【新ブランド】温泉の魅力を再定義する“源泉力特化型ホテルブランド”『源泉一途』(GENSEN ITTO) 2026年夏、静岡 南伊豆と岩手 雫石に2施設開業決定

コアグローバルマネジメント株式会社源泉一途 岩手雫石 ロビー パース

コアグローバルマネジメント株式会社（以下、コアグローバルマネジメント）は2026年夏、新たな源泉力特化型ホテルブランド『源泉一途』（GENSEN ITTO）を立ち上げ、『源泉一途 南伊豆』『源泉一途 岩手雫石』の2施設を新規開業いたします。

『源泉一途』ブランドについて

『源泉一途』は、源泉の力と、その愉しみ方に徹底してこだわり、その土地に古くから息づく営みに着想を得た空間で「湯・食・癒（温泉・レストラン・施設サービス）」を通じて心と体を解きほぐす感動の宿泊体験へと誘う“源泉力特化型ホテルブランド”です。

「上質な源泉ある所に源泉一途あり。」「本当に良い温泉宿に泊まりたいなら源泉一途」そう語られるブランドを目指して、地域ごとに異なる源泉の魅力を最大限に引き出し、温泉の魅力を再定義する宿泊体験を提供いたします。

確かな“湯の質”と、現代の感性に響く“趣向”を融合させ、訪れるたびに心身が解きほぐされる、新たな日本の温泉滞在をご提案します。



※源泉一途 ブランドページはこちら(https://gensen-itto.jp/)

源泉一途 岩手雫石 フロント パース源泉一途 岩手雫石 ロビー パース

【源泉一途「五源」（ブランドコア）】

源泉を活かし、お客様に最大限寛いでいただくための5つの要素。

■ 源泉力（げんせんりょく）

豊富な湯量や際立つ泉質・源泉かけ流しなど、その土地ならではの強い個性を持ち、源泉一途認定審査員による認証を受けた「確かな源泉力」を持つ温泉。

■ 源泉温迎（げんせんおんげい）

源泉を用いたウェルカムサービスやアメニティなど、訪れた瞬間から源泉の温もりに包まれる癒しを提供するおもてなし。

■ 源泉体験（げんせんたいけん）

その土地の自然や風景を取り込んだ特徴的な露天風呂や、湯けむり酒など「源泉を楽しめる演出」を凝らした入浴体験。

■ 源泉匠味（げんせんたくみ）

地元食材×源泉蒸しなどの調理法を用いた逸品料理や、その土地の地酒・お茶の提供を通した食体験。

■ 源泉趣楽（げんせんしゅらく）

温泉卵や湯の花作りなど「源泉を愉しむ」趣向を通して、その恵みを体感出来るアクティビティ。

【源泉一途 レストラン】

地元食材×源泉を用いた食体験「源泉匠味」

源泉を活用した調理法とシェフの技巧により引き出された旬の味わいを、その土地の地酒やお茶と共に深く堪能する、感動の時間をご提供いたします。

【ロゴデザインについて】

源泉の湧き出る様子をモチーフに「湯・食・癒」を表す3つの雫とその土地の魅力を彷彿させる、水の流れと草木が風に揺れる様子を合わせ「源」の文字をシンボリックに昇華しました。

源泉一途 岩手雫石 男子浴場 パース源泉一途 岩手雫石 女子浴場 パース源泉一途 岩手雫石 客室 パース源泉一途 岩手雫石 客室 パース源泉一途 岩手雫石 客室 パース

【施設概要：源泉一途 岩手雫石】

■所在地：〒020-0574岩手県岩手郡雫石町鶯宿6-7地図(https://www.google.com/maps/place/%E9%95%B7%E6%A0%84%E9%A4%A8/@39.63469,140.921397,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x5f857fb7ac3c3dfd:0xb901dae5956caaa0!8m2!3d39.63469!4d140.921397!16s%2Fg%2F1v3lprtw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA2OUgBUAM%3D)※旧長栄館

■アクセス：東北自動車道盛岡ICより車で25分

■客室：総客室数：57室

【施設概要：源泉一途 南伊豆】

■所在地：〒415-0303静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂130-1地図(https://www.google.com/maps/place/%E8%8A%B1%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%81%97+%E5%8D%97%E6%A5%BD/@34.6499337,138.8688549,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x601757efc61ef607:0x1ca687dc270edd0b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d34.6499337!4d138.8688549!16s%2Fg%2F1ptw9zrc3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA2OUgBUAM%3D)※旧花のおもてなし南楽

■アクセス：伊豆急下田駅より車で約15分

■客室：総客室数：39室

本ブランドは、今後も順次展開・拡充を予定しております。引き続き『源泉一途』にご期待くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

※本リリース内容は、2026年1月19日（月）時点の情報であり今後変更となる場合がございます。

※画像は一部イメージです。

■会社概要

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役社長 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

事業内容：ホテル運営事業（国内31施設）ほか

展開ブランド：

源泉一途（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、THE KOBE CRUISE コンチェルト

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/

函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾート 古の無限海灯露天風呂ヒューイットリゾート那覇 インフィニティ・エッジ・プールクインテッサホテル東京羽田 Comic&Books