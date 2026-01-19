【博多限定】おいもスイーツ『OIMO MERCI（オイモメルシー）』から博多あまおう苺を使用したかわいいスイーツが登場！1月21日（水）より博多阪急のバレンタインフェスタにて先行販売開始

株式会社ドウシシャAmaou de Paris By OIMO MERCI「あまおう苺とおいものサブレサンド」

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、おいもスイーツブランド『OIMO MERCI（オイモメルシー）』より、博多あまおう苺を使用した「Amaou de Paris By OIMO MERCI（アマオウ ドゥ パリ バイ オイモメルシー）」という新シリーズを立ち上げました。コロンとした見た目が可愛らしく、オイモメルシーでも定番人気のスイーツ「サブレサンド」をはじめ、あまおう苺とおいもを使った新スイーツ全5種類を展開します。1月21日（水）より、博多阪急のバレンタインフェスタにて期間限定で先行販売します。

【販売情報】

販売期間：1月21日（水）～2月16日（月）

販売場所：博多阪急 地階うまちか！（地下一階 食料品売り場）

営業時間：10：00～20：00 ※営業時間は変更となる場合がございます。

【商品ラインアップ】

おいもスイーツブランド『OIMO MERCI（オイモメルシー）』から誕生した新シリーズ「Amaou de Paris By OIMO MERCI（アマオウ ドゥ パリ バイ オイモメルシー）」は、博多あまおう苺とおいもを使った可愛らしいスイーツ5種類を新商品としてラインアップしました。

１.あまおう苺とおいものサブレサンド

あまおう苺を使ったピンク色の可愛らしいサブレ生地で、さつまいもの焼きチョコをサンドしました。サクッと香ばしい食感と、甘酸っぱいあまおう苺、ほっこりやさしいさつまいもの甘さが調和し、ひと口で季節の恵みを感じられる贅沢な味わいです。

・ 6 個入り／1,296円（税込）

・10個入り／2,160円（税込）

２.あまおう苺とおいものガレット

さつまいものコクとバターの豊かな薫りが重なる、サクサクのガレット。いちごのホワイトチョコレートの上にあまおう苺パウダーを贅沢にふりかけ、赤くて可愛らしいあまおう苺を表現しました。

・1個入り／ 486円（税込）

・3個入り／1,404円（税込）

３.あまおう苺とおいものティグレ

焦がしバターとアーモンドパウダーを使用したコク深い生地に、さつまいもを練り込み、しっとりと焼き上げました。中央には、口どけなめらかないちごチョコレートを流し込み、仕上げにフリーズドライのあまおう苺をトッピング。しっとりとしたさつまいも風味のフィナンシェ生地に、あまおう苺の風味を重ねた、見た目も味わいも華やかなティグレです。

・1個入り／ 486円（税込）

・3個入り／1,404円（税込）

４.あまおう苺とおいものティラミス

スポンジの上に、スイートポテト生地となめらかなマスカルポーネを重ね、あまおう苺のジャムを挟み込みました。あまおう苺の華やかな酸味と、なめらかなマスカルポーネ、さつまいものやさしい甘さが調和した、ふわっと上品なティラミス。いちごミルクのグラサージュにピンク色のケーキクラムを散らし、お花畑のような可愛らしさを演出しています。※要冷蔵

・1個入り／540円（税込）

５.あまおう苺とおいものテリーヌ

カヌレ型を使い、お花のような形が可愛いテリーヌ。ピンクとイエローの春らしい2トーンは、いちごの生チョコとなめらかなスイートポテトで、すっとほどける濃厚な口どけに。甘酸っぱいあまおう苺を使ったジャムをトッピングしました。※要冷蔵

・1個入り／378円（税込）

◆あまおう苺とおいものティラミスとテリーヌのアソート

「あまおう苺とおいものティラミス」2個と「あまおう苺とおいものテリーヌ」2個をアソートした4個セット／1,836円（税込） ※要冷蔵

【ブランド説明】

OIMO MERCI（オイモメルシー）

～ Oimo meets Paris ～

おいもがパリに恋をした

おいしいお芋がパリに恋して

それはそれは美味しくて

お洒落なスイーツとなりました。

URL: https://www.amine.jp/f/oimomerci

公式Instagram： https://www.instagram.com/oimo_merci/

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 (平日9：00～17：00)

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。