応募総数122点から「第二回妖怪画大賞」ファイナリスト決定！

妖怪美術館（館長：柳生忠平）は、自由な発想で描く妖怪画のコンテスト「第二回妖怪画大賞」の一次審査を行い、最終審査会へ進む33作品を選出しました。この33作品は2026年2月22日（日）に小豆島で開催される「YOKAI EXPO 2026」会場に展示され、最終公開審査会を行いグランプリ及び各賞を決定し発表します。





▼ファイナリスト（一次審査通過作品は）こちら

https://meiro-youkai.com/painting2025finalist

一点一点、丁寧に応募作品をみて一次審査をする妖怪画家（妖怪美術館館長）の柳生忠平

妖怪美術館：小豆島土庄町の「迷路のまち」にある妖怪アートの美術館。館長は妖怪画家の柳生忠平。4つの古民家ギャラリーで妖怪作品を展示し、収蔵点数は900点を超える。年々新たに生まれる現代妖怪が世界的に注目され、仏の出版社より日-英語による図録書籍が出版されている。公式サイト https://meipam.net/ 電話0879-62-0221

応募総数122点。最終審査・発表は2月22日「YOKAI EXPO 2026」にて

妖怪画大賞(作品応募受付期間：10月1日～12月5日）には、日本全国から122点の応募作品が集まりました。妖怪画家・妖怪美術館館長の柳生忠平が12月22日に審査を行い、最終審査会にノミネートされる33作品を選出いたしました。最終審査会は2月22日に小豆島にて開催される「YOKAI EXPO 2026」にて実施。柳生忠平、平良志季（日本画家）、和田ラヂヲ（ギャグ漫画家）によりグランプリ及び各賞が選出されます。

【第二回妖怪画大賞｜概要】

「妖怪」をテーマに自由な発想で描く「絵画」作品を募集

【応募要項】https://meiro-youkai.com/painting

主催：小豆島・迷路のまち 妖怪プロジェクト実行委員会 、妖怪美術館

協力：小豆島ヘルシーランド株式会社、小豆島・迷路のまちアートプロジェクトMeiPAM

後援：土庄町、土庄町教育委員会、小豆島町、小豆島町教育委員会、小豆島観光協会

【作品応募受付｜エントリー期間】2025年10月1日(水)～12月5日(金)

公式サイトの「エントリーフォーム」に必要事項を記入して送信。出品料3,000円を指定銀行口座への振込またはオンライン決済後、返信メールを印刷し作品に同梱して送付。

公式サイト｜https://meiro-youkai.com/

【審査員】

審査委員長：柳生忠平（妖怪画家・妖怪美術館館長）

審査委員：平良志季（日本画家）、和田ラヂヲ（ギャグ漫画家）

柳生忠平平良志季和田ラヂヲ

【賞について】

●大賞 1組

・賞金 10万円 副賞 後日公式サイトで発表

●優秀賞 1組

・賞金５万円

●審査員特別賞 1組

・賞金3万円

●柳生忠平賞 １組

・柳生忠平より特製色紙

●平良志季賞 １組

・平良志季より特製色紙

●和田ラヂヲ賞 １組

・和田ラヂヲより特製色紙

※入賞者発表は後日、公式サイトおよびSNS等で行います。

※入賞の有無に関わらず、すべての出品者に参加賞として妖怪美術館の入館チケットを贈呈します。

【審査結果発表】

2026年2月22日（日）に小豆島で開催するイベント「YOKAI EXPO 2026」会場で最終公開審査会を行い入賞者を決定・発表。後日、公式ホームページでも発表します。

【YOKAI EXPO 2026｜概要】

妖怪万博は、妖怪と妖怪文化を愛する人々が一堂に会するイベント。妖怪をテーマに地域振興をする団体、研究者、アーティスト、クリエイター、コスプレイヤー、パフォーマーなど、あらゆる妖怪文化を育む人々が集い世界に向けて妖怪文化を発信します。フリーマーケット、フードなども複合的に楽しめる一大イベントです。

・同時開催：第3回 四国妖怪フェスティバル、第3回 節分お疲れ様会

・日時： 2月22日（日）10：00～16：00 出展・ステージイベント・パレード等

・場所：土庄町総合会館 フレトピアホール 香川県小豆郡土庄町甲267-78

・主催：一般社団法人 小豆島観光協会、妖怪美術館

・共催：小豆島・迷路のまち 妖怪プロジェクト実行委員会

・後援：土庄町、小豆島町、土庄町教育委員会、小豆島町教育委員会

・協力：小豆島ヘルシーランド株式会社、小豆島・迷路のまちアートプロジェクトMeiPAM

・来場予定：3,000人

・入場料：無料

昨年の「妖怪万博2025」には、全国から妖怪が集まり賑わいました。

【YOKAI EXPO 2026 公式サイト】

https://www.yokaiexpo.com/

妖怪美術館1号館妖怪画大賞の応募作品はすべて妖怪美術館に所蔵し、随時展示していきます。

妖怪美術館とは

香川県・小豆島の迷路のまちで900体をこえる妖怪造形作品を展示する美術館。まちの中に点在する4つの古民家をスマホガイドアプリを使いながらめぐる。妖怪の起源から現代の妖怪まで「妖怪造形大賞」に応募された900体を超える作品を展示・保管しています。「妖怪を世界へ」私たちは「妖怪（＝Yokai）を世界語にしたいと考えています。館長は小豆島生まれの妖怪画家・柳生忠平。

妖怪美術館 香川県小豆郡土庄町甲398 0879-62-0221 mail@meipam.net

運営会社：小豆島ヘルシーランド株式会社とは

瀬戸内・小豆島で、オリーブの栽培や研究、化粧品や食品の開発・製造、通信販売などを行うMeiPAM 小豆島・迷路のまちアートプロジェクトの共同運営。地域活性化事業の企画・推進・運営。

社名：小豆島ヘルシーランド株式会社

所在地：香川県小豆郡土庄町甲2721-1

代表取締役社長：柳生敏宏

設立：1985年 HP：https://shl-olive.co.jp/