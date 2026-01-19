NURO 光、最新規格Wi-Fi 7に対応したソニー製ONUを提供開始

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する高速光回線サービス「NURO 光」は、より高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を強化し、通信を通したお客さまの体験価値向上を目指して、最新規格Wi-Fi 7に対応したソニー製ルーター一体型ONU（回線終端装置）を本日より提供開始します。

最新のWi-Fi 7対応のソニー製ONU（NSD-G3100T）では、有線接続に加えて無線でも上り/下り最大10Gbps（*1）の高速通信を利用できるようになります。さらに、引越し後にSSIDやパスワードを変更することなくそのまま利用できる「無線LAN引越し機能」を新たに搭載し、より快適で安定した通信体験の提供を目指します。また、ONU本体には再生プラスチックを76％以上使用するなど地球環境にも配慮しています。なお、従来のソニー製ONU（NSD-G3000T）の提供も継続し、お客さまによるONUの指定・交換はできません。

「NURO 光」は、2013年4月にサービスを開始して以来、お客さまの通信体験の向上を目指して、常に時代に先駆けて通信環境の提供に尽力してきました。ゲームや音楽、映画をはじめとしたエンタテインメントが技術によって進化していくなか、今後もソニーグループの通信サービスとして、インターネットを介したより豊かな体験の提供を目指し、サービスを拡充してまいります。

Wi-Fi 7対応ソニー製ONU（NSD-G3100T）について

■ 提供開始日

2026年1月19日～

※ 「NURO 光 10ギガ」を新規で申し込み、提供開始日以降に利用開始する方

※ ONUの機種は選べません（指定・交換不可）

■ 主な仕様

- 最新規格Wi-Fi 7対応：無線で上り/下り最大10Gbpsの高速通信を実現（*1）- 無線LAN引越し機能：これまで使用していた無線LANルーターのSSIDなどの設定をコピーでき、スマートフォンやパソコンなどの機器の再設定が不要- 地球環境に配慮：再生プラスチックを76％以上使用- 機能性をあわせたデザイン：放熱性能とコンパクトさを両立したデザイン[表: https://prtimes.jp/data/corp/196/table/1506_1_71fca8b20037963702dc6f0897065efa.jpg?v=202601191021 ]

【ソニーグループの通信サービス「NURO 光」について】

「NURO 光」は2013年に提供を開始した、高速通信とリーズナブルな価格が特長の光回線サービスです。インターネットを介した豊かな体験の提供を目指して、より高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダード化を強化するとともに、お客さまの通信体験の向上を推進してまいります。

＜「NURO 光 10ギガ」のサービス提供エリア＞

北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

＜「NURO 光 2ギガ」のサービス提供エリア＞

北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

※ プランの詳細は、公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/

【「NURO」ブランドについて】

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/brand/ (https://www.nuro.jp/brand/)

（*1）

- 「10Gbps」という通信速度は、ネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の最大速度です。- 宅内終端装置から端末機器1台における、宅内終端装置の技術規格上利用可能な最大通信速度は、有線接続(10GBASE-Tポート利用)時で概ね10Gbps、無線接続時で概ね11.5Gbps（*2）です。- 速度は、お客さまのご利用環境(接続するLANケーブル・HUB等の性能および端末機器の仕様等)や回線混雑状況等により、低下する場合があります。- お届けする宅内終端装置のモデルによって、通信規格が異なります。- 宅内終端装置のモデルのご指定は受け付けておりません。

（*2）

- 11.5GbpsはWi-Fi 7上、 6GHz帯の規格上の理論値です。- インターネット接続における通信速度はネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の速度が最大速度です。

