ÌÀ¼£µ­Ç°´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23¡Ë¤Îò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡Ö±©°á¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÉ÷½¬¤Ë°ø¤ó¤À¤ªÎÁÍý¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¤âÌû¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ö¾·Ê¡ ³¤Á¯·ÃÊý´¬¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê¡Ûò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡Ö±©°á¡×¡Ø¾·Ê¡ ³¤Á¯·ÃÊý´¬¡Ù

¡¡²Á³Ê¡¡¡§1ËÜ/3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º/1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¡¡¥µ¥¤¥º¡§1ËÜ/ Éý20cm¡ßÄ¾·Â5cm¡¦¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º/Éý10cm¡ßÄ¾·Â5cm

¡¦¶ñºà¾ÜºÙ

³¤Ï· ·ê»Ò ¿ô¤Î»Ò ¶Ì»Ò¾Æ¡¡

¸Õ±» ¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦ ¤¿¤¯¤¢¤ó ³¤Ï·¤ª¤Ü¤í

¢¨£±¡¥ÎáÏÂ8Ç¯2·î1Æü (Æü)～ 2·î3Æü(²Ð)¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹

¢¨£²¡¥Ä´Íý¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¯°ÂÁ´¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¸å¤ÏÄ¾¼ÍÆü¸÷¤È¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊÝ´É¤Î¾å¡¢2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨£³¡¥¥­¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°Æü17»þ¤è¤êÎÁÍýÂå¶â¤Î50¡ó¡¢¤´ÅöÆü¤Ï100¡ó¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸

¡¡±öÌ£¡¢´ÅÌ£¡¢»ÝÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËË­¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹­¤¬¤ë¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¡¢ËþÂ­´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë·ÃÊý´¬¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

ò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡Ö±©°á¡×¤Î¤´Í½Ìó :https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve

ÌÀ¼£µ­Ç°´Û¡¡ò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡Ö±©°á¡×

https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/)

²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸

¡¡ò¿¡¦Å·óÏÍå¡¦Å´ÈÄ¾Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÀß¤±¤¿¡Ö±©°á¡×¡£½ÏÎý¿¦¿Í¤¬¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÆüËÜ¤ÎÈþÌ£¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Ç¿¦¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤ò´Ö¶á¤Ë¡¢¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¼¼¤ä¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡ÛÊ¿Æü¡¡¥é¥ó¥Á¡¡¡¡11¡§30～16¡§00(L.O 15¡§00¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¡¡17¡§00～22¡§00(L.O 21¡§00¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11¡§30～22¡§00(L.O 21¡§00¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï 21¡§00ÊÄÅ¹ (L.O 20¡§00¡Ë

¡ÚÄêµÙÆü¡Û Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¦²Æ´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ

¡ÚÌÀ¼£µ­Ç°´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û

https://www.meijikinenkan.gr.jp/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/)

²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸

¡¡ÌÀ¼£µ­Ç°´ÛËÜ´Û¤Ï¡¢ÌÀ¼£14¡Ê1881¡ËÇ¯¤Ë¡Ö⾚ºä²¾¹Äµï¤Î¸æ²ñ¿©½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î·ÞÉÐ´Û¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½×¹©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£21¡Ê1888¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡ÙÁð°Æ¿³µÄ¤Î¸æÁ°²ñµÄ¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ³½ï¤«¤é¡¢ÌÀ¼£µ­Ç°´ÛËÜ´Û¤Ï¡Ö·ûË¡µ­Ç°´Û¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¾¼ÏÂ22¡Ê1947¡ËÇ¯¤Ë¡ØÌÀ¼£µ­Ç°´Û¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÁí¹ç·ëº§¼°¾ì¤È¤·¤Æ³«´Û¼°¤¬µó¹Ô¤µ¤ì¡¢°ÊÍè23ËüÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤´É×ÉØ¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï·ëº§¼°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñー¥Æ¥£¡¦²ñµÄ¤Ê¤É¤ÎMICEÍøÍÑ¡¢½Ë²ì²ñ¤ä¿ÍÀ¸µ·Îé¤Ê¤É¤Îµ­Ç°ÆüÍøÍÑ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä²ûÀÐÎÁÄâ¤Ç¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¾ì¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÎáÏÂ2¡Ê2020¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´Û¤ÎÎò»ËÅª¡¦·úÃÛÅª²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÅìµþÅÔ»ØÄêÍ­·ÁÊ¸²½ºâ¡Ê·úÂ¤Êª¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23

¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡Ú¿®Ç»Ä®±Ø¡Û²¼¼ÖÅÌÊâ3Ê¬

ÃÏ²¼Å´ ¶äºÂÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú⻘»³°ìÃúÌÜ±Ø¡Û²¼¼Ö¡Ê2ÈÖ½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬

ÃÏ²¼Å´ Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú¹ñÎ©¶¥µ»¾ì±Ø¡Û²¼¼Ö¡ÊA1½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬

Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê

ÅÅÏÃ¡§03-3403-1171¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë

¸ø¼°HP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/

¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸ø¼°HP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥ÄHP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://meijikinenkan-shop.net/

¡ÚMeiji Kinenkan¡ÛLimited-time offering from Sushi, Tempura & Teppanyaki Hagoromo Takeout ¡ÈShōfuku Seafood Ehomaki¡É Available



To celebrate Setsubun, enjoy a limited-time takeout ehomaki that can be enjoyed at home.

At Meiji Kinenkan (2-2-23 Moto-Akasaka, Minato-ku, Tokyo), Sushi / Tempura / Grill restaurant Hagoromo offers the ¡ÈShōfuku Seafood Ehomaki¡É as a takeout-only item inspired by seasonal traditions.

[Takeout Only]

Hagoromo - ¡ÈShōfuku Seafood Ehomaki¡É

Price: \3,000 per roll / \1,500 half size (tax included)

Ingredients:

Shrimp, conger eel, herring roe, rolled omelet,

cucumber, simmered gourd strips (kanpyō), pickled daikon, shrimp flakes

Availability: February 1 - February 3 only

¢£ Message

Carefully crafted to achieve a harmonious balance of saltiness, sweetness, and umami, each bite delivers a rich and satisfying depth of flavor.

By bringing out the natural character of each ingredient, we proudly present this Ehomaki as a truly fulfilling and memorable creation.

Online Reservation :https://www.tablecheck.com/en/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve

¡ÚAbout Hagoromo¡Û

Hagoromo offers dedicated counters for sushi, tempura, and teppanyaki, where expert chefs prepare seasonal dishes before your eyes. Private rooms and table seating are also available.

Hours

Weekdays:

Lunch 11:30-16:00 (L.O. 15:00) / Dinner 17:00-22:00 (L.O. 21:00)

Weekends & Holidays:

11:30-22:00 (L.O. 21:00)

Final day of consecutive holidays: closes 21:00 (L.O. 20:00)

Closed during New Year holidays and summer maintenance.



Official Website:https://www.meijikinenkan.gr.jp/english/restaurant/index.html#hagoromo

¡ÚAbout Meiji Kinenkan¡Û

Established in 1881 as the dining hall of the Akasaka Temporary Imperial Palace, Meiji Kinenkan later hosted Imperial conferences for the draft of Japan¡Çs constitution, earning the name Constitution Memorial Hall. Opened in 1947 as a wedding venue, it has since celebrated over 230,000 couples and now hosts weddings, events, and fine dining. In 2020, its main building was designated a Tokyo Metropolitan Tangible Cultural Property.

Address:2-2-23 Moto-Akasaka,Minato-ku,Tokyo, Japan

Phone:03-3403-1171 (Japanese only)

Station:3 minutes from Shinanomachi Sta.(JR Chuo-Sobu Line)6 minutes from Aoyama-itchome Sta. (Ginza, Hanzomon, Oedo subway line)6 minutes from Kokuritsu-kyogijo Sta.(Oedo subway line)

Parking:Free



Official Website:https://www.meijikinenkan.gr.jp/english/