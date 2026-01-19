株式会社Chaiとの業務提携に関するお知らせ

株式会社ディーエムエス

株式会社ディーエムエス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 克彦、東証スタンダード市場：証券コード9782、以下当社）は、株式会社Chai（本社：東京都港区、代表取締役社長：西澤 理花、以下Chai）との間で、AIを活用したマーケティングリサーチサービスの提供によるダイレクトメールの高付加価値化を目的に、業務提携することといたしましたので、お知らせいたします。

1. 事業提携の理由

当社は、会社設立より60年以上の歴史を持ち、ダイレクトメールを主力に、物流、セールスプロモーション、イベントなど、企業や公的機関と消費者が直接コミュニケーションする幅広い分野でサービスを提供し、盤石な顧客基盤を構築しています。

現在では、デジタル企業とのアライアンスを推進し、デジタルとリアルのサービスを融合することで、企業の課題解決につながる総合情報ソリューションを提供しています。

Chaiは、「テクノロジーで、価値を届ける仕組みを変える」をミッションとして、企業や人々が新たな成長のチャンスを手にできる世界の実現を目指しています。

日本の市場を忠実に再現した「500万人のAIペルソナ」を活用し、わずかな時間とコストで、市場調査・マーケティングリサーチが完了できるプラットフォーム「InsightHub（インサイトハブ）」を開発し、AIやデータの力で、誰もがいつでも手軽に、質の高いインサイトを得られることを可能としています。

この度の業務提携は、両社の関係性を強化し、各々が強みとするサービスや技術を双方の顧客企業に展開することで新たな価値を提供するとともに、デジタルとリアルの融合を基軸とした、両社サービスの価値向上をねらいとしたものです。

2. 「InsightHub」の概要

InsightHubは、日本の市場を忠実に再現した「500万人のAIペルソナ」を活用したリサーチプラットフォームです。

独自の現実反映型モデリング機能を駆使して、実際の市場とそこに暮らす人々を、高精度で再現します。性別、年齢、職業、役職、収入などから、ターゲットとなるセグメントを自由に設定し、広告クリエイティブや新規事業アイデアに対する評価・コメントを収集することで、効果的な市場分析を実現します。

▼ InsightHubの主な機能につきましては、Chaiのプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000127261.html

3. 業務提携の内容

当社が提供するダイレクトメールのサービスに、InsightHubのマーケティングリサーチサービスを加えることで、コンサルティングや企画提案などの上流工程から、販売促進のトータルサポートを提供してまいります。

従来、短期間で機動的に実施できるダイレクトメールの特性の半面で、事前に時間と手間のかかるリサーチを行うことは見送られがちでした。本提携により、「500万人のAIペルソナ」を活用した市場分析が容易になり、リサーチ結果に基づいた、成功確率の高いダイレクトメール施策が実現します。

当社は、InsightHubの提供を新たな収益源にするとともに、ダイレクトメール事業の高付加価値化によるシナジー効果を創出します。

4. 業務提携先の概要

<活用シーン>- ダイレクトメール反応率の予測に基づく販促計画の立案- ターゲット特性に応じたデザイン・クリエイティブ効果のテスト- 商品開発やキャンペーン企画に対するAI仮想アンケートの実施[表: https://prtimes.jp/data/corp/137791/table/28_1_bd84783001127b5b7c77838af773aa66.jpg?v=202601191021 ]

※大株主及び持ち株比率、最近３年間の財政状態及び経営成績については、当該会社の意向により非開示とさせていただきます。

業務提携の開始日は、2026年1月19日を予定しております。

5．業績への影響

本件による当社の2026年３月期通期業績への影響は軽微であると見込んでおります。

今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

当社の提供する事業の詳細は、ソリューション情報サイト「+D SOLUTION」をご覧ください。

ソリューション情報サイト

「+D SOLUTION」

https://www.dmsjp.co.jp/solution/

社名 ：株式会社ディーエムエス

本社所在地：東京都千代田区神田小川町1-11

千代田小川町クロスタ10階

代表取締役：山本 克彦

事業内容：ダイレクトメール事業、セールスプロモーション事業、

イベント事業、物流事業

設立： 1961年4月

https://www.dmsjp.co.jp/

