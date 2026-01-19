PCA、新サービス『PCA Arch』の広告を、1月19日(月)からJR東日本首都圏の電車内に掲出

ピー・シー・エー株式会社

ピー・シー・エー株式会社（代表取締役社長：佐藤文昭 本社：東京都千代田区 プライム銘柄コード9629 以下：PCA）は、AIなどの最新技術を活用して、財務経理・人事労務・販売管理といった基幹業務をワンストップでサポートする、新サービス『PCA Arch』のポスター広告を、2026年1月19日(月)よりJR東日本首都圏の電車内に掲出します。

今回の広告では、『PCA Arch』によって、バックオフィス業務に携わる人々が抱えるお悩みを、AIなどを活用して解決のお手伝いができることや、難しいと思われがちなAIは親しみやすいサービスであるということを、イラストによって分かりやすく説明しています。JR東日本首都圏の電車内にデザイン6種が掲出され、可愛いロボットが目を引くポスター広告となっています。首都圏の多くの人が利用するJR東日本への掲出で、さらなる認知拡大を期待しています。

JR東日本首都圏 ドア横ポスター広告

・掲出日：2026年1月19日(月)～1月25日(日)

・広告デザイン：B3サイズ、6種(各9,000枚、合計54,000枚)

・掲出箇所：JR東日本首都圏電車内※

※出稿路線詳細

首都圏全線（京浜東北線・根岸線、横浜線、南武線・鶴見線、相模線、埼京線・りんかい線、山手線、常磐線、横須賀線・総武線快速、つくばエクスプレス、中央線快速、中央線・総武線各駅停車、京葉線、青梅線・五日市線、武蔵野線、湘南新宿ライン・上野東京ライン）

※広告に関する駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

『PCA Arch』について

『PCA Arch』は、財務経理・人事労務・販売管理をワンストップでサポートする基幹業務クラウドサービスです。企業様が抱える「業務ノウハウの共有」「人的リソースの最適化」「業務のデジタル化」といった課題を解決できます。サービスは『PCA Arch 財務経理』『PCA Arch 人事労務』『PCA Arch 販売管理』の3つの業務サービスで構成されています。

サービスラインナップ

『PCA Arch』製品サイト

▶https://pca.jp/arch

ピー・シー・エー株式会社 概要

社名：ピー・シー・エー株式会社

設立：1980年8月1日

所在地：東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

代表者：佐藤 文昭

URL：https://pca.jp/

1980年8月設立のサブスクリプション型基幹業務システムを開発・販売・サポートする企業です。

PCAという社名は『Professional Computer Automation』に由来し、「基幹業務の高度な自動化を実現するソフトウェアを開発・販売することで社会に貢献する」という創業者の思いが込められています。

ソフトウェアの提供を核に企業の円滑な経営・運営をサポートする「マネジメントサポート・カンパニー」として、働く人に寄り添い、お客様の社業の発展に貢献していきます。

