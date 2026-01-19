柴犬の飼い主の約6割が「拒否柴」を経験｜拒否されやすい状況は「散歩に行きたがらない」が最多｜柴犬の飼い主200人にアンケート調査【コノコトトモニ】

株式会社ゆずず

人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（https://konokototomoni.com/）を運営する株式会社ゆずず（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は、柴犬を飼っている成人男女200人を対象に、「散歩を拒否する行動（いわゆる拒否柴）」に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、

- 柴犬が散歩を拒否した経験の有無- 拒否柴が起きやすい状況（複数回答）- 飼い主が実際に行っている対処方法

について設問を設定し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に、調査結果を公開します。

また、本調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材としても公開しています。

1.柴犬の飼い主の約6割が「拒否柴」を経験

柴犬を飼っている成人男女200人に「愛犬に散歩を拒否されたことはありますか？」と尋ねたところ、「ある」112人、「ない」88人という結果になりました。

【内訳（人数）】

- ある：112人- ない：88人

半数を超える飼い主が、愛犬から散歩を拒否された経験があると回答しており、拒否柴は複数の飼い主に共通して見られる行動であることが確認されました。

2.拒否柴されやすい状況は「散歩に行きたがらない」が最多（複数回答）

続いて、「愛犬に散歩を拒否されたことがある」と回答した112人を対象に、「拒否柴されるのはどんな状況が多いですか？」と尋ねました（複数回答可）。

最も多かった回答は「散歩に行きたがらない」56人でした。次いで「家に帰りたがらない」39人、「天候が悪い日」33人が続きました。

【内訳（人数）】（複数回答）

- 散歩に行きたがらない：56人- 家に帰りたがらない：39人- 天候が悪い日：33人- 散歩の終盤や疲れてきたとき：25人- 昔怖い経験をした場所：11人- 交通量が多い場所：9人- とくに決まった状況や場所はない：6人

3. 飼い主が実際に行っている「拒否柴」への対処（回答例）

「愛犬に散歩を拒否されたことがある」112人に対し、散歩を拒否された際の対処についても回答を得ました。

本調査では、以下のような対処に関する回答が寄せられています（自由回答の一部抜粋）。

3-1.散歩のコースや時間を変える[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/75_1_52a2816b008b2baf39350796f0da4730.jpg?v=202601191021 ]

拒否が起きた場面では、コースや時間帯を調整し、愛犬の反応に合わせて散歩条件を変える対応が見られました。

無理に進めるのではなく、状況を切り替える工夫が挙げられています。

3-2.おやつやおもちゃで気を引く[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/75_2_fb27804fa77871a9677b54cdba5924e5.jpg?v=202601191021 ]

おやつやおもちゃを使って気持ちを切り替えさせるなど、散歩中のモチベーションを高める工夫が回答として寄せられました。

「誘導」「遊び」を取り入れる対応が一定数見られます。

3-3.抱っこして連れて行く[表3: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/75_3_8b7dda9f86e431cf26ed78b0ca12af26.jpg?v=202601191021 ]

その場で動かなくなった際に、抱っこで一度場所を変えるという対応が挙げられました。

短時間で状況をリセットする手段として実践されている様子がうかがえます。

3-4.気が済むまで好きなようにさせる[表4: https://prtimes.jp/data/corp/73890/table/75_4_c0f618ed821dd4976024404965356ad5.jpg?v=202601191021 ]

無理に動かそうとせず、一定時間待って様子を見るという対応も複数見られました。

落ち着くまで待機し、再開のタイミングを作る工夫が挙げられています。

調査結果まとめ

本調査では

- 柴犬の飼い主のうち、愛犬に散歩を拒否された経験が「ある」と回答した人は112人（200人中）だった- 拒否柴されやすい状況（複数回答）は「散歩に行きたがらない」（56人）が最多で、「家に帰りたがらない」（39人）、「天候が悪い日」（33人）などが続いた- 対処としては、コース・時間の変更、おやつ・おもちゃの活用、抱っこで移動、待つなどの回答が寄せられた

という結果が確認されました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：柴犬を飼っている成人男性・成人女性

アンケート母数：男女200名

実施日：2025年11月14日

調査実施主体：株式会社ゆずず「コノコトトモニ」（https://konokototomoni.com/）

関連ページ：https://konokototomoni.com/category-walk/shiba-walk-refusal/

