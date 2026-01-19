未婚率上昇で「おひとり様の終活」が社会課題に──死後の手続き不安は78.4%。寄り添い型終活サービス「よりねこ」がおひとり様の将来不安と終活意識を調査

株式会社プロストイック

日本では未婚率の上昇により、おひとり様の増加が続いています。

家族構造が変化する中、特に未婚のおひとり様は「葬儀の手続き・住まいの見直し・相続対応」などを自分で準備しなければならず、将来への不安が高まりやすいと言われています。

株式会社プロストイック（本社：東京都、代表取締役：久保田大樹）は、

40～64歳のおひとり様男女1,050名を対象に「終活と将来不安に関する調査」を実施。

その結果、78.4％が「死後の手続きを任せられる相手がいない」と回答し、

さらに 82.1％が「終活の必要性を感じているが行動できていない」 という実態が明らかになりました。

こうした背景を踏まえ、2026年3月にリリース予定の寄り添い型終活新サービス「よりねこ」は終活を「怖いもの」ではなく「人生を整えるアクション」へ再定義し、未来の楽しみとセットにした新しい終活モデルを提案します。

1. 未婚率上昇とおひとり様終活の社会課題化

─ 死後の手続きを担う家族がいない、住まいの処分・葬儀・相続問題が複雑化 ─

日本の生涯未婚率は年々上昇し、40～64歳の単身世帯も2020年に総務省が公表している調査結果によると40代前半男性の約30%、女性の約20%が未婚の状態と男性だと約3人に1名、女性だと約5人に1名が未婚のままで推移しております。

（参照元：2020年国勢調査、総務省統計局）

こうした人口構造の変化により

- 死後の事務手続きを誰が担うのか- 自宅・賃貸物件の退去や遺品整理はどうなるのか- 葬儀や相続の判断を頼れる家族がいない等の事情でおひとり様特有の終活課題 が社会問題化してきております。

実際に当社独自の具体的な定量調査では、以下の結果が得られました。

▼調査結果（当社調査）

Q1.「死後の手続きを任せられる家族・知人がいますか？」

任せられる相手がいない……78.4％

いるが頼みにくい……14.2％

いると即答できる……7.4％

→ 約8割がおひとり様終活の代行者不在問題に直面している状況

具体的な内容としては住まいの処分、財産の整理、葬儀の意思、相続関連の手続きなど、本来は複数人で考えたり、負担するべき作業を 1人で決めて準備しなければならない 状況に陥っています。

2. 未婚者のおひとり様はなぜ不安になりやすいのか

─ 自己での意思決定が求められるシーンが多くモデルケースも存在せず、費用・介護・死後事務などの具体的にすべきタスクが不透明─

当社調査結果によると「老後に関して不安に感じるものの具体的な悩み」についても訪ねてみたところ以下の回答結果が得られました。

Q2.「老後・死後に関して最も不安に感じるものは？」（複数回答）

死後の手続きの不透明さ……63.1％

介護・病気になったときの対応……57.8％

老後資金の不足……54.2％

家族に迷惑をかけること……44.9％

相談相手がいないこと……41.5％

→ 不安の中心は「いざ病気等になったときのリスク対応」と「相談相手不在」が上位の結果となりました。

そのため、未婚のおひとり様が特に不安を抱えやすい理由には以下が挙げられます。

3. 終活を人生を整えるアクションとして再定義する必要性

- すべて自分で決めなければならない「完全自己決定社会」- 同年代の参考モデルがわからず不安- 介護・医療・相続などの費用が予測しづらい- 死後事務の複雑さが理解しづらい- 情報過多の中で「何から手をつけるか」判断できない

─ 終活は怖いものではなく、将来の理想の生活へとつなげるものへ─

多くの人は「終活＝亡くなった後の準備」というイメージを持っていますが、

実際には 未来の選択肢を増やし、理想のセカンドライフを送るための準備です。

よりねこでは終活を以下のように再定義します。

■ 終活を「老後の楽しみ」と紐づける

例：行きたかった旅行先を決める／老後に食べたいものをリスト化

■ 終活×未来の楽しみ（旅行・外食）で行動ハードルを下げる

→ よりねこでは終活タスクを進めるとポイントが貯まり、旅行券・レストラン券に交換できる仕組みを導入。

■ 終活は「自己管理の延長線」

健康管理・家計管理・片付けと同じく、「未来の自分を助ける行為」として位置づける。

▼調査結果（当社調査）

Q3.「終活が旅行などポジティブな楽しみにつながるなら取り組んでみたいですか？」

そう思う……67.2％

どちらともいえない……18.4％

あまり思わない……14.4％

→ 過半数が「終活を前向きにできる」可能性を感じている。

4. よりねこが提案する「寄り添い型の終活支援」

2026年3月にオープン予定のサービス「よりねこ」では以下のような機能・サービスをご提供予定となっており、終活というくくりだけではなく、おひとり様のライフプラン・お悩みに寄り添うサービスとなっております。

─ 専門のコンシェルジュ × 終活の一気通貫 × ポイント× セカンドライフ

おひとり様の終活を支えるため、よりねこは以下のモデルを採用しています。

・ 無料コンシェルジュが並走

一人では判断しにくい終活項目を分解し、最適な順序で伴走。

・ 豊富な専門家ネットワーク

相続・葬儀・不動産・遺言書作成などをワンストップで完結。

・ 終活を進めるごとにポイントが貯まる

ポイントは旅行券・レストラン券に交換可能。

「未来の楽しみが増える」終活体験を実現。

・ 終活×セカンドライフの接続

終活を「人生を整え、楽しみを増やすきっかけ」へ転換。

5. 代表コメント

─ 終活を「怖いもの・手間なもの」から「理想の未来を過ごすための準備」へ ─

今回の調査で明らかになったように、特におひとり様の多くが「自分の最後を任せられる人がいない」「必要性は感じていても行動できていない」といった現実と向き合っています。

終活が「何かあった時のための備え」であることは間違いありませんが、私たちはそれを「義務」や「準備作業」だけで終わらせたくありません。

よりねこが目指すのは、終活を通じて自分の未来に安心できることと、同時にこれからの人生をもっと楽しみにできることです。

ポイントが貯まり、旅行や外食につながる仕組みは、その一歩を後押しするためのきっかけです。そして、寄り添うコンシェルジュがいることで「一人じゃない」と感じてもらえる終活のかたちをつくっています。

終活がしなきゃいけないものではなく、してよかったと思える行動に変わるよう、これからも寄り添い続けます。

調査主体：株式会社プロストイック

調査対象：40～64歳の単身世帯の男女

有効回答数：1,050名

調査期間：2026年1月15日～1月20日

会社概要

名称 ：株式会社プロストイック

設立 ：2023年2月22日

代表取締役：久保田大樹

住所 ：〒108-0075東京都港区港南2-17-1 京王品川ビル2F