タイズ 今井代表登壇！オフラインイベント「人材エージェント流、事業と組織成長戦略の立て方を考える」を開催

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、「人材エージェント流、事業と組織成長戦略の立て方を考える(https://lp.porters.jp/seminar_260210?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0119)」と題した無料のオフラインイベントを2026年2月10日（火）16:00～東京虎ノ門で開催します。

▼▼イベント概要▼▼

深刻な人手不足の現在、多くの紹介会社が求職者集めをスカウト媒体に依存しています。しかし、媒体費・広告費の高騰や返信率の低下などにより、獲得単価が日を追うごとに増加しており、その結果、利益が圧迫されている企業が多いのが現状です。

そこで今回、メーカー特化の人材紹介サービスを提供する株式会社タイズにて代表取締役社長を務める今井良祐氏が登壇し、利益率を上げながら事業拡大に向けて行うべき取り組みを解説。



「優秀な自社社員の採用」「社内データベースを活用した自社集客」「どのメンバーでも成果を上げられる標準化された組織構築」の3つの観点から、今井氏自身のご経験を踏まえながら詳細にお話します。

▼▼アジェンダ▼▼

16:00 - 16:30 基調講演

株式会社タイズ 代表取締役 今井 良祐 氏

テーマ：「人材紹介事業を早期拡大・成長させるには？

タイズ 今井代表が語る、収益最大化に必要な3つのこと」

16:30 - 16:50 サブ講演

ポーターズ株式会社 取締役 天野 竜人

テーマ：「人材事業の急成長を支えるDX戦略」

16:50 - 17:00 QA

17:10 - 18:00 交流会

参加者の紹介エージェント同士での交流会を行います。（軽食・飲み物付き）

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/161_1_3362e8a98db2c5ea76ccef01b8eaba90.jpg?v=202601191021 ]

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

