ベルフェイス株式会社、AIエージェントカンパニーとして再始動

ベルフェイス株式会社

ベルフェイス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明、以下「ベルフェイス」）は、AIエージェントを中核とするAIカンパニーとしての再始動を宣言します。

これに伴い、AIエージェント事業『bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）』に対して総額7.5億円の資金調達を実施するとともに、コーポレートロゴおよびコーポレートミッションの変更を行いました。

営業を取り巻く環境が大きく変化する中、AIエージェントによって営業の未来そのものを再定義する企業へと進化していきます。

■資金調達の背景

2015年の創業以来『オンライン商談システム bellFace』を展開し、日本のインサイドセールス市場の拡大を牽引してきたベルフェイスは、コロナ禍によるWeb会議システムの普及で苦境に陥りました。しかし、金融業界へ特化することで事業を再構築。2025年８月に、株式会社ピアズ （東証グロース市場上場）へbellFace事業の譲渡を完了しました。

今回調達した資金は、2024年にリリースした新規事業『bellSalesAI』に使用されます。bellSalesAIは、世界シェアNo.1 CRMであるSalesforceへの入力を完全自動化した世界初のAIエージェントであり、創業期のbellFaceの4倍ペースで成長。リリースから20ヶ月でARR数億円規模に達し、今後数年でARR100億円を目指しています。

本ラウンドは第三者割当増資に加え、一部株式の譲渡を含む構成となります。

■投資家からのコメント

・HIRAC FUND 代表パートナー 金坂 直哉氏、シニア・アソシエイト 太田 賢伸氏

『bellSalesAI』は、現場起点で設計されているからこそ、AIを実際に「使われる技術」として社会に実装し、AI技術の汎用性向上と現場レベルでの活用を着実に推し進めてきたプロダクトです。2024年4月のリリース以降、すでに多くの営業人員を抱える金融機関様や、事業会社様が業務効率化の大幅な成果を実感されています。

中島代表ならびにベルフェイスチームの皆様が、お客様に本質的な価値を届けることを愚直に追求してきた姿勢こそが本サービスの原動力であり、今後さらに多くの企業や人々の働き方を変えていくことを期待しています。HIRAC FUND一同、『bellSalesAI』の成長を全力でご支援してまいります！

・Spiral Capital General Partner 千葉 貴史氏、Principal 山本 弘樹氏

『bellSalesAI』は、爆発的な成長を見せています。顧客からの評価は非常に高く、導入企業において社内での利用が着実に拡大しており、まさにAI時代のお手本のようなSaaSプロダクトであると考えています。このプロダクトの魅力に加え、環境が大きく変化する中でも、不死鳥のように不屈の精神で挑戦を続けてきた中島社長率いるベルフェイスの皆様の力強さに惚れこみ、我々Spiral Capitalは今回の資金調達ラウンドを共同リードさせていただきました。ベルフェイスがこれから再び一世を風靡する企業となると信じています。最先端のAIエージェントで、営業の未来を創り、必ず大成功しましょう！

・株式会社ピアズ 代表取締役社長 桑野 隆司氏

今回、ベルフェイスが展開してきたbellFace事業を譲り受けるとともに、出資という形でもご一緒させていただくことになりました。

ベルフェイスは、bellFace事業を成長させてきたその実績が示す通り、営業領域における深い理解と現場課題への洞察力を持ち、そしてその解決にテクノロジーを融合させる確かな力を持つチームです。

“先端技術やイノベーションの社会実装”の実現に向け、ベルフェイスとともに、営業・商談領域の新たな価値創造を推進していきたいと考えています。

■コーポレートロゴ・サービスロゴ及びシンボルマークを変更

これまでのbellFace事業を前提としたブランドイメージから明確に離れ、AIエージェントカンパニーとしての新しいアイデンティティを視覚的に表現することを目的として、コーポレートロゴの変更を行います。

サービスのシンボルマークは、AIエージェントをキャラクターとして可視化したデザインに。

「優秀なアシスタントを得た」ような感覚を想起させることで、ユーザーに安心感と信頼感を与えます。

ブランドカラーには未来を切り拓くテクノロジーと先進性を象徴するパープルを用い、サービスの革新性と存在感を表現しています。

■コーポレートミッションをアップデート

AIカンパニーとして新たなステージで勝ち抜くために、ミッションを刷新しました。

私たちが創りたいのはツールではなく、営業の未来です。

常に業界の一歩先をいき、営業という仕事そのものを再定義する覚悟を込めたミッションです。

■代表取締役 中島 一明からのコメント

この度の資金調達において、Salesforceに特化することを “リスク” と捉える投資家が多勢を占めるなか、HIRAC FUND様、Spiral Capital様にはその優位性の側面を評価していただきました。創業から10年を迎え、既存事業を売却した直後のベルフェイスに投資していただいたことには感謝しかありません。

私たちは『Salesforce入力エージェント』という新たなカテゴリを創出し、人とAIエージェントが共創する未来を切り拓いていきます。

■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,015百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ ： https://bsai.bellface.co.jp/