”高校選びの視点をアップデート”―――高校授業料無償化の進展で広がる進路の選択肢から、”自分に合う高校”を選ぶ新基準を提案。金沢龍谷高等学校、生徒400人に聞いた学校生活データとともに発信

金沢龍谷高等学校（学校法人藤花学園／所在地：石川県金沢市上安原町／校長：山下一夫）は、進路選択を控える中学生と保護者に向け、今知っておきたい「高校選びの新しい視点」を発信します。授業料無償化で選択肢が広がる今、どんな基準で学校を選ぶべきかを考えるヒントとなれば幸いです。

高校授業料の実質無償化が進み、進路選択の前提が変わります。

2026年度から私立高校の授業料は全国平均相当まで公的支援でカバーされ、費用面でのハードルが大きく下がります。

これにより「近いから」「公立だから」「偏差値が高いから」だけでなく、“自分に合う高校”を選ぶ自由が広がる時代が到来しました。この変化を背景に「高校選びの新基準」を提案し、学校生活データとともに発信します。

背景

2026年度から、国の方針により私立高校の授業料が全国平均相当（年45万7,000円）まで実質無償化※される予定です（所得制限なし）。2025年度も臨時支援金などで負担軽減が進み、進路選択の前提が大きく変わろうとしています。

これにより、「費用面で私立は難しい」という従来のイメージが変わりつつあり、“自分に合った高校”を選ぶ自由が拡大しています。

※制度は“授業料”が対象で、入学金・施設費・教材費等は別途必要。

金沢龍谷高等学校が発信する「高校選びの新基準」

これからの高校選びは、「場所が近い」「友達が行く」「公立だから」「偏差値が高い」だけでなく、「自分は何を伸ばしたいか」「その学校は自分を大切にしてくれるか」という視点で比較することが重要です。

私立高校も“滑り止め”ではなく、公立と並列で検討する時代が到来しています。

当校では授業満足度調査(アンケート)や全生徒による授業評価などを活用しながら、より効果的な教育を推し進めています。また国公立大学や難関私立大学への進学を目指す「特進SGコース」と、一人ひとりの個性や能力を伸ばす「普通コース」の2コース体制による教育の取り組みの成果は、実際の数字となって表れています。

当校も、さらに上のステージへの飛躍を目指して、新たな発展の途を歩んでまいります。

生徒アンケートハイライト（生徒会調べ）

金沢龍谷高等学校では、生徒会が主体となり、学校生活の質を高めるためのアンケートを実施しました。これは単なる満足度調査ではなく、「どうすればもっと良くなるか」を生徒自身が考え、改善に向けて行動するための取り組みです。



●数字で見る”充実・安心・ICT”

ICTを活用した分かりやすい授業、安心安全の生活環境、日常の充実などにより、生徒一人ひとりの将来の可能性を伸ばします。

1. スクールライフの充実：楽しい学校生活82%、学校行事の活発さ77%、通いやすさ82%（スクールバス）。

2. 日常の満足度：入学前後で学校満足71%、食堂満足90%、身だしなみが整っている87%、食堂がおいしい90%。

3. 安心・安全な学校生活：「いじめがなく安心・安全」76%。

これらの数値は決してゴールではありません。例えば「楽しい学校生活」や「安心・安全」の項目について、生徒会はさらに高めるための取り組みとして「地域に愛される龍谷」を目指して取り組みを進めています。（今年度は「RYUKOKU地域cleaning作戦」と題して生徒会と有志生徒100名で地域の清掃活動を行いました。）生徒が主体的に学校づくりに関わる文化が、金沢龍谷高等学校の大きな特徴です。

進路選択の自由が広がる今、受験制度も多様化しています。高校を選ぶ基準は「近さ」や「偏差値」だけではなく、どんな環境で学び、どんな人と過ごすかという視点が重要です。今回の情報が、これから受験に臨むご家庭の参考となれば幸いです。

＜調査概要＞

調査対象 金沢龍谷高等学校に在籍する生徒約400名

調査期間 2025年7月9日

調査方法 当校調査

