列に並ばず、会場に着いたら好きな場所で決済まで完了。

自由な待機時間： 商品準備中は列に拘束されず、日陰で休んだり友人と過ごすことが可能。

QRコードで受取： 準備完了通知が届いたら専用窓口へ。画面提示だけで商品を受け取れます。

導入効果：驚異的なオペレーション効率

従来の「対面販売・現金授受」と比較し、圧倒的な省人化と高速化を実現しました。

対応速度の向上： スタッフ1人あたりの対応時間は約20秒。従来の約1分30秒から大幅に短縮。

完全分業化： スタッフの業務を「受注・会計」から解放し、「ピッキング・お渡し」に専念させることで、少人数でも高速回転が可能に。

実績： 渋谷西武でのBLACKPINK ROSIE POPUPや、ドームクラスのコンサートにおいて、大幅な人員削減に成功、ドームクラスコンサートでは、わずかテント5張りの規模で「長蛇の列なし」を実現。

今後の展望

現在、PayPayドーム、ナゴヤドーム、日本武道館、全国Zeppツアーなど、大規模会場からライブハウスまで導入が進んでいます。今後は「デジタル整理券」や「在庫連動」機能の強化に加え、イベント運営の持続可能性を高めるインフラとして、さらなるサービス拡大を目指します。

■サービス概要

サービス名：EventOrder（イベントオーダー）

公式サイト：https://event-order.com/

■ 株式会社ALBAについて

会社名：株式会社ALBA

所在地：東京都新宿区西新宿7丁目17番6号

代表者：金井 崇晃

URL：https://ab-alba.info/