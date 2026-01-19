製造業の未来をオンラインで学ぶ3日間、『Webinar Week』開催

株式会社松井製作所

株式会社松井製作所（大阪市中央区）は、製造業の技術革新をテーマにした無料オンラインイベント『新素材・先端素材 / 次世代金型技術 Webinar Week』を2026年2月3日（火）～5日（木）の3日間開催します。


　製造業は今、環境規制や脱炭素社会の実現に向けて、従来の常識を大きく変える転換期にあります。このような背景を踏まえ、本ウェビナーでは、循環型社会の実現、省エネルギー化や品質向上といった業界の重要テーマに加え、持続可能なものづくりを支える「素材」と「金型技術」に焦点を当てます。


次世代の生産基盤を支える金型の熟練技能のデジタル化や高度成形技術の革新、さらに環境規制対応と高品質を両立する新素材やリサイクル性に優れた樹脂など、現場の生産性向上と品質改善に直結する選択肢を紹介します。


松井製作所からは、環境負荷を大幅に抑えたサステナブルな革コンパウンド「KOLLAMAT(R)」や、成形現場で人気の金型まわりアイテムをご紹介。現場改善に役立つ具体的な情報をぜひご覧ください。





■合同オンラインセミナー 実施概要


イベント名　　：『新素材・先端素材 Webinar Week』


　　　　　　　　『次世代金型技術 Webinar Week』


日時　　　　　：2026年2月3日（火）～2月5日（木）


費用　　　　　：無料　（招待コードによる事前登録が必要です）


招待コード　　：K3276677-MW


申込み方法　　：下記ページより、視聴希望のプログラムを選び、お申込みください


URL ：https://webinarweek.net/ww/202602NextG/



■Webinar Week 登壇企業　（五十音順）


・株式会社旭プレシジョン
・エムスケミー・ジャパン株式会社
・大塚化学株式会社
・株式会社環境機能設備
・興人フィルム＆ケミカルズ株式会社
・株式会社コスメック
・株式会社十王
・シンクビジョン株式会社
・株式会社新日本テック
・Spiral Logic H.K. Ltd.
・株式会社セイロジャパン
・タクセル株式会社
・株式会社TBM
・ポリプラスチックス株式会社
・ハスキー株式会社
・株式会社不二製作所
・株式会社プラモール精工
・ブルーエンジニアリング株式会社
・株式会社松井製作所(https://webinarweek.net/ww/202602NextG/company/BS_i73BqEkc)
・ミネベアミツミ株式会社




セミナーへのお申し込みはこちら https://webinarweek.net/ww/202602NextG/(https://webinarweek.net/ww/202602NextG/)


　 皆さまのご参加を心よりお待ちしております。


[ 主催 ]


株式会社松井製作所 Webinar Week事業部　（info@webinarweek.net）


新たな営業ツールとして注目を集めているウェビナー（オンラインセミナー）を、複数の企業が一堂に会する合同開催とすることで、企業と顧客の新たなマッチングの創出に貢献します。本業であるプラスチック合理化機器の製造・販売のみならず、合同オンラインセミナーのイベント運営を通じて、販路の拡大に課題を感じておられる皆さまのBtoBビジネスを加速させ、経済の発展に寄与する活動を目指しています。



[ 会社概要 ]


社名　　　　株式会社松井製作所（マツイセイサクショ）


代表取締役　松井 宏信


創業　　　　1912年3月


資本金　　　2億円(単体)


従業員数　　1100人（連結）


事業内容　　プラスチック成形用設備・システムの製造販売


　　　　　　(金型温度調節機、樹脂乾燥機、輸送機、配合機、粉砕機＆リサイクル機器他)


所在地　　【本社】


　　　　　　〒540-0001


　　　　　　大阪府大阪市中央区城見1-4-70 OBPプラザビル17F


　　　　　　TEL:06-6942-9555 / FAX:06-6942-9559