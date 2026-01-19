【迫力の絵柄で大人気！】『最強王図鑑バトルトランプ』が好評につき大増刷決定!!!

株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月9日（金）に『最強王図鑑バトルトランプ』（2025年12月11日発売）の増刷を決定いたしました。




■発想力・思考力がのびる「最強王図鑑」トランプ！

オリジナルのあそびも楽しめて、発売早々、「発想力、思考力」が身につくトランプとして、人気沸騰！


12月に発売された『最強王図鑑バトルトランプ』が、好評につき大増刷決定！


トランプには、恐竜、動物・絶滅動物、水中生物、昆虫がそれぞれスペード、ハート、ダイヤ、クラブのカードとして登場。最強王たちが多数登場するカードでみんなで遊べば、大盛り上がりすること間違いなし。大迫力のイラストは、並べて眺めているだけでも楽しめる。


さらに、今年の夏には、第2弾の発売が決定！　第1弾に続くかっこいいトランプを乞うご期待!!!




▲第2弾はどんなトランプになるのか、続報を待て！

■オリジナルの遊び方も募集中!!!!

さらに、バトルトランプを使った新しい遊び方も大募集中!!!　 バトルトランプの絵柄や、「最強王図鑑」シリーズの特長を活かした、オリジナルの遊び方を考えて応募しよう！　今ある遊び方に「最強王図鑑」ならではのアレンジを加えたものでもOK。特に楽しい遊び方を考えてくれた3名様に「図書カード5,000円分＋最強王図鑑グッズ」を進呈。さらに、その遊び方を公開するぞ！


応募方法など、詳細は動画をチェック！



▼動画はコチラ▼


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=01G8pxmI2Po ]


Qチャンネルのサトさん＆マーさんがバトルトランプで大激闘!!!


オリジナルの遊び方を紹介中！　ぜひ参考にしてね。



▼Qチャンネルの動画はコチラ▼


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SBW9bAqQEs0 ]


［商品概要］







■『最強王図鑑バトルトランプ』


編：国際［最強王図鑑］協会


価格：1,210円（税込）


発売日：2025年12月11日


ISBN：978-4-05-750970-9


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575097000(https://hon.gakken.jp/book/1575097000)



