【ホテル日航プリンセス京都】宝石箱モチーフのバレンタイン限定スイーツ『バレンタイン・ルージュ』を1月23日より販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

京都の中心地である四条烏丸に位置する「ホテル日航プリンセス京都」（所在地：京都府京都市下京区、総支配人：北川 隆巳）は、カフェ＆ダイニング アンバーコートにて、バレンタインシーズンに合わせたお持ち帰り専用スイーツ『バレンタイン・ルージュ』を2026年1月23日（金）から2月28日（土）までの期間限定で販売します。

バレンタイン・ルージュ

毎年ご好評をいただいているバレンタイン限定スイーツが、内容をリニューアルして登場します。

艶やかなルビーレッドが目を引く球体状のチョコレートは、プリンセスの宝石箱をイメージ。本年はホワイトチョコレートで作った天使の羽根と真珠をあしらい、開ける前から期待感が高まるデザインに仕上げました。

フランボワーズの華やかな香りが広がるチョコレートケースの中には、味わいや食感の異なる6種類のジュエリーのようなスイーツを詰め込んでいます。蓋を開けるとまず目に入るのは、フランボワーズチョコレートの色合いが印象的な「ボンボンショコラ」と、ココアフィナンシェにガナッシュを流し込んだ贅沢な焼き菓子「ティグレ」。いずれも、思いを伝える季節に合わせ、今回はハート型でご用意しました。

この他、アーモンドをキャラメリゼしてチョコレートでコーティングした「アマンドショコラ」、フランボワーズ味とホワイトチョコレート味の2種類の「クランチ」、柑橘の香りが広がる「オランジェット」が彩りを添えます。濃厚さ、香ばしさ、軽やかさが調和し、ひと口ごとに異なる味わいを楽しめる一品です。

プリンセスの宝石箱を思わせるスイーツは、大切な方へのプレゼントやお集りの手土産、ご自身へのご褒美にもおすすめです。

◆ 『バレンタイン・ルージュ』 概要

【販売期間】2026年1月23日（金）～2月28日（土）

【販売場所】ホテル日航プリンセス京都 カフェ＆ダイニング アンバーコート （1階）

【販売時間】11：30～21：00

【価格】2,300円 （消費税込）

【ご予約・お問い合わせ】 ※前日12：00までに要予約

電話：075-342-2156 （カフェ＆ダイニング アンバーコート直通／受付時間 10：30～20：30）

WEB：https://x.gd/ItC1H

【公式サイト詳細ページ】https://www.princess-kyoto.co.jp/restaurant/restaurant_plan/132936/

※リリースの内容は発表現在のものです。諸般の事情により変更される場合がございます。

ホテル日航プリンセス京都

京都の中心・四条烏丸に近接し、ビジネスや観光に便利な立地。客室数216、6つのレストランとバー、宴会場などを併設。地下鉄四条駅5番出口より徒歩約3分またはJR京都駅烏丸中央口より車で約5分とアクセスもよく、錦市場や先斗町、祇園も徒歩圏内です。



【所在地】〒600-8096 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地

【TEL】 075-342-2111（代表）

【公式サイト】https://www.princess-kyoto.co.jp/