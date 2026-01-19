堺市スタートアップ実証推進事業の採択事業者による、健康寿命延伸の実証プロジェクト第３弾！

写真拡大 (全3枚)

堺市役所

堺市スタートアップ実証推進事業とは、株式会社さかい新事業創造センター（以下「S-Cube」という。）が、スタートアップ企業等の実証プロジェクトを対象に、地域資源や市内フィールドを活用したPoC（Proof of Concept：概念実証）・PoB（Proof of Business：ビジネス実証）の取組を支援する事業です。


本事業を通じて、堺市発・中百舌鳥発のイノベーション創出に取り組み、地域課題の解決や新しい価値を提供する事業を生み出します。



令和7年度採択事業者の株式会社ReTabyは、健康寿命の延伸を図るため、実証プロジェクトの第３弾を実施します。




病気や高齢の方に対して、お出かけ・小旅行を楽しんでいただくため、看護師・介護士が付き添いし、ご自宅からも行きやすい、かかりつけ医療機関を発着場所とする日帰り旅行の参加者募集を行います。


実証事業の概要特徴

・お買い物・グルメを楽しむ、きのくに・和歌山ツアー


・かかりつけ医療機関までマイクロバスがお出迎え（解散場所も同じかかりつけ医療機関）


・看護師付き添いの日帰り旅行


開催日

１.2026年2月27日（金）　8:45～17:30　　※雨天決行


２.2026年3月24日（火）　8:45～17:30　　※雨天決行



　 8:45- 9:15 　お申し込みのクリニック　集合・出発


　10:40-11:10 　ファーマーズマーケットありだっこ


　11:20-12:10　 鮎茶屋（昼食）


　12:30-13:15　 湯浅醤油（ご希望の方は蔵見学）


　13:50-14:30　 簑島漁港・浜のうたせ


　15:00-15:50　 中野BC酒造（梅酒、日本酒）


　17:30頃 　　　お申込みの医療機関で解散


かかりつけ医療機関（発着場所）

池上医院(https://ikegami-clinic.net/access.html)


　（大阪府堺市堺区住吉橋1丁5-3）
市羽整骨院　堺院(https://ichiba-s.net/access/)


　（大阪府堺市堺区市之町西3-1-48）


市羽整骨院　堺東院(https://ichiba-s.net/access/)


　（大阪府堺市堺区中瓦町2-1-17）


加藤内科みなとクリニック(https://kato-cl.jp/access)


　（大阪府堺市堺区出島海岸通2丁目6-20）


宮前医院(https://miyamaeiin.com/sakai/#access)


　（大阪府堺市堺区綾之町東1丁1番32号）


料金

おひとり15,000円（昼食付、税込、当日現金支払）


お申し込み方法

発着場所となるかかりつけ医療機関に置いている申込用紙からお申し込みください。


実施事業者



事業者名：株式会社ReTaby


代表者：坂野　恵里


住所：〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-1　本町サザンビルThe DECK 220号


ホームページ：https://retaby.co.jp/


支援団体

支援団体：株式会社さかい新事業創造センター（S-Cube）


住所：〒591-8025　堺市北区長曽根町130番地42


ホームページ：https://www.s-cube.biz/


概要：堺市中百舌鳥に立地するインキュベーション施設「S-Cube」は、堺市、中小企業基盤整備機構、堺商工会議所の出資を受け、オフィス・ラボ・創業準備デスクを提供し、起業・創業される方、新事業に挑戦する方を応援する施設です。