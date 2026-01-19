【博多限定】おいもスイーツ『OIMO MERCI（オイモメルシー）』から博多あまおう苺を使用したかわいいスイーツが登場！1月21日（水）より博多阪急のバレンタインフェスタにて先行販売開始
Amaou de Paris By OIMO MERCI「あまおう苺とおいものサブレサンド」
生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、おいもスイーツブランド『OIMO MERCI（オイモメルシー）』より、博多あまおう苺を使用した「Amaou de Paris By OIMO MERCI（アマオウ ドゥ パリ バイ オイモメルシー）」という新シリーズを立ち上げました。コロンとした見た目が可愛らしく、オイモメルシーでも定番人気のスイーツ「サブレサンド」をはじめ、あまおう苺とおいもを使った新スイーツ全5種類を展開します。1月21日（水）より、博多阪急のバレンタインフェスタにて期間限定で先行販売します。
【販売情報】
販売期間：1月21日（水）～2月16日（月）
販売場所：博多阪急 地階うまちか！（地下一階 食料品売り場）
営業時間：10：00～20：00 ※営業時間は変更となる場合がございます。
【商品ラインアップ】
おいもスイーツブランド『OIMO MERCI（オイモメルシー）』から誕生した新シリーズ「Amaou de Paris By OIMO MERCI（アマオウ ドゥ パリ バイ オイモメルシー）」は、博多あまおう苺とおいもを使った可愛らしいスイーツ5種類を新商品としてラインアップしました。
１.あまおう苺とおいものサブレサンド
あまおう苺を使ったピンク色の可愛らしいサブレ生地で、さつまいもの焼きチョコをサンドしました。サクッと香ばしい食感と、甘酸っぱいあまおう苺、ほっこりやさしいさつまいもの甘さが調和し、ひと口で季節の恵みを感じられる贅沢な味わいです。
・ 6 個入り／1,296円（税込）
・10個入り／2,160円（税込）
２.あまおう苺とおいものガレット
さつまいものコクとバターの豊かな薫りが重なる、サクサクのガレット。いちごのホワイトチョコレートの上にあまおう苺パウダーを贅沢にふりかけ、赤くて可愛らしいあまおう苺を表現しました。
・1個入り／ 486円（税込）
・3個入り／1,404円（税込）
３.あまおう苺とおいものティグレ
焦がしバターとアーモンドパウダーを使用したコク深い生地に、さつまいもを練り込み、しっとりと焼き上げました。中央には、口どけなめらかないちごチョコレートを流し込み、仕上げにフリーズドライのあまおう苺をトッピング。しっとりとしたさつまいも風味のフィナンシェ生地に、あまおう苺の風味を重ねた、見た目も味わいも華やかなティグレです。
・1個入り／ 486円（税込）
・3個入り／1,404円（税込）
４.あまおう苺とおいものティラミス
スポンジの上に、スイートポテト生地となめらかなマスカルポーネを重ね、あまおう苺のジャムを挟み込みました。あまおう苺の華やかな酸味と、なめらかなマスカルポーネ、さつまいものやさしい甘さが調和した、ふわっと上品なティラミス。いちごミルクのグラサージュにピンク色のケーキクラムを散らし、お花畑のような可愛らしさを演出しています。※要冷蔵
・1個入り／540円（税込）
５.あまおう苺とおいものテリーヌ
カヌレ型を使い、お花のような形が可愛いテリーヌ。ピンクとイエローの春らしい2トーンは、いちごの生チョコとなめらかなスイートポテトで、すっとほどける濃厚な口どけに。甘酸っぱいあまおう苺を使ったジャムをトッピングしました。※要冷蔵
・1個入り／378円（税込）
◆あまおう苺とおいものティラミスとテリーヌのアソート
「あまおう苺とおいものティラミス」2個と「あまおう苺とおいものテリーヌ」2個をアソートした4個セット／1,836円（税込） ※要冷蔵
【ブランド説明】
OIMO MERCI（オイモメルシー）
～ Oimo meets Paris ～
おいもがパリに恋をした
おいしいお芋がパリに恋して
それはそれは美味しくて
お洒落なスイーツとなりました。
URL: https://www.amine.jp/f/oimomerci
公式Instagram： https://www.instagram.com/oimo_merci/
【会社概要】
商号 ： 株式会社ドウシシャ
代表者： 代表取締役社長 野村 正幸
所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5
＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46
＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
設立 ： 1977年1月
資本金： 49億93百万円
URL ： https://www.doshisha.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ドウシシャ お客様相談室
Tel：0120-104-481 (平日9：00～17：00)
※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。
※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。