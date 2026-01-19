【博多限定】おいもスイーツ『OIMO MERCI（オイモメルシー）』から博多あまおう苺を使用したかわいいスイーツが登場！1月21日（水）より博多阪急のバレンタインフェスタにて先行販売開始

株式会社ドウシシャ

Amaou de Paris By OIMO MERCI「あまおう苺とおいものサブレサンド」

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、おいもスイーツブランド『OIMO MERCI（オイモメルシー）』より、博多あまおう苺を使用した「Amaou de Paris By OIMO MERCI（アマオウ ドゥ パリ バイ オイモメルシー）」という新シリーズを立ち上げました。コロンとした見た目が可愛らしく、オイモメルシーでも定番人気のスイーツ「サブレサンド」をはじめ、あまおう苺とおいもを使った新スイーツ全5種類を展開します。1月21日（水）より、博多阪急のバレンタインフェスタにて期間限定で先行販売します。



【販売情報】


販売期間：1月21日（水）～2月16日（月）


販売場所：博多阪急　地階うまちか！（地下一階　食料品売り場）


営業時間：10：00～20：00　※営業時間は変更となる場合がございます。



【商品ラインアップ】


おいもスイーツブランド『OIMO MERCI（オイモメルシー）』から誕生した新シリーズ「Amaou de Paris By OIMO MERCI（アマオウ ドゥ パリ バイ オイモメルシー）」は、博多あまおう苺とおいもを使った可愛らしいスイーツ5種類を新商品としてラインアップしました。







１.あまおう苺とおいものサブレサンド


　あまおう苺を使ったピンク色の可愛らしいサブレ生地で、さつまいもの焼きチョコをサンドしました。サクッと香ばしい食感と、甘酸っぱいあまおう苺、ほっこりやさしいさつまいもの甘さが調和し、ひと口で季節の恵みを感じられる贅沢な味わいです。


・ 6 個入り／1,296円（税込）


・10個入り／2,160円（税込）






２.あまおう苺とおいものガレット


　さつまいものコクとバターの豊かな薫りが重なる、サクサクのガレット。いちごのホワイトチョコレートの上にあまおう苺パウダーを贅沢にふりかけ、赤くて可愛らしいあまおう苺を表現しました。


・1個入り／ 486円（税込）


・3個入り／1,404円（税込）








３.あまおう苺とおいものティグレ


　焦がしバターとアーモンドパウダーを使用したコク深い生地に、さつまいもを練り込み、しっとりと焼き上げました。中央には、口どけなめらかないちごチョコレートを流し込み、仕上げにフリーズドライのあまおう苺をトッピング。しっとりとしたさつまいも風味のフィナンシェ生地に、あまおう苺の風味を重ねた、見た目も味わいも華やかなティグレです。


・1個入り／ 486円（税込）


・3個入り／1,404円（税込）






４.あまおう苺とおいものティラミス


　スポンジの上に、スイートポテト生地となめらかなマスカルポーネを重ね、あまおう苺のジャムを挟み込みました。あまおう苺の華やかな酸味と、なめらかなマスカルポーネ、さつまいものやさしい甘さが調和した、ふわっと上品なティラミス。いちごミルクのグラサージュにピンク色のケーキクラムを散らし、お花畑のような可愛らしさを演出しています。※要冷蔵


・1個入り／540円（税込）






５.あまおう苺とおいものテリーヌ


　カヌレ型を使い、お花のような形が可愛いテリーヌ。ピンクとイエローの春らしい2トーンは、いちごの生チョコとなめらかなスイートポテトで、すっとほどける濃厚な口どけに。甘酸っぱいあまおう苺を使ったジャムをトッピングしました。※要冷蔵


・1個入り／378円（税込）






◆あまおう苺とおいものティラミスとテリーヌのアソート


「あまおう苺とおいものティラミス」2個と「あまおう苺とおいものテリーヌ」2個をアソートした4個セット／1,836円（税込）　※要冷蔵



【ブランド説明】


OIMO MERCI（オイモメルシー）　


～ Oimo meets Paris ～


おいもがパリに恋をした


おいしいお芋がパリに恋して


それはそれは美味しくて


お洒落なスイーツとなりました。






URL: https://www.amine.jp/f/oimomerci


公式Instagram： https://www.instagram.com/oimo_merci/







【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室　


Tel：0120-104-481 　(平日9：00～17：00)



