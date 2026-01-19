ギフトは「モノ」より「共同作業」が新常識。12月に20代が殺到した代官山の手作り指輪、次のバレンタインは手作りペアリングで決まり！｜東京代官山の手作りペアリング debut icci 代官山

株式会社icci

株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作りペアリング専門店「Debut icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2025年12月に来店されたお客様の調査レポートをまとめましたのでお知らせいたします。

お客様のご年齢層

お客様のご年齢層

データ概要：

～20歳：12%

21~25歳：31%

26~30歳：31%

31~35歳：13%

36~40歳：5%

40歳～：8%

12月の来店者を分析した結果、「21～25歳」と「26～30歳」が共に31%を占め、20代のカップルが全体の6割以上（62%）にのぼる結果となりました。

これはクリスマスや年末年始というホリデーシーズンにおいて、手作りペアリングがZ世代からミレニアル世代にかけての「特別なイベント体験」として強く支持されたことを示しています。単に指輪を購入するだけでなく、二人で制作するプロセスそのものをクリスマスの思い出にしたいという「体験型ギフト」への需要の高さがうかがえます。

また、20歳以下の層も12%に達しており、若年層にとっても代官山での手作り体験が冬のデートの定番として定着していることが見て取れます。

お客様の居住地

お客様の居住地

データ概要：

都内23区：42%

23区以外：16%

一都三県（関東圏）：29%

一都三県以外：13%

居住地別では「都内23区」が42%と最多ですが、注目すべきは「一都三県以外」の遠方からのお客様が13%と大幅に増加した点です。

これは12月のホリデーシーズンにおいて、当店での指輪作りが「東京旅行のメインイベント」として選ばれていることを示唆しています。観光やイルミネーション巡りと併せて、「代官山で指輪を作る」という体験が、遠方から訪れるカップルにとって価値ある目的（デスティネーション）となっていることがうかがえます。

また、都内・関東圏（計87%）のお客様にとっても、都心の喧騒を離れた代官山という落ち着いたロケーションが、特別な冬のデートスポットとして改めて支持された結果となりました。

人気宝石ランキングTOP5

人気宝石ランキングTOP5

データ概要：

ダイヤモンド：26%

タンザナイト：13%

ブルートパーズ：7%

アイスブルー：5%

アクアマリン：5%

不動の人気を誇る「ダイヤモンド」（26%）に次いで、「タンザナイト」が13%で第2位に急浮上しました。

12月の誕生石であるタンザナイトは、冬の夜空を思わせる神秘的な青紫色が特徴です。「その時期にしか作れない特別な一品」を求めるカップルが、季節限定の価値を指輪に込めていることがうかがえます。

また、3位以下の「ブルートパーズ」「アイスブルー（ダイヤモンド）」「アクアマリン」を合わせると、ブルー系の宝石が全体の約3割（30%）を占める結果となりました。冬の澄んだ空気感や「サムシングブルー」の願いを込めた選択が目立ち、クリスマスシーズンの高揚感と、誠実な愛を誓うカップルの想いがランキングに色濃く反映されています。

人気のリング幅

人気のリング幅

データ概要：

2mm：63%

3mm：19%

4mm：8%

5mm：4%

6mm：1%

7～10mm：5%

今月の調査では、「2mm」を選択された方が63%に達し、前月を大きく上回る圧倒的な人気となりました。「3mm」（19%）と合わせると、約8割以上のお客様が細身のラインを選ばれています。

12月はギフトやペアリングとしての需要がピークを迎える時期であり、普段指輪を着け慣れていない方でも抵抗なく日常使いできる「極細・華奢」なデザインに注目が集まったと言えます。重ね着けのしやすさや、冬の厚手のファッションを邪魔しないミニマルなシルエットが、トレンドに敏感なカップルに支持された要因と考えられます。

一方で、「7～10mm」の幅広リングも5%の一定数を維持しており、シンプルさを追求する層と、手作りならではの「存在感」を追求する層で、好みの二極化が見られるのも興味深い傾向です。

【調査概要】

調査対象：ペアリングを制作されたお客様

調査日：2025年12月1日～2025年12月30日

調査実施者：株式会社ｉｃｃｉ

調査方法：自社アンケート

対象人数：198名

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・株式会社ｉｃｃｉによる調査である旨の記載

・株式会社ｉｃｃｉ へのリンク設置

https://www.1-daikanyama.jp/

会社概要

株式会社ｉｃｃｉ

会社HP

https://www.1-daikanyama.jp/

ご予約フォーム

https://www.1-daikanyama.jp/reserve/

アクセス

https://www.1-daikanyama.jp/access/

店舗概要

ワンランク上の手作り結婚指輪・手作り婚約指輪

icci 代官山

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町１０－４

電話番号：03-6782-4311

Instagram

https://www.instagram.com/icci.daikanyama/

Google MAP

https://share.google/Ue3Yn7uxDUDTuCOot

ワンランク上の手作りペアリング

Debut icci 代官山

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町１２－３

電話番号：03-6782-1933

Instagram

https://www.instagram.com/debut.icci.daikanyama/

Google MAP

https://share.google/SEO1jw90T67eaBqmb

本件に関するお問い合わせ先

株式会社icci広報担当

E-mail: 1@1-daikanyama.jp