【迫力の絵柄で大人気！】『最強王図鑑バトルトランプ』が好評につき大増刷決定!!!

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月9日（金）に『最強王図鑑バトルトランプ』（2025年12月11日発売）の増刷を決定いたしました。

■発想力・思考力がのびる「最強王図鑑」トランプ！

オリジナルのあそびも楽しめて、発売早々、「発想力、思考力」が身につくトランプとして、人気沸騰！

12月に発売された『最強王図鑑バトルトランプ』が、好評につき大増刷決定！

トランプには、恐竜、動物・絶滅動物、水中生物、昆虫がそれぞれスペード、ハート、ダイヤ、クラブのカードとして登場。最強王たちが多数登場するカードでみんなで遊べば、大盛り上がりすること間違いなし。大迫力のイラストは、並べて眺めているだけでも楽しめる。

さらに、今年の夏には、第2弾の発売が決定！ 第1弾に続くかっこいいトランプを乞うご期待!!!

■オリジナルの遊び方も募集中!!!!

▲第2弾はどんなトランプになるのか、続報を待て！

さらに、バトルトランプを使った新しい遊び方も大募集中!!! バトルトランプの絵柄や、「最強王図鑑」シリーズの特長を活かした、オリジナルの遊び方を考えて応募しよう！ 今ある遊び方に「最強王図鑑」ならではのアレンジを加えたものでもOK。特に楽しい遊び方を考えてくれた3名様に「図書カード5,000円分＋最強王図鑑グッズ」を進呈。さらに、その遊び方を公開するぞ！

応募方法など、詳細は動画をチェック！

▼動画はコチラ▼

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=01G8pxmI2Po ]

Qチャンネルのサトさん＆マーさんがバトルトランプで大激闘!!!

オリジナルの遊び方を紹介中！ ぜひ参考にしてね。

▼Qチャンネルの動画はコチラ▼

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SBW9bAqQEs0 ]

YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」で「最強王図鑑」ニュースを随時更新中

チャンネル登録をお願いします！

▶https://www.youtube.com/@gakkenmillions

★SNSも随時更新中！ フォローよろしくお願いいたします。

・X（旧Twitter）：最強王図鑑【公式】@saikyououzukan

▶https://twitter.com/saikyououzukan

・Instagram：最強王図鑑【公式】@gakken_saikyououzukan

▶https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/

★シリーズ公式サイトはこちら

▶https://saikyooh.gakken.jp/

［商品概要］

■『最強王図鑑バトルトランプ』

編：国際［最強王図鑑］協会

価格：1,210円（税込）

発売日：2025年12月11日

ISBN：978-4-05-750970-9

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575097000(https://hon.gakken.jp/book/1575097000)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4057509704/(https://www.amazon.co.jp/dp/4057509704/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400641/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400641/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開