【迫力の絵柄で大人気！】『最強王図鑑バトルトランプ』が好評につき大増刷決定!!!
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月9日（金）に『最強王図鑑バトルトランプ』（2025年12月11日発売）の増刷を決定いたしました。
■発想力・思考力がのびる「最強王図鑑」トランプ！
オリジナルのあそびも楽しめて、発売早々、「発想力、思考力」が身につくトランプとして、人気沸騰！
12月に発売された『最強王図鑑バトルトランプ』が、好評につき大増刷決定！
トランプには、恐竜、動物・絶滅動物、水中生物、昆虫がそれぞれスペード、ハート、ダイヤ、クラブのカードとして登場。最強王たちが多数登場するカードでみんなで遊べば、大盛り上がりすること間違いなし。大迫力のイラストは、並べて眺めているだけでも楽しめる。
さらに、今年の夏には、第2弾の発売が決定！ 第1弾に続くかっこいいトランプを乞うご期待!!!
▲第2弾はどんなトランプになるのか、続報を待て！
■オリジナルの遊び方も募集中!!!!
さらに、バトルトランプを使った新しい遊び方も大募集中!!! バトルトランプの絵柄や、「最強王図鑑」シリーズの特長を活かした、オリジナルの遊び方を考えて応募しよう！ 今ある遊び方に「最強王図鑑」ならではのアレンジを加えたものでもOK。特に楽しい遊び方を考えてくれた3名様に「図書カード5,000円分＋最強王図鑑グッズ」を進呈。さらに、その遊び方を公開するぞ！
応募方法など、詳細は動画をチェック！
▼動画はコチラ▼
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=01G8pxmI2Po ]
Qチャンネルのサトさん＆マーさんがバトルトランプで大激闘!!!
オリジナルの遊び方を紹介中！ ぜひ参考にしてね。
▼Qチャンネルの動画はコチラ▼
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SBW9bAqQEs0 ]
［商品概要］
■『最強王図鑑バトルトランプ』
編：国際［最強王図鑑］協会
価格：1,210円（税込）
発売日：2025年12月11日
ISBN：978-4-05-750970-9
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575097000(https://hon.gakken.jp/book/1575097000)
【ご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4057509704/(https://www.amazon.co.jp/dp/4057509704/)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400641/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400641/)
