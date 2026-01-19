¥·¥ë¥Ðーe¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÌÜ»Ø¤»·ò¹¯Ä¹¼÷¡ª¡ØÇ¾¥È¥ì¡¦¥²ー¥àÂÎ¸³²ñ¡Ù¤òºë¶Ì¡¦Àî¸ý¤Ç³«ºÅ
´§º§¡¦Áòº×¡¦¸ß½õ²ñ¤òÃì¤È¤·¤¿Áí¹ç·ëº§¼°¾ì¡¦ÁòºØ¥»¥ó¥¿ー¡¦Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¯¥é¥ÖÉðÂ¢Ìî³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÂÅÄ¹ÀÌÀ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÃÏ°è¸òÎ®¤ä·ò¹¯Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥·¥ë¥Ðーe¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÇ¾¥È¥ì¡¦¥²ー¥àÂÎ¸³²ñ¡Ê°Ê²¼ ÂÎ¸³²ñ¡Ë¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ù¥ë¥ô¥£ÉðÂ¢Ìî¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ö¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥²ー¥àÂÎ¸³¤äÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¥»¥ß¥Êー¤Î¤Û¤«¡¢ÀèÃå50ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£e¥¹¥Ýー¥ÄÌ¤·Ð¸³¤ÎÊý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Ö¥²ー¥à¡áÍ·¤Ó¡×¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä
¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¤ËÃ¯¤Ç¤âÂÐÅù¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ë¥Ðーe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡¢Ç¾¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï´§º§Áòº×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Èー¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºòÇ¯½é¤á¤ÆËÜÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆ¬¤äÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÂÐÀï·¿¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ø¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡ÙÅù¤Î¥²ー¥à¤Ç³Ú¤·¤¯Ç¾¤òÃÃ¤¨¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥·¥ë¥Ðーe¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ÚÀèÃå50ÁÈ¸ÂÄê¡Û·ëº§¼°¾ì¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
ËÜÂÎ¸³²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ï·ëº§¼°¾ì¡£¿©ºà¤äÌ£¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤ò¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ä°û¤ßÊª¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²ÃÈñ¡§1¿Í2,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÌµÎÁ
¤´Í½Ìó¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXzAzX7MnFQUnbM0OmF-M7l_262daTZE6TeAmTrBsWrDbl0A/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXzAzX7MnFQUnbM0OmF-M7l_262daTZE6TeAmTrBsWrDbl0A/viewform)
¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à
¢£¥²ー¥àÂÎ¸³
Âç¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ø¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡Ù¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥²ー¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª°ì¿Í¤Ç¤Î»²²Ã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÎÄ©Àï¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£Ç¾ÂÎÎÏ¥È¥ìー¥Êー¡ÖCogEvo¡×¤Ë¤è¤ëÇ¾Ç¯Îð¥Á¥§¥Ã¥¯
Ç¾¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ê²Ê³ØÅªº¬µò¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Ë¤ª¤±¤ë²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡¦ÈèÏ«¡¦¿çÌ²ÉÔÂ¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÊÑ²½¤òÁá´ü¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¥»¥ß¥Êー
ÀéÍÕ²Ê³ØÂç³ØÌô³ØÉô¡¡Âç¾åÅ¯Ìé¶µ¼ø¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¤¡¢³Ú¤·¤¯¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥ë¥Ðーe¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Ï
¥·¥Ë¥¢ÁØ¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢»ØÀè¤ò»È¤¦¤â¤Î¤«¤é¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤â¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÀïÎ¬¤òÎý¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ä¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÏÇ¯Îð¤äÀÊÌ¡¢ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÃç´Ö¤Èå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤Ë¤âÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ØÇ¾¥È¥ì¡¦¥²ー¥àÂÎ¸³²ñ¡Ù¾ÜºÙ
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡Âè°ìÉô10:30～12:30¡¡/¡¡ÂèÆóÉô13:00～15:00
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¾ì½ê¡§¥Ù¥ë¥ô¥£ÉðÂ¢Ìî
½»½ê¡§¢©333-0857¡¡ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¾®Ã«¾ì38
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR³ÆÀþ¡ÖÆî±ºÏÂ±Ø¡×Åì¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó11Ê¬ /
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼óÅÔ¹âÂ®6¹æÀþ¡¦ÅìËÌÆ»»°¶¿ÊýÌÌ¡§³°´Ä±ºÏÂI.C¤è¤êÌó5Ê¬ /
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼óÅÔ¹âÂ®5¹æÀþ¡¦´Ø±ÛÆ»ÂçÀôÊýÌÌ¡§³°´ÄÀî¸ýÀ¾I.C¤è¤êÌó10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Æî±ºÏÂ±Ø¤è¤êÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥¹Ää¡§ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹ÔÁ°(¤´¾è¼Ö»þ´Ö¡§2～3Ê¬)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡00Ê¬ 15Ê¬ 30Ê¬ 45Ê¬¤Î´Ö³Ö¤Ç±Ø¤«¤é½ÐÈ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ì¡§ÌµÎÁÊ¿ÃÖ¤Ãó¼Ö¾ì150Âæ
Ìä¹ç¤»¡§048-430-5151
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¯¥é¥ÖÉðÂ¢Ìî³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Áòº×»ö¶È¡Ö¤µ¤¬¤ßÅµÎé¡×¡¢´§º§»ö¶È¡Ö¥Ù¥ë¥ô¥£¥°¥ëー¥×¡×¡¢¸ß½õ²ñ»ö¶È¡Ö¤¢¤ë¤Õ¤¡¤¯¤é¤Ö¡×¤òÃì¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¤Çµ·¼°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥Èー¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÏÂÅÄ¹ÀÌÀ
½êºßÃÏ¡§ ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è¾å¾®Ä®535
ÁÏ¶È¡§ 1962Ç¯6·î
ÁÏÎ©¡§ 1964Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Áòº×»ö¶È¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È¡¦¸ß½õ²ñ»ö¶È¡¦¥ì¥¸¥ãー»ö¶È
»ñËÜ¶â¡§ 1²¯±ß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ http://www.alphaclub.co.jp/